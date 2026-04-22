Cuánto sale una Toyota Hilux 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Se destaca entre las pickups producidas en Argentina por su fortaleza, confiabilidad y servicio de posventa. Es la más vendida del país.

La Toyota Hilux es la pickup más vendida de Argentina desde hace años y volvió a ubicarse entre los modelos más patentados del mercado en marzo. Producida en la planta bonaerense de Zárate, mantiene su liderazgo histórico dentro del segmento mediano frente a rivales directos como Ford Ranger y Volkswagen Amarok. ¿Cuál es su valor actualizado en abril 2026?

Desde su lanzamiento local en 1997, ya superó ampliamente las 600.000 unidades vendidas en el país , consolidándose como uno de los vehículos más importantes de la industria automotriz nacional . Su combinación de robustez, durabilidad y valor de reventa explica por qué continúa siendo la referencia entre las pickups.

En paralelo, Toyota ya trabaja en la próxima generación global de Hilux , presentada recientemente en Asia, aunque por ahora no llegará a Argentina en 2026. Mientras tanto, la actual generación seguirá fabricándose en Zárate y mantendrá su protagonismo en el mercado local durante al menos un año más.

Toyota Hilux: así fueron sus patentamientos en marzo de 2026

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la Toyota Hilux mantuvo su protagonismo en el ranking general del mercado y sde las pickups durante marzo de 2026.

Ese mes registró 2.194 unidades patentadas, lo que le permitió ubicarse en el segundo puesto del ranking general de vehículos más vendidos del país, sólo por detrás del Peugeot 208.

Toyota Hilux (3).jpg La Toyota Hilux se produce en la planta bonaerense de Zárate. Toyota

En el acumulado del primer trimestre del año (enero-marzo), la pickup producida en Zárate alcanzó 7.819 unidades patentadas, consolidándose nuevamente como la pickup más vendida del mercado argentino.

Ranking general de patentamientos – primer trimestre 2026 (enero-marzo) en Argentina:

Toyota Hilux: 7.819 unidades

Peugeot 208: 7.077

Fiat Cronos: 7.042

Ford Territory: 5.808

Ford Ranger: 5.466

Volkswagen Tera: 4.784

Volkswagen Amarok: 4.490

Chevrolet Tracker: 4.233

Chevrolet Onix: 3.769

Peugeot 2008: 3.680

Toyota Hilux (1) Toyota Hilux, cuál es su valor en abril 2026. Toyota

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, mientras que el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período de 2025.

Toyota Hilux: modelos y ficha técnica

La Toyota Hilux es la pickup más elegida por los argentinos desde hace casi dos décadas. Producida en la planta de Zárate como el SUV SW4, la gama local está compuesta por 18 configuraciones, incluyendo versiones cabina simple, doble y chasis, con opciones de tracción 4x2 y 4x4 y transmisiones manuales o automáticas de seis marchas.

La oferta mecánica se apoya en tres motores turbodiésel:

2.4 litros de 150 CV y 400 Nm

2.8 litros de 204 CV y hasta 500 Nm

2.8 litros de 224 CV y 550 Nm (GR-Sport)

Toyota Hilux GR Sport.jpg

En seguridad, desde las versiones de entrada incorpora siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad (ESP), control de tracción y asistencias para arranque y descenso en pendientes. Las variantes más equipadas suman el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de cambio de carril.

Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con valor actualizado en abril 2026

En Argentina, Toyota ofrece para la Hilux garantía de hasta 10 años o 200.000 kilómetros, junto con una de las redes de posventa más extensas del país.

Durante abril de 2026 los valores se mantienen sin cambios respecto al mes pasado, por lo que estos son los precios actualizados de la Toyota Hilux: