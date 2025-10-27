Adelantan imágenes de la nueva Nissan Frontier, la pickup que dejó de ser nacional y volverá más potente

Se fabricaba en Córdoba hasta hace pocas semanas, cuando la marca japonesa reestructuró su producción. Qué incluirá y cuándo llegaría a la Argentina.

A través de YouTube, Nissan mostró los primeros detalles de la nueva Frontier, con la que buscará pelear fuerte en el segmento de las pickups medianas.

Nissan difundió las primeras imágenes de la nueva generación de la Frontier , su pickup mediana global que se presentará oficialmente el próximo 19 de noviembre . Será la sucesora del modelo que hasta hace pocas semanas se fabricaba en Fábrica Santa Isabel , pero que a partir de ahora llegará importada desde México .

La firma japonesa publicó un video que repasa la historia de la pickup más exitosa de su historia y allí revela parte del diseño de la próxima Frontier: en ese anticipo se observan líneas más modernas y un interior completamente renovado, además de un enfoque más robusto para enfrentar a rivales como Toyota Hilux o la Ford Ranger .

El nuevo modelo formará parte de la reestructuración global de Nissan , que ya implicó el cierre de su producción en la Argentina y la reorganización de su presencia industrial en otros mercados. En Córdoba, la salida de la Frontier marcó el fin de una etapa productiva que también involucraba a la Renault Alaskan , su modelo “mellizo”.

Cómo será la nueva Nissan Frontier

La próxima Frontier (también conocida como Navara en otros mercados) compartirá base estructural con la Mitsubishi Triton (L200) presentada en 2023, fruto de la alianza entre ambas marcas japonesas. Sin embargo, Nissan aseguró que el nuevo modelo tendrá su propio carácter, con cambios específicos en diseño y comportamiento.

mitsubishi-triton-l200-2 A partir de una alianza entre ambas terminales, la Nissan Frontier 2026 estará basada en la Mitsubishi Triton (L200) de 2023 (Foto), pero con detalles que le darán su propia impronta. Foto: Mitsibushi

Así, y aunque los laterales muestran similitudes con la Triton debido a las proporciones y puntos duros de la carrocería, el aspecto exterior de la nueva Nissan Frontier destaca por una estética moderna, con ópticas propias tanto al frente como en el sector trasero, más otros detalles que refuerzan la identidad de Nissan.

También incorpora adaptaciones específicas en su comportamiento, y el motor elegido será un 2.4 turbodiésel de 201 caballos y 470 Nm -la nacional llegaba a 190 CV-, asociado a una caja automática de seis velocidades por convertidor de par. Según la versión, ofrecerá tracción total conectable, reductora y bloqueo del diferencial trasero, para mejorar la capacidad todoterreno y el rendimiento bajo carga.

nissan frontier 2026 3 Nissan buscará complementar el motor 2.4 turbodiésel de 201 CV y 470 Nm con tracción total conectable, reductora y bloqueo de diferencial trasero para darle un mayor rendimiento todoterreno y bajo carga.

A su vez, entre las variantes confirmadas figura la Frontier PRO-4X, una versión siempre pensada para un uso más extremo fuera del asfalto. Tendrá mejores ángulos de ataque y salida, estética diferenciada y equipamiento reforzado, buscando destacar dentro del segmento 4x4.

La nueva Frontier 2026 se lanzará primero en Oceanía, uno de los mercados clave para Nissan, y luego llegará a América Latina. En la Argentina, su arribo está previsto para 2026, cuando reemplace definitivamente a la pickup nacional del catálogo.

Un cambio de rumbo en la estrategia regional de Nissan

La decisión de trasladar la fabricación a México responde a un plan de eficiencia global que busca concentrar la producción en plantas con mayor capacidad y reducir costos logísticos. La línea cordobesa operaba a un ritmo bajo, lo que hacía difícil sostenerla, especialmente en un contexto de menor volumen de ventas y altos costos locales.

Nissan Frontier La Nissan Frontier se fabricaba en la Argentina desde 2018. Nissan

Renault, socio de Nissan en la alianza industrial, necesitaba además liberar espacio en Santa Isabel para avanzar con la producción de la futura pickup compacta Niagara. De esta forma, el movimiento de Nissan también le permite a su aliado francés reordenar su propio calendario industrial.

En el mercado argentino, el final de la Frontier nacional deja un hueco entre las pickups medianas producidas localmente, dominadas por la Hilux, la Ranger y la Volkswagen Amarok. Solo en los primeros nueve meses de 2025, Nissan había patentado 5.467 unidades, muy por detrás de las tres líderes, pero por encima, por ejemplo, de la Chevrolet S10.