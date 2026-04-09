Cuánto sale una Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es uno de los SUV extremos más buscados de la Argentina: se produce en la planta bonaerense de Zárate y comparte plataforma con la pickup Hilux.

Cuál es el precio de la Toyota SW4 en abril de 2026. Foto: Toyota.

Toyota SW4 es uno de los SUV más "extremos" que se pueden conseguir en la Argentina: comparte plataforma con la pickup Hilux y se destaca por tener una potente mecánica turbodiésel, dos factores que la vuelven ideal para hacer off-road. ¿Cuál es su valor en abril 2026?

El SW4 se produce en la planta bonaerense de Zárate y pese a su capacidad para recorrer caminos irregularidades también presenta un buen confort de marcha con la tecnología de un vehículo urbano, lo que lo vuelve una opción interesante para distintos perfiles de usuarios. Compite, entre otros modelos, contra Chevrolet Trailblazer, por citar un ejemplo.

Entre sus principales prestaciones cuenta con un sistema de tracción integral 4x4 conectable -o permanente en algunos modelos- con caja reductora (alta y baja), además de que incorpora bloqueo de diferencial trasero y control de tracción activo (A-TRC).

Toyota SW4: así son sus patentamientos en 2026

En el acumulado del primer trimestre 2026, el segmento SUV continúa mostrando fuerte protagonismo dentro del mercado argentino, con varios modelos nacionales e importados liderando las ventas. El Toyota SW4 se mantiene dentro del grupo de los vehículos familiares de mayor tamaño con presencia sostenida en el ranking de patentamientos por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA)

Ránking: patentamientos SUV acumulados 2026 (enero–marzo):

Ford Territory: 5.808 unidades Chevrolet Tracker: 4.233 Volkswagen Taos: 3.028 Toyota Corolla Cross: 3.116 Peugeot 2008: 3.680 Volkswagen T-Cross: 2.031 Jeep Compass: 2.265 Renault Kardian: 2.130 Volkswagen Nivus: 2.148 Toyota SW4: 1.572

Toyota SW4 Toyota SW4, un SUV extremo. Toyota

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Toyota SW4: ficha técnica y características en Argentina

Bajo el capot, todas las versiones de Toyota SW4 comparten el motor turbodiésel 2.8 de 204 CV y 500 Nm, con caja automática de seis marchas y tracción 4x4 desconectable con reductora. Esta fórmula le da buena respuesta en ciudad, eficiencia en ruta y un desempeño sólido fuera del asfalto.

Toyota SW4 GR Sport Toyota SW4 GR-Sport. Toyota

En confort y tecnología, ofrece climatizador bizona, asientos de cuero ventilados, portón trasero eléctrico y sistema de audio JBL con 10 parlantes y subwoofer. Además, incorpora una pantalla táctil de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador por inducción y visión 360°.

Motorización y desempeño

Motor 2.8 turbodiésel de 204 CV y 500 Nm

Caja automática de 6 marchas

Tracción 4x4 con reductora

Modos de conducción y control de tracción A-TRC

Confort y tecnología

Climatizador bizona

Asientos de cuero ventilados

Portón trasero eléctrico

Sistema de audio JBL (10 parlantes + subwoofer)

Pantalla táctil de 9" con Android Auto / CarPlay inalámbrico

Cargador por inducción

Cámara 360°

Seguridad

Toyota Safety Sense:

Alerta de precolisión

Asistente de mantenimiento de carril

Control de crucero adaptativo

7 airbags

Control de estabilidad y tracción

Asistente de arranque y descenso en pendientes

Anclajes ISOFIX

Cuánto sale un Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

La terminal no aplicó aumentos este mes, por lo que la lista oficial de precios vigente para el Toyota SW4 en abril 2026 queda así: