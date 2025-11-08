Leve baja en la venta de autos 0km en Neuquén, ¿qué modelo lideró el ranking?

El resultado en la provincia fue contrario a lo que ocurrió a nivel nacional, donde se dio una fuerte suba en los patentamientos.

La venta de autos 0km en Neuquén registró una leve baja en octubre, al comparar con igual mes del año pasado, según lo publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA).

En la provincia se patentaron 1508 vehículos, lo que implicó una caída del 7,5 por ciento respecto a septiembre (1.630 unidades) y del -3,1% con relación a octubre de 2024 (1.556).

Este resultado ubicó a Neuquén en una situación intermedia entre las provincias con mayor nivel de patentamientos, como las patagónicas Chubut o Río Negro (+40,2 y +40,1 por ciento, respectivamente), y las de menor nivel, como Salta (-32,7%) y Santa Cruz (-38,4%).

En cuanto al comparativo del acumulado del año, es decir, enero-octubre de este 2025 contra igual período del 2024, en Neuquén se vendieron 16.118 vehículos cero kilómetro contra 11.651, lo que deja una suba del 38,3 por ciento.

A nivel nacional, el número de vehículos patentados durante octubre de 2025 ascendió a 51.982 unidades, lo que representa un crecimiento del 16,9% interanual, ya que en octubre de 2024 se habían registrado 44.473 unidades.

Si la comparación es contra septiembre se observó una baja del 7,6% ya que en ese pasado mes se habían registrado 56.240 unidades. De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 552.484 unidades, un 55,1% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 356.230 vehículos.

Toyota Hilux

"Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, indicó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

“Durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo 26 impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando. La inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos" analizó Beato.

Marcas y modelos más vendidos

En el ranking de autos, camionetas y SUV, octubre trajo algunas sorpresas y consolidó la supremacía de ciertos modelos. La Toyota Hilux volvió a liderar las ventas, con 2.523 unidades vendidas en octubre y 27.112 acumuladas en el año, seguida por la Toyota Yaris (2.253 unidades, 28.286 acumuladas) y el Peugeot 208 (2.232 unidades, 26.887 acumuladas).

Entre las pick ups medianas, la Ford Ranger se ubicó segunda con 2.031 unidades, mientras que la Volkswagen Amarok sumó 1.619 patentamientos, consolidando la pelea por los primeros puestos del segmento.

autos 0km sin impuestos.png

En los SUV, el líder fue el Ford Territory, con 1.709 unidades, seguido por el Chevrolet Tracker (1.532 unidades). Dentro del segmento de autos chicos, Volkswagen Polo alcanzó 1.460 unidades, mientras que la recién llegada Volkswagen Tera sorprendió con 1.347 patentamientos, logrando ingresar al top ten.

En cuanto a marcas, Toyota volvió a ser la empresa que más vehículos vendió en el mes pasado. En total, la marca japonesa registró 7.682 vehículos. En segundo lugar se ubicó Volkswagen, con 7.271 unidades, y tercera fue Fiat, con 5.492.

El top 10 de marcas lo completaron Ford (5.054 vehículos), Renault (4.784), Chevrolet (4.237), Peugeot (4.103), Citroën (1.985), Jeep (1.809) y Nissan (1.412).