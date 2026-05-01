Cambió el 0km más vendido en abril: cuál es el nuevo líder, un SUV que crece y el avance chino

Se consolida una pelea entre dos modelos nacionales en el liderazgo del ranking. Cómo avanzan los SUV y los chinos.

El mercado de los 0km volvió a moverse en abril y sumó otro capítulo a la reñida pelea por el liderazgo del ranking. En un contexto donde los patentamientos mostraron una caída interanual, el ranking de modelos más vendidos tuvo modificaciones importantes, con un nuevo líder que recupera protagonismo, un SUV que vuelve a escalar fuerte y el avance sostenido de las marcas chinas.

Según ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores), el mercado automotor registró en abril 47.564 patentamientos , un 13,6% menos frente al mismo mes de 2025. Y en comparación con marzo , cuando se patentaron 49.200 unidades, el retroceso mensual alcanzó el 3,3%.

La gran novedad es que la Toyota Hilux (con 2.346 patentamientos) volvió a ser el 0 km más vendido del país, desplazando la Peugeot 208 (1.819), que se había alzado con el primer puesto en marzo. La pickup fabricada en Zárate además se afianza en el primer puesto del acumulado anual, con 10.183 unidades vendidas en los primeros cuatro meses, contra 9.033 del Peugeot 208. La pelea entre ambos modelos nacionales se vislumbra reñida para todo 2026.

Toyota Hilux (1)

La pickup nacional logró recuperar el liderazgo gracias a sus atributos de siempre: robustez, confiabilidad y versatilidad, mientras ya en la planta de Zárate se avanza con la nueva generación (que tendrá una reformulación profunda) que se proyecta para 2027. De hecho ya se vieron unidades de prueba circulando por Buenos Aires.

El Ford Territory se mete en el podio

Al mismo tiempo, los SUV siguen ganando terreno entre los 0km más elegidos, y abril dejó un salto significativo del Ford Territory, que se metió directamente en el podio de ventas. El modelo del óvalo fabricado en China pasó del sexto lugar en marzo al top 3, con 1.570 patentamientos.

Ford Territory Ford Territory. Ford

Este crecimiento está contextualizado por al auge del segmento SUV, que sigue captando usuarios que buscan mayor confort, posición de manejo elevada y tecnología. El Territory, en particular, logra destacarse hace meses por su relación precio-producto y por una propuesta que incluye una versión híbrida.

El avance chino: BYD sigue escalando en el top 10

Por otra parte, las marcas chinas siguen creciendo con sus modelos dentro del ranking general de autos 0km. En particular, el gigante chino BYD continúa creciendo mes a mes: luego de haber ingresado al top 10 en marzo, ahora subió un puesto y se ubicó noveno, superando a Jeep y acercándose a Citroën. En el acumulado anual, BYD ya está 11º, con 4.789 patentamientos en cuatro meses.

Precios competitivos, electrificación y disponibilidad inmediata de unidades son los factores con los que las marcas chinas empiezan a ganar terreno entre las tradicionales. Eso se suma, por supuesto, a una buena oferta de productos, modernos y tecnológicos.

BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i. BYD

BAIC, de la mano del BJ30, un modelo muy elegido que supo estar en el top 10, se ubicó 12º en el ranking de marcas más vendidas de abril; y Chery con una gama totalmente renovada en Argentina, quedó 15º.

Más allá de los cambios puntuales, abril deja en claro que el mercado de los 0km continúa en plena transformación. Los SUV ganan cada vez más protagonismo; y, en paralelo, las marcas chinas empiezan a disputar espacios en el ranking.

Los 10 0km más vendidos de abril 2026

Toyota Hilux: 2.346

Peugeot 208: 1.819

Ford Territory: 1.570

Ford Ranger: 1.437

Fiat Cronos: 1.436

Volkswagen Tera: 1.292

Chevrolet Tracker: 1.209

Chevrolet Onix: 1.182

Volkswagen Amarok: 1.156

Toyota Yaris Cross: 1.128

Las 10 marcas más vendidas de abril 2026

Toyota: 6.691

Volkswagen: 5.538

Fiat: 5.021

Chevrolet: 3.556

Ford: 3.448

Renault: 3.138

Peugeot: 2.544

BYD: 1.593

Citroën: 1.488

Mercedes-Benz: 1.284

Los 10 0km más vendidos en el acumulado 2026

Toyota Hilux: 10.183

Peugeot 208: 9.033

Fiat Cronos: 8.440

Ford Territory: 7.387

Ford Ranger: 6.918

Volkswagen Tera: 6.093

Volkswagen Amarok: 5.657

Chevrolet Tracker: 5.448

Chevrolet Onix: 4.958

Peugeot 2008: 4.428

Las 10 marcas más vendidas en el acumulado 2026