Cuánto sale una pickup Fiat Titano 0 kilómetro en agosto 2025

Es la camioneta que llegó para pelearle a Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok. Hay seis 5 versiones y financiación.

La Fiat Titano ya es una realidad en los concesionarios del país y llega para meterse de lleno en el segmento de las medianas, donde compiten pesos pesados como Hilux, Ranger y Amarok. Fabricada en Córdoba , la camioneta se posiciona como la primera pickup nacional de Fiat y apunta tanto al uso laboral como familiar, con un enfoque práctico y tradicional.

La apuesta de Stellantis llegó para pelear en el segmento más competitivo del mercado argentino, con rivales como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, las otras tres pickups medianas que se producen en el país. Desde su desembarco comercial, la propuesta de Fiat combina una gama amplia de versiones y dos tipos de caja (manual o automática), con tracción 4x2 o 4x4 según versión. El corazón es el conocido turbodiésel Multijet 2.2 con 200 CV y 450 Nm, una receta probada que prioriza confiabilidad y consumo contenido.

En equipamiento, la Fiat Titano apuesta por lo esencial bien resuelto: ADAS (frenado autónomo, control de crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego), seis airbags y frenos a disco en las cuatro ruedas. Para la vida diaria, suma dirección eléctrica asistida y multimedia con pantalla de 10" compatible con Apple CarPlay y Android Auto, más cámara 360° en las tope de gama.

La nueva Fiat Titano tiene un precio de entrada de gama de $41.108.000. Foto: Stellantis.

Fiat Titano Entre el equipamiento, la Fiat Titano viene con una cámara todoterreno de 360 grados con proyección 3D. Foto: Stellantis.

Otro punto clásico en las pickups: capacidad de carga y remolque. La Titano declara hasta 1.020 kg y 3.500 kg (con freno), cifras que la ubican a tono con el segmento. Medidas: 5.330 mm de largo y 3.180 mm entre ejes, con 235 mm de despeje; números que explican su buen desempeño fuera del asfalto.

Precio de la Fiat Titano en agosto 2025

Los precios vigentes y sugeridos por la marca pueden variar por concesionario, flete y gastos de entrega.

Fiat Titano Endurance MT : $46.032.000

: Fiat Titano Endurance MT 4WD : $48.720.000

: Fiat Titano Freedom MT 4WD : $53.648.000

: Fiat Titano Freedom Plus AT8 AWD : $58.912.000

: Fiat Titano Ranch AT AWD: $63.616.000.

Fiat Titano El centro multimedia con pantalla de 10 pulgadas de la nueva Fiat Titano. Foto: Stellantis.

Para agosto, Fiat lanzó dos alternativas de financiación:

Tasa 0% con monto máximo de $20.000.000 hasta 18 meses .

con hasta . Crédito UVA hasta $34.000.000 a 24 meses, con TNA 4,9%.

Fiat Titano La nueva Fiat Titano. Foto: Stellantis.

Gama, motor y equipamiento de la Fiat Titano

La línea arranca con la versión Endurance (manual), sigue con la Freedom (manual 4x4) y luego la Freedom Plus (automática de 8 marchas con AWD). La familia Titano culmina con la versión Ranch, tope de gama. En toda la línea, el probado motor Multijet 2.2 se destaca por su respuesta a bajo régimen y su maridaje con la AT8 en las versiones más equipadas, una solución clásica para quien busca confort en ruta y ciudad.

Fiat Titano Todas las versiones tienen una capacidad de carga de hasta 1.020 kilogramos. Foto: Stellantis.

En seguridad, todas ofrecen seis airbags, ESP, control de descenso y asistente de arranque en pendiente. Las más altas agregan cámara 360° y asistentes de conducción, elementos que elevan la percepción de valor sin caer en estridencias.

Garantía y posventa

La Fiat Titano cuenta con garantía transferible de 5 años o 150.000 km, un diferencial relevante para quienes proyectan uso intensivo o reventa a mediano plazo. Además, la marca acompaña con una red de concesionarios amplia y catálogo Mopar con más de 40 accesorios.