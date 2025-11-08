Con la avanzada de los SUV híbridos , la pregunta ya no es si conviene dar el salto a la electrificación, sino qué modelo elegir . En el segmento de los medianos, por ejemplo, la disputa más caliente ahora la protagonizan el Toyota Corolla Cross y el Ford Territory con sus variantes híbridas. Ambas aportan consumos muy bajos, buen confort y mucho equipamiento, pero con filosofías muy distintas.

El Toyota Corolla Cross fue pionero entre los SUV híbridos en la Argentina y se ganó un lugar en el mercado gracias a su receta de eficiencia y confiabilidad . Del otro lado, acaba de llegar el Ford Territory, que se suma más tarde al juego, pero da un golpe de efecto con una versión híbrida más potente, pensada para quien quiere un SUV cómodo, tecnológico y con respuestas rápidas en el acelerador.

Tanto el Toyota Corolla Cross como el Ford Territory apuntan al mismo tipo de familia: las que necesitan espacio para cinco ocupantes, y un baúl generoso; y que además valoran un mayor despeje del suelo y una mecánica moderna que baje el gasto de combustible. Ambos modelos se benefician, además, de los incentivos impositivos que hoy tienen los vehículos electrificados.

¿Qué SUV híbrido me compro? Toyota Corolla Cross vs. Ford Territory

El Toyota Corolla Cross híbrido se apoya en la fórmula que la marca viene perfeccionando desde hace años. Usa un motor naftero 1.8 combinado con un motor eléctrico, y logra una potencia conjunta de 122 CV. Los acompaña con caja automática e-CVT. Su fuerte es la suavidad de marcha y un consumo muy bajo, especialmente en ciudad, donde puede circular largos tramos en modo eléctrico y lograr valores en el orden de los 5 o 6 litros cada 100 km, algo difícil de igualar con un SUV convencional.

En ruta, la Toyota Corolla Cross mantiene consumos contenidos y un comportamiento bien firme aunque quien viene de un motor turbo más potente puede notar que las recuperaciones no son tan ágiles. A cambio, ofrece una sensación de manejo relajado y silencioso: la suspensión prioriza el confort y filtra bien los baches, característica siempre muy valorada en los caminos argentinos.

En el interior, el Toyota Corolla Cross híbrido apuesta a un ambiente sobrio pero moderno: pantalla central grande, instrumental digital, tapizados de buena calidad y mandos simples. Donde marca una diferencia fuerte es en seguridad: el paquete Toyota Safety Sense suma frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y otros ADAS, además de siete airbags de serie, lo que refuerza su imagen de SUV híbrido pensado desde la seguridad y la confiabilidad.

El Ford Territory híbrido (el primer modelo fabricado en China del Ovalo), en cambio, juega otras cartas: potencia y empuje. Su sistema combina un motor naftero 1.5 GTDI con un motor eléctrico para lograr 245 CV y 545 Nm de torque combinados, cifras que la colocan claramente por encima de la Toyota en prestaciones. La caja automática 2DHT y el tanque de 60 litros prometen una autonomía muy elevada, ideal para quien hace mucha ruta y quiere mayor reacción con sólo pisar el acelerador.

En el uso diario, la Ford Territory se percibe más “llena” de abajo, con respuestas más inmediatas y un carácter que les va a gustar a quienes vienen de modelos turboalimentados. Al mismo tiempo, el sistema híbrido apunta a lograr consumos razonables para la potencia que ofrece, por lo que se posiciona como una opción interesante para quien quiere mezclar eficiencia con performance sin irse a un SUV de mayor categoría.

En el interior, el Territory híbrido apuesta fuerte al diseño y al confort: grandes pantallas de 12,3”, techo panorámico, tapizados de eco-cuero y un ambiente muy vistoso, en línea con las preferencias actuales del público que busca un SUV tecnológico y llamativo (muy en línea con sus pares de las marcas chinas). Donde queda un paso por detrás de la Toyota es en la dotación de ADAS: tiene asistencias, pero el paquete de la versión híbrida es más acotado (además de los 6 airbags ofrece controles de tracción y estabilidad, alerta de punto ciego, asistente de ascenso y descenso, y sensores traseros con cámara) y no llega al nivel de cobertura que ofrece el Toyota Corolla Cross en toda su gama.

En espacio interior y baúl, la pelea entre el Toyota Corolla Cross y el Ford Territory está pareja, con buena habitabilidad en ambas plazas traseras y baúles aptos para valijas familiares. El Ford saca algo de ventaja en sensación de amplitud por su techo panorámico y el diseño del tablero, mientras que el Toyota se hace fuerte en ergonomía y la calidad percibida, con mandos algo más “tradicionales”.

Toyota Corolla Cross vs. Ford Territory: versiones y precios

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $48.007.000

Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $51.729.000

Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $57.137.000

Toyota Corolla Cross HEI HEV 1.8 eCVT: $53.511.000

Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT: $59.301.000

Toyota Corolla Cross GR Sport 2.0 CVT: $59.544.000

Ford Territory SEL: $47.840.000

Ford Territory Trend Hybrid: $51.380.000

Ford Territory Titanium: $57.675.100 Ford Territory Ford Territory. Ford

Toyota Corolla Cross vs. Ford Territory: ¿para qué usuario es cada uno?

Si el foco principal está puesto en gastar lo mínimo posible de combustible, priorizar la confiabilidad mecánica, la seguridad activa y pasiva, el Toyota Corolla Cross híbrido encaja perfecto. Es el SUV híbrido ideal para quien maneja mucho en ciudad, hace trayectos cotidianos con tránsito pesado y valora un consumo bajo ante que aceleraciones contundentes. También es una gran opción para quien piensa en la reventa a largo plazo.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross.

El Ford se perfila más para el conductor que, sin dejar de lado la eficiencia, no quiere resignar potencia ni equipamiento de confort. Sus 245 CV y su enorme torque la convierten en un SUV híbrido pensado para quien hace mucha ruta, viaja cargado y quiere sentir que siempre tiene resto en el pie derecho para un sobrepaso. El interior más vistoso, las pantallas gigantes y el techo panorámico la vuelven muy atractiva para familias jóvenes o usuarios que valoran la tecnología y el diseño por encima de la sobriedad.