¿Qué SUV me compro? Toyota Corolla Cross vs. Volkswagen Taos

¿Toyota Corolla Cross o Volkswagen Taos? La pregunta se repite hoy entre quienes buscan un SUV mediano para la familia. Ambos modelos se fabrican en la región, tienen buen nivel de equipamiento y comparten categoría, pero cada uno propone una personalidad bien distinta. Elegir entre un Toyota Corolla Cross o un Volkswagen Taos no pasa solo por el diseño: en la elección juegan distintas apuestas por la tecnología, la seguridad, el consumo y el confort en ruta.

Por un lado, el Toyota Corolla Cross, que llega desde Brasil, se transformó en uno de los SUV más vendidos del país, con gama amplia y versiones híbridas que apuntan directo al bolsillo en cada visita a la estación de servicio. Del otro lado aparece el Volkswagen Taos , orgullo de la planta de General Pacheco hasta que se trasladó su producción a México este 2025, pensado para quienes quieren un SUV mediano con motor turbo y mucho espacio para viajar cómodos con toda la familia.

Tanto el Toyota Corolla Cross y el Volkswagen Taos se ubican en el llamado segmento C: son más grandes que los SUV chicos, pero todavía muy cómodos para ciudad. Comparten capacidad con cinco plazas, baúles generosos y suspensiones pensadas para caminos argentinos, entre pozos urbanos y rutas largas al sur o al norte.

volkswagen-taos-1

En los últimos meses, el Toyota Corolla Cross sumó más equipamiento de confort y seguridad, con tablero digital, central multimedia mejorada y la incorporación generalizada del paquete Toyota Safety Sense, que reúne varias asistencias a la conducción. El Volkswagen Taos, en tanto, se apoya en una plataforma de última generación, con un combo de conectividad (VW Play + Active Info Display) y ayudas electrónicas que lo dejan muy bien parado en materia de tecnología.

¿Qué SUV me compro? Toyota Corolla Cross y Volkswagen Taos, cara a cara

En tamaño, el Toyota Corolla Cross y el Volkswagen Taos están muy parejos, pero con matices. El Corolla Cross mide 4,47 metros de largo y ofrece un baúl de 440 litros, suficiente para las valijas de una familia tipo y con buena accesibilidad. El Taos, por su parte, estira un poco más la distancia entre ejes y el largo total, y eso se traduce en un espacio trasero más generoso y un baúl de casi 500 litros, uno de los más grandes del segmento. Para un viaje con tres adultos atrás o cargar mucho equipaje, el Volkswagen Taos saca una pequeña ventaja.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross.

En habitabilidad, el Toyota Corolla Cross ofrece una posición de manejo algo más baja que otros SUV, pero con muy buena visibilidad y butacas cómodas. El Volkswagen Taos, en cambio, parece mejor resuelto como “SUV para viajar”: puertas grandes, techo panorámico, salidas de aire y puertos USB-C para los ocupantes traseros, y una sensación de amplitud que lo hace ideal para largos trayectos.

volkswagen-taos-4 El nuevo VW Taos se ubicará por debajo del Tiguan en la gama regional de los SUV de la marca.

Motores y consumos: eficiencia híbrida vs. empuje turbo

Si la clave en la elección pasa por el motor, las propuestas son muy distintas. El Toyota Corolla Cross se ofrece con variantes nafteras convencionales y con una opción híbrida: combina un motor 1.8 con otro eléctrico para entregar unos 122 CV, asociado a caja automática eCVT y tracción delantera. Con esa combinación saca una ventaja clara en materia de consumo. Las versiones más potentes equipan un motor 2.0 litros de 170 caballos y 200 Nm de torque, con inyección mixta. Se combina con una caja automática CVT que simula 10 marchas preprogramadas.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross.

El Volkswagen Taos, en cambio, apuesta a una sola mecánica, pero muy eficiente: el conocido 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, unido a una caja automática Tiptronic de seis marchas y tracción simple. Se trata de un motor elástico, con buena respuesta desde bajas revoluciones: el 0–100 km/h ronda los 9,5 segundos y el consumo promedio en ruta se ubica cerca de los 8,4 l/100 km.

Taos vista trasera

En la práctica, el Toyota Corolla Cross híbrido es imbatible para quien pasa mucho tiempo en tránsito urbano y quiere gastar lo menos posible en combustible, mientras que el Volkswagen Taos ofrece una variante más vigorosa en sobrepasos y viajes largos. Si bien es menos potente que el 2.0 de Toyota, se valora el empuje típico del motor turbo, a pesar de los casi 1.500 kilos del Taos.

Tecnología y seguridad: dos SUV muy completos

Donde también se sacan chispas el Toyota Corolla Cross y el Volkswagen Taos es en el rubro tecnología y seguridad. El Corolla Cross renovado suma tablero digital de 12,3″, pantalla central de 9″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y freno de estacionamiento eléctrico, entre otros ítems que lo acercan a los SUV más modernos del mercado. A eso se le agrega el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, luces altas automáticas, monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero, de serie en todas las versiones.

Corolla Cross Interior

El Volkswagen Taos no se queda atrás: ofrece el sistema multimedia VW Play con pantalla de 10″, tablero 100% digital Active Info Display, cargador inalámbrico y múltiples puertos USB-C, además de iluminación ambiental configurable y techo solar panorámico en las variantes más equipadas. En seguridad, el SUV de VW incorpora seis airbags, control de estabilidad y un paquete ADAS muy completo, con control de crucero adaptativo, frenado autónomo con detección de peatones, detector de fatiga, luces adaptativas IQ.Light y monitoreo de punto ciego. Esa combinación le valió la máxima calificación de cinco estrellas en Latin NCAP, un punto fuerte para quienes miran las estrellas de seguridad antes que cualquier otra cosa.

volkswagen-taos-2

Versiones y precios

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $48.007.000

Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $51.729.000

Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $57.137.000

Toyota Corolla Cross HEI HEV 1.8 eCVT: $53.511.000

Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT: $59.301.000

Toyota Corolla Cross GR Sport 2.0 CVT: $59.544.000





Volkswagen Taos 1.4 Comfortline AT: $56.257.950

Volkswagen Taos 1.4 Highline AT: $63.311.500

Volkswagen Taos 1.4 Bi Tono: $63.866.200

Toyota Corolla Cross vs. Volkswagen Taos: ¿para quién es cada uno?

Llegado el momento de definir, dos conceptos sobresalen: el Toyota Corolla Cross es ideal para quien prioriza bajo consumo, suavidad de marcha y confiabilidad, especialmente por su impecable variante híbrida; mientras que el Volkswagen Taos se perfila como la opción para quien busca más espacio interior, mejor respuesta en ruta y un perfil más tecnológico, con un motor turbo que se luce en viajes.