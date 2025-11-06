Cuánto sale una Toyota Hilux 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Es una de las pickups más exitosa del mercado local y también uno de los modelos más patentados de Argentina. Se destaca por su robustez y confiabilidad.

La Toyota Hilux comenzó a fabricarse en la planta bonaerense de Zárate en 1997 y poco a poco fue construyendo una historia exitosa que hoy la coloca como la pickup más relevante del mercado argentino, con casi 2 millones de unidades producidas desde su lanzamiento. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

En la actualidad, Toyota Hilux es sinónimo de robustez y confiabilidad : cuenta con una estructura reforzada y una amplia gama de motores que le permiten adaptarse a distintos usos y perfiles de conductores : sirve fundamentalmente para el trabajo y el campo, pero también se adapta perfectamente al uso urbano.

El confort y la tecnología también juegan un papel clave: con el paso de las generaciones, Toyota incorporó mayores elementos de seguridad , conectividad y asistencias a la conducción ( ADAS ) que convirtieron a la Hilux en una pickup moderna y y competitiva en todos los aspectos. Un dato a tener en cuenta: la Toyota Hilux en breve, se renovará .

Toyota Hilux: líder de patentamientos en octubre

Según el reporte que entrega la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Toyota Hilux fue el vehículo más patentado del mercado con 2.523 unidades, superando al Toyota Yaris (2.252) y al Peugeot 208 (2.232).

Toyota Hilux Interior Así luce el interior de la Toyota Hilux que se vende en Argentina. Toyota

Estos son los cincos modelos más patentados en los 10 primeros meses de 2025:

Toyota Yaris - 28.286 unidades Fiat Cronos - 27.866 Toyota Hilux - 27.211 Peugeot 208 - 26.887 Ford Ranger - 22.744

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

hilux.jpg Toyoya Hilux, sinónimo de confiabilidad y robustez. Toyota

Toyota Hilux: modelos y versiones:

La Toyota Hilux es la pickup más elegida por los argentinos desde hace casi dos décadas. Su éxito no es casual: combina confiabilidad, versatilidad y una amplia gama de versiones que se adaptan a distintos usos. Fabricada en la planta bonaerense de Zárate, la marca japonesa ofrece 18 configuraciones diferentes, con variantes de cabina simple, doble y chasis, y opciones de tracción simple o integral 4x4. Esa diversidad la convierte en una herramienta ideal tanto para el trabajo rural e industrial como para el uso urbano o familiar.

En el apartado mecánico, toda la línea Hilux apuesta por motores turbodiésel reconocidos por su robustez, eficiencia y respuesta en cualquier terreno. Las opciones son tres:

2.4 de 150 CV y 400 Nm: pensado para tareas de exigencia media, con bajo consumo y gran confiabilidad.

pensado para tareas de exigencia media, con bajo consumo y gran confiabilidad. 2.8 de 204 CV y hasta 500 Nm: más potencia y elasticidad, ideal para viajes largos o uso mixto.

más potencia y elasticidad, ideal para viajes largos o uso mixto. 2.8 de 224 CV y 550 Nm (GR-Sport): la versión más deportiva, con un comportamiento más dinámico y ágil.

Todas las configuraciones pueden combinarse con cajas manuales o automáticas de seis velocidades, lo que refuerza la versatilidad del modelo.

Toyota Hilux GR Sport.jpg Toyoya Hilux GR-Sport, la versión tope de gama. Toyota

La seguridad es otro de sus pilares. Desde las versiones de entrada incorpora siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y asistencia al arranque en pendiente. Además, las versiones más completas suman el paquete Toyota Safety Sense, que incluye: Control de velocidad crucero adaptativo. Frenado autónomo de emergencia. Alerta de cambio de carril. Este equipamiento la ubica como una de las pickups más seguras y tecnológicamente avanzadas de su segmento.

Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con valor actualizado en octubre 2025

Toyota Hilux está considerada como una de las pick-up con más calidad y más robustas del mercado. Una prueba es que la marca japonesa ofrece en Argentina una garantía de hasta 10 años o 200.000 km. Y un servicio de posventa de respuesta inmediata en todas las provincias. Llamativamente la Hilux no aumentó y mantiene los valores del mes de octubre en toda la gama, así los precios de la Toyota Hilux actualizados a noviembre 2025 son: