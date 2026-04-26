Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Se mantiene como uno de los SUV más vendidos del mercado argentino y se ofrece con motorización naftera y versión híbrida.

El Toyota Corolla Cross es uno de los SUV medianos más elegidos en Argentina por su confiabilidad mecánica, su buen nivel de equipamiento y la disponibilidad de una versión híbrida dentro del segmento. ¿Cuál es su precio actualizado en abril de 2026?

Este modelo se produce en la planta de Sorocaba, Brasil sobre la misma plataforma modular TNGA del Corolla sedán y se posiciona entre los SUV más equilibrados del mercado local , con foco en confort urbano, eficiencia y valor de reventa, tres atributos muy valorados por los usuarios argentinos.

Se destaca por ofrecer caja automática en todas sus versiones y por su versatilidad de uso, ya que es un SUV pensado tanto para el manejo urbano diario como para viajes largos en ruta, con buenos niveles de autonomía y consumo equilibrado.

Toyota Corolla Cross Así luce el interior de Toyota Corolla Cross. Toyota

Además, incorpora un completo equipamiento de seguridad con siete airbags de serie y varios Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), lo que lo posiciona entre los modelos más seguros de su categoría en Argentina y como uno de los principales competidores frente a propuestas como la Ford Territory.

Patentamientos del Toyota Corolla Cross en 2026

El Toyota Corolla Cross continúa posicionándose entre los SUV más vendidos del mercado argentino en el arranque de 2026.

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), durante marzo patentó 1.034 unidades, mientras que en el acumulado del año alcanzó 3.116 unidades, ubicándose dentro del Top 15 del ranking general de vehículos más vendidos del país.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross, un SUV para el segmento C (compacto) Toyota

Ranking: los 10 SUV más patentados de Argentina en el primer trimestre de 2026 (enero-marzo)

Ford Territory: 5.808 unidades Chevrolet Tracker: 4.233 Volkswagen Taos: 3.028 Toyota Corolla Cross: 3.116 Peugeot 2008: 3.680 Renault Kardian: 2.130 Jeep Compass: 2.265 Volkswagen T-Cross: 2.031 Nissan Kicks: 1.578 Toyota SW4: 1.572

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Toyota Corolla Cross: modelos y versiones en Argentina

La gama del Toyota Corolla Cross en Argentina está compuesta por seis versiones: dos nafteras, dos híbridas y una variante con estética y puesta a punto deportiva firmada por Gazoo Racing. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten plataforma con el sedán Corolla.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross, cuál es su precio en abril 2026. Toyota

Las versiones nafteras utilizan un motor 2.0 de 170 CV y 200 Nm con caja automática CVT de 10 marchas simuladas y tracción delantera, priorizando suavidad de manejo y buen equilibrio entre consumo y prestaciones. Las híbridas combinan un motor 1.8 naftero con uno eléctrico para entregar 122 CV, con foco en eficiencia, menor consumo urbano y funcionamiento más silencioso gracias al sistema autorrecargable.

En seguridad, toda la gama incorpora Toyota Safety Sense con frenado autónomo, control de crucero adaptativo y asistencias de mantenimiento de carril, además de múltiples airbags, control de estabilidad, control de tracción y cámara de retroceso. Todas las versiones incluyen pantalla multimedia de 10 pulgadas, mientras que las variantes XEI y SEG suman climatizador automático, mejores terminaciones, visión 360°, tapizados de cuero y más confort. Uno de sus principales competidores es Volkswgen Taos.

Toyota GR Corolla Cross Toyota Corolla Cross GR Sport, la variante deportiva de la gama. Toyota

Las versiones híbridas HEV XEI y HEV SEG agregan equipamiento superior orientado a seguridad y eficiencia, como monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero en la variante más equipada. Por su parte, la versión GR-Sport incorpora estética específica desarrollada por Gazoo Racing y ajustes en suspensión y dirección para un manejo más firme.

Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro en abril 2026

Estos son los precios de Toyota Corolla Cross con valor actualizado en abril 2026: