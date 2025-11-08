Cuánto sale un Peugeot 208 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Este hatchback con diseño moderno es uno de los autos 0km más patentados del año. Cuál fue el ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

Uno de los segmentos más competitivos del mercado automotor argentino es el de los hatchbacks , dónde hay múltiples opciones de precios y niveles de equipamiento. Y uno de los modelos más destacados es el Peugeot 208 , que combina un diseño moderno con buenas prestaciones para el uso urbano y en ruta. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

El Peugeot 208 se produce en la planta bonaerense de El Palomar , figura entre los cuatro autos 0km más patentados - en una nómina que encabeza el Toyota Yaris- de la Argentina y tiene una oferta de cinco versiones que combinan cajas automáticas y manuales, con motores aspirados y turbo, por lo que la gama se adapta a distintos perfiles de usuarios y necesidades de manejo.

Otro de los puntales de su éxito pasa por la tecnología : viene equipado con tableros digitales cuyas terminaciones lo volvieron “aspiracional” y monta una pantalla multimedia de 10 pulgadas que soporta Android Auto y Apple CarPlay, ideal para escuchar música, podcasts o incluso utilizar el WhatsApp con el sistema de manos libres.

Peugeot 208: así son sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Peugeot 208 fue el tercer vehículo más patentado en octubre 2025 con 2.232 unidades. Primero quedó Toyota Hilux (2.523) y segundo Toyota Yaris (2.253). El cuarto puesto fue para Ford Ranger (2.031).

Peugeot 208 (1).jpg El Peugeot 208 se ofrece en cinco versioens en Argentina. Stellantis

A nivel anual el 208 también figura en el podio de los vehículos más patentados, que se reproduce a continuación:

Toyota Yaris - 28.286 unidades

Fiat Cronos - 27.866

Toyota Hilux - 27.211

Peugeot 208 - 26.887

Ford Ranger - 22.744

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024

Cómo financiar y sacar en cuotas el Peugeot 208

Además de sus buenas prestaciones de confort, manejo y tecnología, el Peugeot 208 se destaca frente a sus rivales en el segmento B (chico), donde el Volkswagen Polo es uno de sus máximos competidores, por las atractivas opciones de financiamiento que existen para comprarlo y se detallan a continuación.

Financiación con Tasa Express : permite financiar hasta $12.000.000 con una Tasa Nominal Anual -TNA- del 0% a 12 meses (este sistema está disponible para todos los modelos de la marca).

: permite financiar hasta $12.000.000 con una Tasa Nominal Anual -TNA- del 0% a 12 meses (este sistema está disponible para todos los modelos de la marca). Financiación con Tasa Exclusiva : ofrece hasta $16.000.000 financiados con una TNA preferencial del 12,9% a 18 meses (exclusiva para 208 y 2008)

: ofrece hasta $16.000.000 financiados con una TNA preferencial del 12,9% a 18 meses (exclusiva para 208 y 2008) Financiación Tasa Simple: permite financiar hasta $20.000.000 para cualquier modelo de la gama con una TNA del 25,9% a 18 meses.

peugeot-208-2026 Así luce el interior del Peugeot 208 que se produce en la planta de El Palomar. Stellantis

Además, existe la chance de utilizar un crédito UVA, una herramienta pensada para quienes buscan plazos más largos y cuotas vinculadas a la evolución del índice UVA. Esta modalidad contempla dos alternativas: hasta $22.000.000 financiados a 24 meses con una TNA del 5,9%, o hasta $26.000.000 a 48 meses con una TNA del 17,9%

Peugeot 208: modelos y ficha técnica

El Peugeot 208 se consolida como uno de los autos más completos y atractivos del Segmento B (chico), con una oferta de cinco versiones que combinan diseño, eficiencia y tecnología, adaptadas tanto a la conducción diaria en ciudad como a quienes buscan un estilo más deportivo y moderno.

Peugeot 208 (2).jpg El interior del Peugeot 208 tiene un diseño renovado con tablero y pantalla multimedia. Stellantis

La variante más accesible de la gama, denominada Active, incorpora un motor naftero 1.6 de 115 caballos asociado a una caja manual de cinco velocidades. Su equipamiento de seguridad incluye cuatro airbags, frenos ABS y control de estabilidad, mientras que las llantas de 15 pulgadas acompañan un diseño equilibrado y funcional. Es la alternativa ideal para quienes priorizan practicidad, bajo consumo y confort en el uso urbano.

En el nivel intermedio, la línea Allure en sus versiones iniciales mantiene la unidad de potencia 1.6, pero suma opciones más avanzadas, como la versión con caja automática CVT con siete marchas preprogramadas que mejora la comodidad al manejar en tránsito pesado, y el paquete PK200 incorpora un eficiente motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, con mejor respuesta y prestaciones. Además, estas versiones agregan seis airbags, llantas de 16 pulgadas y volante multifunción, elevando el nivel de confort y seguridad.

peugeot 208 gt Peugeot 208 GT, el modelo deportivo de la gama. Stellantis

En lo más alto del catálogo, el 208 GT ofrece una experiencia de manejo más deportiva y tecnológica. Su motor 1.0 turbo se combina con llantas de 17 pulgadas, faros Full LED y un completo conjunto de asistencias a la conducción (ADAS). Tanto el diseño exterior como el interior destacan por sus detalles deportivos y por una ergonomía cuidada, que refuerza el carácter premium del modelo.

Cuánto cuesta un Peugeot 208 con valor actualizado en noviembre 2025

En todos sus modelos, se ofrece garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Para este mes, Stellantis fijó un aumento del 5% en toda su gama. Los precios de los Peugeot 208 0km actualizados a noviembre de 2025 son: