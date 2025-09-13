Cuánto sale una Fiat Titano 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Es una pickup que se fabrica en Argentina y acaba de ser lanzada para competir en el segmento. Cuál fue el ajuste que aplicó la terminal este mes en su precio.

La Fiat Titano acaba de aterrizar en el mercado argentino como la nueva pickup mediana nacional. Fabricada en la planta de Ferreyra, Córdoba, es el primer modelo de Stellantis producido en el país en este segmento. Con una propuesta robusta y competitiva, busca posicionarse como una opción sólida frente a rivales establecidos como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok ¿Cuál es el ajuste que la terminal realizó en su precio en septiembre 2025?

Este modelo es la versión argentina de la Peugeot Landtrek, desarrollada sobre la base de la Changan Hunter china. La Titano se ofrece en carrocería de doble cabina y está disponible en versiones con tracción 4x2 y 4x4 , con caja manual de seis marchas o automática de ocho velocidades pre programadas.

Todas las versiones de la nueva Fiat Titano están equipadas con un motor turbodiésel Multijet 2.2 litros de 200 CV. Foto: Stellantis.

Un punto atractivo que tiene la Titano para competir frente a referentes ya instalados en el segmento de las pickups es su financiación. Hay dos opciones disponibles y las mismas se detallan a continuación:

Tasa 0% con monto máximo de $20.000.000 hasta 18 meses .

con hasta . Crédito UVA hasta $34.000.000 a 24 meses, con TNA 4,9%

Fiat Titano: tecnología a bordo

La nueva Fiat Titano trae un panel de instrumentos con pantalla a color de 7 pulgadas y un centro multimedia de 10 pulgadas que se puede personalizar. Desde ahí es fácil acceder a los distintos ajustes del vehículo y también cuenta con una sección específica para conducción todoterreno. Además, permite conectar el celular de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

El centro multimedia no solo sirve para entretenimiento: incorpora una cámara todoterreno de 360° con proyección 3D, pensada para que estacionar y maniobrar sea mucho más sencillo.

Titano Interior Así es el interior de la Fiat Titano que se vende en Argentina. Foto: Stellantis

Esta cámara se activa automáticamente al detectar obstáculos mientras el vehículo circula, gracias a las cuatro cámaras distribuidas alrededor de la camioneta. Es un detalle que refuerza su preparación para cualquier terreno y hace que conducirla sea más seguro y cómodo.

Fiat Titano: ficha técnica y versiones

La Fiat Titano está equipada con un motor turbodiésel Multijet 2.2 de 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una caja manual de seis marchas o automática de ocho velocidades. Ofrece tracción trasera (4x2) o integral desconectable (4x4) con reductora y bloqueo de diferencial trasero. Esta configuración le permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg. Es una de las opciones flamantes en los autos 0km en Argentina.

En términos de seguridad, cuenta con seis airbags, control de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS), control de descenso en pendientes, control de presión de neumáticos (TPMS), asistente de arranque en pendiente y sistemas ADAS como frenado autónomo de emergencia y control de crucero adaptativo.

La Fiat Titano se ofrece en varias versiones pensadas para distintos tipos de usuarios. La gama de entrada, Endurance MT y Endurance MT 4WD, combina un motor turbodiésel 2.2 de 200 CV con transmisión manual de seis marchas. La versión 4x2 está pensada para uso urbano y tareas cotidianas, mientras que la 4x4 agrega tracción integral desconectable, dirección eléctrica y velocidad crucero, ideal para quienes necesitan capacidad todoterreno sin renunciar a la funcionalidad diaria.

Fiat Titano Ruta Fiat Titano, una pickup para recorrer todo tipo de caminos. Foto: Stellantis

Las versiones intermedias, Freedom MT 4WD y Freedom Plus AT8 AWD, incorporan mayor tecnología y confort. La Freedom MT 4WD mantiene la transmisión manual y suma pantalla táctil de 10 pulgadas, tablero digital y detalles exteriores pintados en color carrocería. La Freedom Plus AT8 AWD agrega caja automática de ocho velocidades, tracción integral avanzada y elementos de confort como sensores de estacionamiento y faros con función de giro, ofreciendo un equilibrio entre tecnología, comodidad y capacidad off-road.

En la cima de la gama se encuentra la Ranch AT AWD, la versión más equipada de la Titano. Esta versión combina transmisión automática de ocho marchas con tracción integral y selector de modos de manejo, cámara 360° con proyección 3D, tapizado de cuero, llantas de aleación de 18 pulgadas y sistemas avanzados de asistencia a la conducción como control de crucero adaptativo y alerta de salida de carril. Está pensada para quienes buscan la máxima tecnología, confort y capacidad todoterreno en una pickup de alta gama.



Fiat Titano 0 kilómetro: valor actualizado en septiembre 2025

Luego del aumento del 0.5% que Stellantis dispuso para este mes, los valores actualizados con los que se comercializa la Fiat Titano en Argentina en septiembre 2025 son: