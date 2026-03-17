Cuánto sale un Toyota Corolla 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Es el sedán más elegante del mercado argentino y uno de los autos 0km más confiables del mundo. Gama disponible y precios en Argentina.

El Toyota Corolla es un clásico de las calles argentinas y uno de los sedanes más elegantes que se vende en el mercado local. Además, es uno de los autos 0km más reconocidos y populares del mundo debido a su fiabilidad y calidad de fabricación. ¿Cuál es su valor actualizado en marzo 2026?

Con más de 50 millones de unidades vendidas a nivel global , el modelo construido sobre la plataforma TNGA mantiene el mismo atributo que lo convirtió en un ícono a lo largo de su historia: confiabilidad mecánica, un interior cómodo y un gran valor de reventa.

Además, la gama combina motores con versiones nafteras de 171 CV e híbridas autorrecargables , que registran un consumo de combustible muy bajo, sobre todo en entornos urbanos. En algunos casos, la autonomía llega a ser superior a 20 km/l , una cifra más que interesante para un sedán del segmento C (compacto), como lo es el Corolla.

Toyota Corolla: su lugar en los patentamientos

El Toyota Corolla cerró 2025 con 8.692 unidades patentadas en el acumulado anual, ubicándose dentro del top 25 del mercado argentino. En un contexto dominado por pickups y SUV, el sedán de Toyota logró mantener un volumen estable dentro de su categoría.

En febrero de 2026, el modelo registró 532 unidades patentadas, una cifra que lo mantiene entre los sedanes medianos más elegidos del país, aunque lejos de los volúmenes de los líderes generales del mercado, como Toyota Hilux, Fiat Cronos o Peugeot 208.

Toyoya Corolla Gr Sport Toyota Corolla GR-Sport, la variante deportiva de la gama. Toyota

El mercado de los autos 0km, por su parte, registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caida del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Toyota Corolla: versiones y características

La gama del Toyota Corolla en Argentina combina versiones nafteras tradicionales con variantes híbridas que priorizan el bajo consumo en ciudad. Todas comparten la plataforma TNGA, desarrollada por la marca para integrar distintos tipos de propulsión y mejorar el comportamiento dinámico del sedán.

En el caso de los Corolla Hybrid, el sistema combina un motor naftero 1.8 ciclo Atkinson con un motor eléctrico. Juntos entregan 122 CV de potencia combinada y funcionan con una transmisión automática e-CVT. Es un híbrido no enchufable: la batería se recarga automáticamente con el motor a combustión y con el sistema de recuperación de energía en frenadas.

Pantalla Corolla La pantalla multimedia de 10´ que admite servicios conectados viene en las versiones superiores de la gama. Toyota

Todos los modelos del Toyota Corolla en Argentina

Corolla XLI 2.0 CVT: motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV, caja automática CVT, llantas de 16″, climatizador automático, pantalla de 9″ con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, control de crucero y paquete Toyota Safety Sense con asistencias a la conducción.

motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV, caja automática CVT, llantas de 16″, climatizador automático, pantalla de 9″ con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, control de crucero y paquete Toyota Safety Sense con asistencias a la conducción. Corolla XEI 2.0 CVT: mantiene el motor 2.0 de 171 CV y suma llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, sensores de lluvia y encendido automático de luces.

mantiene el motor 2.0 de 171 CV y suma llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, sensores de lluvia y encendido automático de luces. Corolla SEG 2.0 CVT: versión naftera tope de gama con tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED.

versión naftera tope de gama con tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED. Corolla GR-Sport 2.0 CVT: variante deportiva con puesta a punto desarrollada por Toyota Gazoo Racing. Mantiene el motor 2.0 de 171 CV y suma suspensión específica, estética exterior GR y pedalera de aluminio.

variante deportiva con puesta a punto desarrollada por Toyota Gazoo Racing. Mantiene el motor 2.0 de 171 CV y suma suspensión específica, estética exterior GR y pedalera de aluminio. Corolla XEI Hybrid 1.8 e-CVT: sistema híbrido con motor naftero 1.8 ciclo Atkinson y motor eléctrico, 122 CV combinados, muy bajo consumo urbano, climatizador bi-zona, multimedia inalámbrica y Toyota Safety Sense.

sistema híbrido con motor naftero 1.8 ciclo Atkinson y motor eléctrico, 122 CV combinados, muy bajo consumo urbano, climatizador bi-zona, multimedia inalámbrica y Toyota Safety Sense. Corolla SEG Hybrid 1.8 e-CVT: tope de gama híbrido con techo solar, tablero digital, tapizados en cuero ecológico, sensores de estacionamiento y cargador inalámbrico. Los componentes híbridos tienen garantía de 8 años o 160.000 km.

Precio del Toyota Corolla en marzo 2026

Durante marzo de 2026 la gama mantiene los mismos valores oficiales que en febrero, sin nuevos ajustes en la lista de precios. Los valores vigentes del Toyota Corolla son: