Cuánto sale una pickup Fiat Titano 0 kilómetro en agosto 2025

Es la camioneta que llegó para pelearle a Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok. Hay seis 5 versiones y financiación.
La Fiat Titano ya es una realidad en los concesionarios del país y llega para meterse de lleno en el segmento de las medianas, donde compiten pesos pesados como Hilux, Ranger y Amarok. Fabricada en Córdoba, la camioneta se posiciona como la primera pickup nacional de Fiat y apunta tanto al uso laboral como familiar, con un enfoque práctico y tradicional.
La apuesta de Stellantis llegó para pelear en el segmento más competitivo del mercado argentino, con rivales como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, las otras tres pickups medianas que se producen en el país. Desde su desembarco comercial, la propuesta de Fiat combina una gama amplia de versiones y dos tipos de caja (manual o automática), con tracción 4x2 o 4x4 según versión. El corazón es el conocido turbodiésel Multijet 2.2 con 200 CV y 450 Nm, una receta probada que prioriza confiabilidad y consumo contenido.
En equipamiento, la Fiat Titano apuesta por lo esencial bien resuelto: ADAS (frenado autónomo, control de crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego), seis airbags y frenos a disco en las cuatro ruedas. Para la vida diaria, suma dirección eléctrica asistida y multimedia con pantalla de 10" compatible con Apple CarPlay y Android Auto, más cámara 360° en las tope de gama.
Otro punto clásico en las pickups: capacidad de carga y remolque. La Titano declara hasta 1.020 kg y 3.500 kg (con freno), cifras que la ubican a tono con el segmento. Medidas: 5.330 mm de largo y 3.180 mm entre ejes, con 235 mm de despeje; números que explican su buen desempeño fuera del asfalto.
Precio de la Fiat Titano en agosto 2025
Los precios vigentes y sugeridos por la marca pueden variar por concesionario, flete y gastos de entrega.
- Fiat Titano Endurance MT: $46.032.000
- Fiat Titano Endurance MT 4WD: $48.720.000
- Fiat Titano Freedom MT 4WD: $53.648.000
- Fiat Titano Freedom Plus AT8 AWD: $58.912.000
- Fiat Titano Ranch AT AWD: $63.616.000.
Para agosto, Fiat lanzó dos alternativas de financiación:
- Tasa 0% con monto máximo de $20.000.000 hasta 18 meses.
- Crédito UVA hasta $34.000.000 a 24 meses, con TNA 4,9%.
Gama, motor y equipamiento de la Fiat Titano
La línea arranca con la versión Endurance (manual), sigue con la Freedom (manual 4x4) y luego la Freedom Plus (automática de 8 marchas con AWD). La familia Titano culmina con la versión Ranch, tope de gama. En toda la línea, el probado motor Multijet 2.2 se destaca por su respuesta a bajo régimen y su maridaje con la AT8 en las versiones más equipadas, una solución clásica para quien busca confort en ruta y ciudad.
En seguridad, todas ofrecen seis airbags, ESP, control de descenso y asistente de arranque en pendiente. Las más altas agregan cámara 360° y asistentes de conducción, elementos que elevan la percepción de valor sin caer en estridencias.
Garantía y posventa
La Fiat Titano cuenta con garantía transferible de 5 años o 150.000 km, un diferencial relevante para quienes proyectan uso intensivo o reventa a mediano plazo. Además, la marca acompaña con una red de concesionarios amplia y catálogo Mopar con más de 40 accesorios.
