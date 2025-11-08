La Legislatura de Neuquén subasta sus camionetas: cómo participar y en qué se usará lo recaudado

El próximo martes comienza la exhibición al público interesado. La venta será al contado y en pesos. Todos los detalles.

Los vehículos serán exhibidos en el predio de la Legislatura de Neuquén

La Legislatura de Neuquén pondrá a remate el viernes que viene, a las 16.30, ocho camionetas que fueron adquiridas en su momento por otras administraciones y que estaban generando altos costos de mantenimiento. Por esta razón, se hizo en su momento el llamado para la contratación de un martillero público que se encargó de realizar las tasaciones y todo el proceso.

Se informó que el valor estimado por el martillero Néstor Cubitto y la Comisión de Justiprecio de la Legislatura asciende a 130 millones de pesos, dependiendo si se rematan todos los vehículos.

De ese total, el 50 por ciento irá destinado a las Becas Gregorio Álvarez y el otro 50 a refacciones en el Espacio Cultural Casa de las Leyes , para poder contar con más espacio para los talleres abiertos a la comunidad que se brindan.

La exhibición de los vehículos a vender será desde el martes 11 al jueves 13, de 10 a 14, en el predio de la Legislatura.

Los compradores tendrán que pagarlos al contado y en pesos, mediante depósito, transferencia y/o acreditación bancaria a la cuenta de la Legislatura del BPN.

A su vez, en su momento se indicó que “los gastos de la presente contratación estarán fijados conforme al pedido de presupuesto y a la comisión del martillero público se fija en un porcentaje del precio de venta más IVA a cargo del comprador en el acto del remate”.

En cuanto a costos, el valor mínimo tasado del vehículo resultará con IVA incluido para la venta, quedando el martillero público facultado a firmar el boleto de compraventa en nombre del Poder Legislativo.

Las unidades que se rematan

Los vehículos a vender serán una Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 año 2014 dominio NSR 543, otra Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 año 2014 dominio NSR 544 y una Nissan Frontier CD LE 2.3 D 4×4 AT año 2022 dominio AF319ER.

Además de cinco Toyota Hilux: una 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 año 2014 dominio OAP 533, una 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 año 2014 dominio OAP 534, otra doble cabina SR 3.0 TDI-C3 año 2014 dominio OAP 536, una cuarta 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI año 2013 dominio MCH 877 y, la última, otra 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI año 2013 dominio MCH 880.

Desde el área administrativa de la Legislatura se explicó a LM Neuquén que los vehículos a rematar tenían mucho tiempo de uso, dado que algunos correspondían a la época de la expresidenta de la Cámara, Ana Pechen. Se indicó que estas camionetas estaban demandando muchos arreglos y encareciendo costos por estar paradas, lo que hacía que no se pudiesen utilizar, por ejemplo, para viajes de comisiones de diputados al interior de la provincia, que hoy se hacen con modelos más nuevos.

En la actualidad, la Legislatura cuenta con 39 vehículos (descontando los ocho que se rematarán), incluido un camión. La flota la completan 36 camionetas y dos autos.