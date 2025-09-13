Cuánto sale una Zanella ZB 110 con valor actualizado en septiembre 2025

Se destaca por su gran autonomía y bajo costo de mantenimiento. Cuál es el precio que fijo la terminal para este modelo Cub.
Una de las motos más populares de Argentina es la Zanella ZB 110, valorada por sus buenas prestaciones, una interesante relación precio-calidad y un andar citadino que la vuelve muy ágil para moverse en la ciudad ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?
Este modelo del segmento Cub (Cheap Urban Bike, cuya traducción es “moto urbana económica”) viene disponible en las versiones base y full, y se ofrece en una gama de colores intensos como aluminio, gran rubí y cielo eléctrico.
Además, viene equipada con un tanque de 3 litros que en condiciones de uso normal puede llegar a entregar hasta 185 kilómetros de autonomía, una cifra que que la convierte en una de las más rendidoras dentro de su segmento.
Otro de los puntos fuertes de la Zanella ZB 110 es que actualmente existe un sistema de financiación con el que se puede comprar a este modelo en 48 cuotas, únicamente presentando el DNI.
Zanella ZB 110: cómo son sus patentamientos en 2025
Según los registros entregados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Zanella ZB 110 es una de las 10 motos más patentadas en el país en lo que va del año.
Motos: el top-ten de patentamientos en Argentina:
- Gilera Smash - 37.030 unidades
- Honda Wave - 36.450
- Motomel Blitz 110 - 32.203
- Keller KN-110 - 30.348
- Corven Energy 110 by Corven - 22.176
- Mondial LD 110 Max - 17.050
- Zanella ZB 110 - 12.033
- Corven Energy 110 - 11.727
- Zanella ZB 110 RT - 10.290
- Motomel S2 150 - 9.850
En lo que respecta al mes de agosto 2025, Zanella ZB 110 también ocupó el 7° puesto entre los patentamientos, con 1.392 unidades. El podio quedó configurado de la siguiente manera: Honda Wave (5.327), Gilera Smash (5.121) y Keller KN-8 110 (4.513).
La Zanella ZB 110 es uno de los modelos más conocidos de la marca y está pensada para quienes buscan moverse con agilidad y bajo costo de uso en la ciudad. Producida en la planta que la compañía tiene en San Luis, se consolidó como una de las opciones más elegidas en el mercado argentino.
Uno de sus puntos fuertes es el bajo consumo: gracias a su tanque de 3 litros puede alcanzar hasta 185 kilómetros de recorrido. A eso le suma detalles prácticos para el uso diario, como:
- Puerto USB para cargar el celular en marcha.
- Sistema de iluminación LED con una vida útil de hasta 20.000 horas.
- Baulera bajo asiento para objetos personales.
- Escape con protector Darkmat que mejora la seguridad.
- Asiento a 780 mm de altura, cómodo para diferentes conductores.
En lo mecánico, incorpora un motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos, con arranque eléctrico y a patada, asociado a una caja semiautomática de 4 marchas. Entrega 6,7 caballos de fuerza a 8.500 rpm y un torque máximo de 7,5 Nm a 5.500 rpm. La suspensión delantera es de horquilla telescópica hidráulica y la trasera de doble amortiguador, mientras que los frenos a tambor cumplen bien en el tránsito urbano.
Con capacidad de carga de hasta 150 kilos y llantas de rayos, la ZB 110 se presenta como una alternativa versátil, confiable y muy práctica para la rutina diaria.
Cuánto sale una Zanella ZB 110 con precio actualizado en septiembre 2025
En septiembre de 2025, la Zanella ZB 110 que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios:
- Zanella ZB 110 Z3 ST Base - $1.548.000
- Zanella ZB 110 Z3 ST Full - $1.798.000
