Cuánto sale una Zanella ZB110 con valor actualizado en agosto 2025

Producida en la Argentina, está entre las motos más patentadas del año y ahora se puede pagar en cuotas. Cuál es el costo que fijó Zanella para este modelo Cub.

La Zanella ZB 110 es una moto pensada para quienes necesitan moverse por la ciudad de manera ágil , económica y confiable . Equipada con un motor eficiente y de bajo consumo, cuenta con un diseño simple y funcional que combina elementos modernos con un estilo compacto ¿Cuánto cuesta en agosto?

Sus buenas prestaciones , practicidad de manejo y fácil mantenimiento la vuelven una opción interesante para quienes deseen moverse en trayectos urbanos de manera eficiente y cuidando su bolsillo; con un tanque de 3 litros se pueden legar a recorrer hasta 185 kilómetros.

En los primeros siete mes del año, la Zanella ZB 100 se ubicó entre las 10 motos patentadas del país, según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA).

El ránking es el siguiente:

Gilera Smash - 31.847 unidades Honda Wave - 30.084 Motomel Blitz 110 - 28.543 Keller KN-110 - 26.168 Corven Energy 110 - 20.982 Mondial LD 110 - 15.216 Zanella ZB 110 - 10.164

En lo que respecta al mercado en general, en los primeros siete mes del año se patentaron 360.163 motovehículos en la Argentina, lo que representa un crecimiento del 47.5% con respecto al mismo período del año anterior, dónde se habían registrado 244.101 unidades.

Zanella ZB 110: financiación en 48 cuotas

Zanella lanzó una propuesta que simplifica el acceso a su ZB 110 y otros siete modelos: un plan de financiación en 48 cuotas fijas que permite adquirir la moto solo presentando el DNI. La iniciativa, realizada en alianza con el Banco Santander, llega en un contexto donde el financiamiento vuelve a ser clave para sostener las ventas de motovehículos en Argentina, frente a la reciente suba del dólar.

Zanella ZB 110 Zanella ZB 110, una de las motos más populares de Argentina.

La cuota inicial para este plan arranca en $160.000 mensuales durante 48 meses, con una tasa que la empresa define como “la más baja del mercado”. El programa busca apuntalar los patentamientos y consolidar la presencia de la marca: solo en julio, Zanella vendió 4.910 unidades, alcanzando el cuarto puesto en el ranking nacional y un market share del 9,3%. La ZB 110, con su bajo consumo y mantenimiento sencillo, lidera entre los modelos más patentados del primeros siete meses, como se mencionó anteriormente.

El plan de financiación es muy simple: no se exige prenda ni garante, y la aprobación se gestiona directamente en concesionarios oficiales o de forma online, con respuesta en 48 horas. Aplica tanto a versiones base como full, y permite elegir entre plazos de 12, 24, 36 y 48 meses, siendo este último el más atractivo por mantener el valor de la cuota fijo y amortiguar la inflación prevista. La línea está subsidiada por Zanella, lo que reduce la tasa efectiva respecto de un préstamo personal tradicional.

Zanella ZB 110: ficha técnica y características

La Zanella ZB110 se posiciona como un referente dentro del Segmento Cub, pensado para quienes buscan una moto liviana, económica y práctica para la ciudad. Fabricada en la planta de Zanella en San Luis, la ZB110 es una de las cartas más fuertes de la marca en el mercado argentino.

Zanella ZB 110 Zanella ZB 110, una moto ideal para el uso urbano.

Uno de sus grandes atractivos es el bajo consumo: con un tanque de apenas 3 litros, puede recorrer alrededor de 185 kilómetros,. Además, suma comodidades pensadas para el día a día, entre las que se destacan:

Puerto USB para cargar el celular mientras se conduce.

Luces LED de larga duración, con hasta 20.000 horas de vida útil.

Baulera debajo del asiento para guardar objetos personales.

Escape con protector Darkmat que aporta seguridad.

Altura de asiento accesible de 780 mm, cómoda para distintos tipos de conductor.

En cuanto a su desempeño, monta un motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos, con arranque eléctrico y a patada, acoplado a una caja semiautomática de 4 velocidades. Su potencia máxima alcanza 6,7 caballos a 8.500 rpm y el torque 7,5 Nm a 5.500 rpm. La suspensión delantera trabaja con horquilla telescópica hidráulica y la trasera con doble amortiguador, mientras que los frenos a tambor responden bien para el tránsito urbano. Con capacidad para cargar hasta 150 kg y llantas de rayos, la ZB110 resulta cómoda y versátil, ideal para la rutina diaria en ciudad.

Cuánto sale una Zanella ZB 110 con precio actualizado en agosto 2025

En agosto de 2025, la Zanella ZB 110 que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios: