Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

Es una de las pickups de producción nacional y está entre las más vendidas del país. El valor que definió la terminal para este mes.

Volkswagen Amarok, la chata con el motor más potente del mercado argentino. Foto: Volkswagen

La Volkswagen Amarok sigue siendo una de las pickups medianas más relevantes del mercado argentino en 2026, con producción nacional en la planta de General Pacheco y una presencia constante entre los modelos más patentados del país. Su propuesta combina uso laboral, confort y un diferencial mecánico claro con su motor V6 , que la mantiene competitiva frente a rivales como Toyota Hilux y Ford Ranger.

En un contexto donde las pickups siguen ganando terreno dentro del mercado total, la Amarok logra sostener volumen gracias a una gama amplia y bien segmentada , que va desde versiones orientadas al trabajo hasta variantes más equipadas con foco en el uso familiar y rutero.

El interior de la Volkswagen Amarok que se comercializa en Argentina.

A eso se suma su última actualización estética, que reforzó diseño, tecnología y terminaciones interiores, manteniendo su posicionamiento dentro de un segmento cada vez más exigente y competitivo.

Volkswagen Amarok: así son sus patentamientos en 2026

Según los datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondientes a abril de 2026, la Volkswagen Amarok registró 1.156 unidades patentadas, ubicándose dentro del Top 10 del mercado general.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año, esta pickup también muestra buenos números y mantiene su presencia entre los modelos más vendidos.

volkswagen amarok planta pacheco Volkswagen Amarok se produce en la planta de General Pacheco, Buenos Aires. Volkswagen

Ránking: los 10 vehículos más pantentados en Argentina (enero-abril 2026)

Toyota Hilux: 10.183 unidades Peugeot 208: 9.033 Fiat Cronos: 8.440 Ford Territory: 7.387 Ford Ranger: 6.918 Volkswagen Tera: 6.093 Volkswagen Amarok: 5.657 Chevrolet Tracker: 5.448 Chevrolet Onix: 4.958 Peugeot 2008: 4.428

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caida del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Volkswagen Amarok: ficha técnica y versiones

La Volkswagen Amarok ofrece una de las gamas más completas del segmento de pickups medianas, con 11 versiones orientadas a distintos perfiles de uso, desde el trabajo intensivo hasta un enfoque más premium y rutero. Toda la oferta se apoya en motorizaciones turbodiésel, con tres configuraciones mecánicas bien definidas.

Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok, cuál es su valor en mayo 2026. Volkswagen

En la base de la gama aparecen las versiones equipadas con el motor 2.0 TDI, disponible con 140 o 180 CV, asociado a cajas manuales o automáticas y opciones de tracción simple o integral según versión. Son variantes pensadas para quienes priorizan capacidad de carga, robustez estructural y costos de mantenimiento contenidos.

En lo más alto se ubican las versiones V6, impulsadas por el conocido 3.0 TDI de 258 CV, que sigue siendo el motor más potente entre las pickups medianas que se venden en Argentina. Estas versiones incorporan caja automática de 8 marchas, tracción integral permanente y un enfoque claramente más prestacional, sin resignar aptitudes off-road ni capacidad de remolque, que alcanza hasta 3.500 kg.

Amarok (1) Volkswagen Amarok, una pick ideal para el trabajo rural. Volkswagen

En materia de equipamiento, toda la gama Amarok incluye de serie pantalla multimedia de 9 pulgadas con App-Connect, volante multifunción en cuero, apoyabrazos delantero y múltiples puertos USB. Las versiones más completas suman tapizados de cuero, asistencias a la conducción, llantas de mayor tamaño y detalles estéticos exclusivos que refuerzan su perfil premium.

Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 km en mayo 2026

Estos son los precios oficiales de la Volkswagen Amarok en Argentina vigentes en mayo 2026: