Cuánto sale un Toyota Corolla 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es uno de los autos 0km con más estilo de Argentina y se destaca en un segmento como el de los sedanes que ya no es tan pujante. Qué ocurrió con su precio.

El Toyota Corolla es símbolo de fiabilidad, estilo y hoy es uno de los pocos sedanes que se comercializan en el mercado argentino, en un contexto de retracción del segmento. Con más de 50 millones de unidades producidas a nivel global, este auto no necesita carta de presentación y se mantiene como una de las opciones más elegidas por quienes priorizan confort, eficiencia y valor de reventa. ¿Cuál es su valor actualizado en abril 2026?

En la Argentina, el Corolla llega importado desde Brasil, lo que le permitió sostener una presencia importante en concesionarios incluso en un escenario con menor oferta de sedanes frente al crecimiento de los SUV dentro del mercado local de los autos 0km .

Además, la gama combina versiones nafteras con variantes híbridas autorrecargables que se destacan por su bajo consumo de combustible, especialmente en entornos urbanos. En algunos casos, la autonomía puede superar los 20 km/l, una cifra interesante para un sedán del segmento C (compacto), donde el Corolla mantiene una de las propuestas más eficientes del mercado argentino.

Toyota Corolla: un auto confiable

Una de las claves de la confiabilidad del Toyota Corolla es su mecánica probada. Toyota suele perfeccionar plataformas y motorizaciones durante años, lo que reduce fallas y mejora la durabilidad. Además, utiliza distribución por cadena en lugar de correa, una solución que disminuye el mantenimiento a largo plazo.

Otro factor importante es su sistema híbrido autorrecargable, desarrollado por la marca durante décadas. Este esquema permite que el motor térmico trabaje menos exigido, especialmente en ciudad, lo que ayuda a extender la vida útil del conjunto.

Toyota Corolla Toyota Corolla, cuál es su precio en abril 2026. Toyota

También influye su arquitectura electrónica simple y los estrictos controles de calidad en producción. Por eso no es raro encontrar unidades del Corolla con más de 300.000 kilómetros recorridos funcionando con mantenimiento básico, algo que refuerza su reputación dentro del segmento.

Toyota Corolla: modelos y ficha técnica

El Toyota Corolla se comercializa en Argentina con seis configuraciones, que incluyen variantes nafteras, híbridas y una opción deportiva desarrollada por Gazoo Racing. Igualmente, ya se sabe que la marca japonesa está trabajando en una nueva versión de este vehículo, que aún no tiene fecha de presentación.

Toyota Corolla Toyota Corolla. Foto: Toyota.

Todas la veresiones del Toyota Corolla que se pueden conseguir en Argentina, se detallan a continuación con su motorización y nivel de equipamiento.

Corolla XLI 2.0 CVT : motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV, caja automática CVT, llantas de 16″, climatizador automático, pantalla de 9″ con Android Auto / Apple CarPlay inalámbricos, control de crucero, freno de estacionamiento eléctrico y paquete Toyota Safety Sense con ADAS.

: motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV, caja automática CVT, llantas de 16″, climatizador automático, pantalla de 9″ con Android Auto / Apple CarPlay inalámbricos, control de crucero, freno de estacionamiento eléctrico y paquete Toyota Safety Sense con ADAS. Corolla XEI 2.0 CVT : mantiene el motor 2.0 L de 171 CV, añade llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, tapizados de mejor calidad, sensor de lluvia y encendido automático de luces.

: mantiene el motor 2.0 L de 171 CV, añade llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, tapizados de mejor calidad, sensor de lluvia y encendido automático de luces. Corolla SEG 2.0 CVT : tope de gama naftero. Agrega tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED.

: tope de gama naftero. Agrega tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED. Corolla GR-SPORT 2.0 CVT : variante deportiva con puesta a punto específica por Gazoo Racing. Mantiene el motor 2.0, suma suspensión calibrada, detalles exteriores GR, interior deportivo y pedalera de aluminio.

: variante deportiva con puesta a punto específica por Gazoo Racing. Mantiene el motor 2.0, suma suspensión calibrada, detalles exteriores GR, interior deportivo y pedalera de aluminio. Corolla XEI Hybrid 1.8 e-CVT : conjunto híbrido de 122 CV totales, consumo urbano muy bajo, climatizador bi-zona, multimedia inalámbrica y paquete Toyota Safety Sense.

: conjunto híbrido de 122 CV totales, consumo urbano muy bajo, climatizador bi-zona, multimedia inalámbrica y paquete Toyota Safety Sense. Corolla SEG Hybrid 1.8 e-CVT: tope de gama híbrido. Agrega techo solar, tapizados en cuero ecológico, tablero digital, sensores de estacionamiento y cargador inalámbrico. Garantía de 8 años o 160.000 km para componentes híbridos.

Precio del Toyota Corolla en abril 2026

No se registran aumentos aplicados por la terminal, por lo que los precios del Toyota Corolla en abril 2026 en Argentina son los siguientes: