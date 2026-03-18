Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026
Es uno de los SUV más vendidos del país y mantiene su protagonismo en el segmento. Cómo quedaron sus precios este mes y qué pasó con sus ventas.
Volkswagen Taos es uno de los SUV familiares más buscados del mercado argentino: se destaca por su buen espacio interior, un interesante nivel de confort y un motor turbonaftero eficiente que responde muy bien en ciudad y en ruta. ¿Cuál es su valor actualizado en marzo 2026?
Además, es uno de los vehículos más seguros de la Argentina: viene con seis airbags de serie y ADAS destacadas como el Sistema de Frenado Post-Colisión. Estos diferenciales, sumados a estructura sólida, le permitieron obtener cinco estrellas en seguridad de calificación en Latin NCAP.
Durante aproximadamente cuatro años, el Taos se produjo en la planta bonaerense de General Pacheco. Sin embargo, a fines de 2025 su fabricación local fue discontinuada para dar lugar a la producción de la nueva pickup Amarok. Desde entonces, el SUV se comercializa en Argentina con unidades importadas desde México, sin que este cambio haya impactado negativamente en su volumen de ventas en el mercado local.
Volkswagen Taos: cómo sigue en los patentamientos 2026
El arranque de 2026 mostró que el Taos sigue dentro del lote de los SUV más elegidos del país. En enero había registrado 1.072 unidades patentadas, manteniéndose competitivo dentro de un segmento cada vez más disputado.
Ránking: patentamientos SUV en febrero 2026 en Argentina
- Toyota Hilux – 2.212 unidades
- Fiat Cronos – 2.026
- Peugeot 208 – 1.915
- Ford Territory – 1.550
- Ford Ranger – 1.338
- Volkswagen Tera – 1.333
- Volkswagen Amarok – 1.148
- Volkswagen Polo – 1.096
- Chevrolet Tracker – 1.082
- Peugeot 2008 – 967
El mercado de los autos 0km registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caida del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.
Volkswagen Taos: ficha técnica y mecánica
El Volkswagen Taos es un SUV del segmento C que se comercializa en Argentina desde 2021. Tras su salida de producción local en 2025, pasó a importarse desde México, manteniendo su configuración mecánica sin cambios. En términos técnicos, ofrece:
- Motor 1.4 TSI turbonaftero
- Potencia: 150 CV
- Torque: 250 Nm
- Caja automática de seis velocidades
- Tracción delantera
Se trata de un conjunto probado dentro del Grupo Volkswagen, con buen equilibrio entre consumo y prestaciones, especialmente en uso urbano, donde prioriza suavidad de marcha y eficiencia. La gama del Taos en Argentina se compone de tres versiones bien diferenciadas:
Taos Comfortline 250 TSI AT
Incluye llantas de 18”, ópticas full LED, seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y sistema multimedia VW Play con conectividad inalámbrica.
Taos Highline 250 TSI AT
Suma llantas de 19”, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y estacionamiento automático.
Taos Highline Bi Tono 250 TSI AT
Mantiene el equipamiento de la Highline, pero agrega detalles estéticos exclusivos como techo y espejos en negro.
Cuánto sale un Volkswagen Taos en marzo 2026
Durante marzo, Volkswagen decidió mantener sin cambios los valores respecto a febrero, en consecuencia, los precios actualizados de Volkswagen Taos en marzo 2026 en Argentina son:
- Volkswagen Taos Comfortline 250 TSI AT MY26: $57.511.950
- Volkswagen Taos Highline 250 TSI AT MY26: $65.470.200
- Volkswagen Taos Highline Bi Tono 250 TSI AT MY26: $66.319.150
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