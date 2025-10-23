Cuánto sale una Fiat Titano 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Producida en Córdoba, se posiciona frente a las líderes del segmento de las pickups con una propuesta sólida, motor turbodiésel y tecnología de punta.

Producida en la planta de Ferreyra, la Fiat Titano es el primer modelo de Stellantis en el país dentro del segmento de las pickups medianas. Con esta apuesta industrial, el grupo refuerza su liderazgo regional y amplía la oferta local con un vehículo pensado tanto para el trabajo intensivo como para el uso urbano. ¿Cuál es su valor actualizado en octubre 2025?

La Titano se fabrica en el nuevo hub de pickups de Stellantis en Córdoba, desde donde también se proyectan exportaciones al Mercosur . Su propuesta combina diseño robusto, equipamiento avanzado y un precio competitivo dentro del mercado nacional.

El modelo busca hacerse un lugar entre rivales fuertes como la Toyota Hilux , Ford Ranger y Volkswagen Amarok , ofreciendo una combinación de potencia, confort y tecnología que apunta para seducir a los consumidores de un segmento por demás exigente, como lo es el de las pickups en Argentina.

Fiat Titano: así son sus patentamientos en 2025

La Fiat Titano se lanzó el 1° de julio de este año en Argentina y, según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), ya se llevan patentadas 575 unidades de esta pickup.

TITANO (1) Fiat Titano, una pickup pensada para un uso intensivo. Stellantis

Lo llamativo es 310 patentamientos se dieron en el mes de septiembre, un dato que demuestra el crecimiento de ventas sostenido que está registrando Fiat Titano desde que hizo su debut.

En lo que respecta al mercado en general de los autos 0km, en septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Fiat Titano: versiones y características

La Fiat Titano equipa en todas sus versiones el motor turbodiésel Multijet 2.2 litros, con 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una caja manual de seis marchas o automática de ocho velocidades, según la versión. Ofrece tracción trasera (4x2) o integral desconectable (4x4) con reductora y bloqueo de diferencial, lo que le asegura un buen rendimiento tanto en ciudad como fuera del asfalto. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos y su consumo urbano promedio ronda los 9,9 L/100 km.

Titano Interior Así es el sistema multimedia de la Fiat Titano. Stellantis

Con 5,33 metros de largo y una capacidad de carga de 1.020 kg, la Titano puede remolcar hasta 3.500 kg, posicionándose entre las más capaces del segmento. Su diseño se distingue por la parrilla en negro brillante, faros LED, llantas de 18 pulgadas y estribos metálicos. En el interior ofrece climatizador bi-zona, asientos de cuero, acceso sin llave, GPS offline y un ambiente de calidad reforzado por detalles cromados.

A nivel tecnológico incorpora un tablero digital de 7", un sistema multimedia de 10" compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, y una cámara 360° con proyección 3D. En seguridad, suma un completo paquete de ADAS, con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, alerta de cambio de carril, control de estabilidad y seis airbags.

Fiat Titano Todas las versiones de la nueva Fiat Titano están equipadas con un motor turbodiésel Multijet 2.2 litros de 200 CV. Foto: Stellantis.

Versiones disponibles :

Endurance MT / Endurance MT 4WD : motor 2.2 de 200 CV, caja manual de seis marchas. La 4x2 está pensada para uso urbano; la 4x4 agrega tracción integral desconectable y dirección eléctrica.

: motor 2.2 de 200 CV, caja manual de seis marchas. La 4x2 está pensada para uso urbano; la 4x4 agrega tracción integral desconectable y dirección eléctrica. Freedom MT 4WD / Freedom Plus AT8 AWD : suman más confort y tecnología. La primera mantiene la caja manual y añade pantalla táctil de 10”, mientras que la segunda incorpora caja automática, tracción integral y sensores de estacionamiento.

: suman más confort y tecnología. La primera mantiene la caja manual y añade pantalla táctil de 10”, mientras que la segunda incorpora caja automática, tracción integral y sensores de estacionamiento. Ranch AT AWD: tope de gama. Caja automática de ocho marchas, tracción integral, modos de manejo, cámara 360°, tapizado de cuero y asistencias avanzadas a la conducción.

Fiat Titano 0 kilómetro: valor actualizado en octubre 2025

Luego del aumento del 1.3% que Stellantis dispuso para este mes, los valores actualizados con los que se comercializa la Fiat Titano en Argentina en octubre 2025 son: