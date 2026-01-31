Fue uno de los autos 0km más vendidos de 2025, pero en enero cayó fuerte: qué pasó

Las ventas del primer mes de 2026 mostraron un llamativo retroceso. Y la ratificación de un líder histórico.

El primer mes de 2026 mostró una inusual caída en las ventas de un modelo que había sido muy exitoso entre los autos 0km en 2025.

El arranque de año suele traer sorpresas en el mercado de autos 0km , pero enero deja una que llama la atención. Un modelo que venía de pelear el liderazgo durante 2025, con números de los más altos del año, de golpe aparece relegado y fuera del “top 10” que normalmente domina el mes.

No siempre el ranking refleja una pérdida real de interés del público. Muchas veces es un tema de disponibilidad , cupos, logística y cuánto stock llega a tiempo. Y cuando ese combo se corta, un auto puede pasar de protagonista a actor de reparto en cuestión de semanas.

Eso es exactamente lo que pasó con el Toyota Yaris , uno de los grandes ganadores de 2025 por volumen. El hatchback venía de cerrar el año como el segundo modelo más vendido, pero en enero quedó lejos de la pelea principal y ni siquiera se metió entre los diez más vendidos del mes. Y este año será importante para el modelo del segmento B, ya que a fines de febrero sumará al mercado local al Toyota Yaris Cross .

Toyota Yaris

Mientras tanto, el mercado empezó 2026 con un panorama de alta competencia y un podio poco habitual: una pickup, un sedán y un SUV compartiendo la cima, una señal clara de que la demanda de autos 0km está repartida entre segmentos y rangos de precio más diversos que en otros momentos.

Autos 0km: por qué el Toyota Yaris se desplomó en enero y el factor Brasil

El Toyota Yaris venía de ser el segundo modelo más patentado de 2025, pero en enero quedó fuera del top 10 por una razón concreta: el “arrastre” de falta de producción en Brasil, que recién se reactivó a mediados del mes. Esto es: hubo menos unidades para entregar, y sin entregas no hay patentamientos.

En la medición parcial de enero, el Yaris acumuló 1.381 unidades, un número que lo dejó en la duodécima colocación, apenas por debajo del corte del top 10. En otras palabras, no se “hundió” por falta de demanda, sino por no poder sostener el ritmo de operaciones frente a rivales con más disponibilidad.

Toyota Hilux Toyota Hilux. Toyota

El caso no fue aislado dentro de la marca. También el Toyota Corolla Cross sufrió el efecto de paradas de producción previas y apareció con 1.009 unidades, lejos de los puestos de vanguardia. Para Toyota, enero fue un mes donde el peso del ranking recayó más en su caballito de batalla histórico: la Hilux.

Autos 0km: cómo quedó el ranking de enero

En el arranque del año, y de acuerdo a las cifras difundidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la Toyota Hilux se ubicó al frente con 3.403 patentamientos, confirmando su peso específico incluso más allá del universo de las pickups. Detrás apareció el Fiat Cronos con 3.215 el sedán que suele sostenerse por precio, reposición y presencia en todo el país.

El tercer escalón fue para el Ford Territory con 2.864, un dato que refuerza el crecimiento de los SUV medianos importados y su tracción comercial cuando hay cupo y entrega. El top 5 lo completaron el Peugeot 208 (2.887) y la Ford Ranger (2.482), dos nombres que se repiten cuando el mercado está “caliente”.

Así quedó el top 10 de enero (modelos más vendidos):

Toyota Hilux : 3.403

: 3.403 Fiat Cronos : 3.215

: 3.215 Peugeot 208 : 2.887

: 2.887 Ford Territory : 2.864

: 2.864 Ford Ranger : 2.482

: 2.482 Volkswagen Tera : 2.187

: 2.187 Volkswagen Amarok : 2.145

: 2.145 Chevrolet Tracker : 1.905

: 1.905 Peugeot 2008 : 1.795

: 1.795 Volkswagen Polo: 1.681

Apenas afuera, como se dijo, quedó el Toyota Yaris con 1.381 -incluso por debajo del Chevrolet Onix, con 1.409-: una diferencia mínima en números, pero enorme en lectura porque venía de ser de los autos 0km más fuertes de 2025.

En los números globales, se registraron 66.080 unidades patentadas en el primer mes de 2026, lo que representa una baja del 4,9% interanual, ya que en enero de 2025 se habían vendido 69.520 unidades.