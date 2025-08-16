Cuánto cuesta la transferencia de una moto usada en agosto 2025

Cuáles son los documentos necesarios para realizar la operación en Argentina y cómo se calcula el valor. Todos los requisitos para la compra de motos.

La moto, un medio de transporte cada vez más elegido en Argentina. (Foto: CCA)

En los últimos tiempos, las motos vienen ganando protagonismo como medio de transporte urbano en Argentina : con el tránsito cada vez más cargado y el aumento del combustible, muchos usuarios ven en las dos ruedas una opción más ágil y económica para moverse ¿Cuánto cuesta transferir una moto usada en agosto 2025?

Los números lo confirman: en los primeros siete meses del año se patentaron 360.163 motovehículos 0 kilómetro en el país, lo que representa un crecimiento del 47.5% con respecto al mismo período del año anterior, según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA).

Este impulso también se refleja en el segmento de las usadas , donde el traspaso de titularidad es un paso clave para cerrar la operación y evitar problemas legales. Antes de concretar la venta de una moto usada, es fundamental conocer qué documentación hay que presentar y cuáles son los gastos que implica el trámite, para no llevarse sorpresas al momento de la firma.

La moto, una opción agil y simple para moverse en entornos urbanos.

Cómo se calcula el arancel para transferir una moto

El principal monto que se paga es un porcentaje del valor oficial de la moto, fijado todos los meses por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA). La tasa es distinta según el origen del vehículo:

Motos nacionales: 1,5% del valor oficial.

1,5% del valor oficial. Motos importadas: 2% del valor oficial.

Ejemplo: si una moto está valuada en $1.000.000, el arancel será de $15.000 si es nacional o $20.000 si es importada. Estos valores se calculan únicamente sobre la tabla oficial publicada por el registro, no sobre el precio de compra pactado entre las partes.

Este cálculo es la base, pero no es el único gasto: hay otros ítems que influyen en el monto final y que conviene conocer antes de avanzar.

Otros gastos que hay que considerar para las transferencias motos

Formulario_08_auto El formulario 08, un docuento indispensable para transferir una moto en Argentina.

Además del arancel principal, hay costos adicionales que pueden variar según el caso:

Formulario 08 para formalizar el cambio de titularidad

para formalizar el cambio de titularidad Certificación de firmas del comprador y vendedor

del comprador y vendedor Deudas de patentes o multas que figuren sobre la moto

que figuren sobre la moto Honorarios de gestoría, si se contrata un intermediario para manejar el trámite

Estos gastos, sumados, pueden representar una diferencia importante en el presupuesto. Por eso, siempre es recomendable verificar si la moto tiene deudas antes de iniciar el trámite, y definir de antemano quién se hace cargo de cada ítem.

Documentación y pasos para transferir una moto

Las transferencias pueden hacerse por compra-venta, donación o sucesión. En todos los casos, es obligatorio que intervengan comprador y vendedor, o sus representantes legales.

Estos son los documentos necesarios para realizar la transferencia de una moto en Argentina:

DNI de comprador y vendedor (y de sus cónyuges si el bien es ganancial).

Título de propiedad o constancia de asignación.

Todas las cédulas del vehículo.

Notificación al acreedor en caso de prenda o leasing.

El Formulario 08 se puede completar online o en papel. En formato digital, las partes pueden firmar en momentos distintos; en papel, deben presentarse juntas ante el registro. El plazo para hacer la transferencia es de 30 días hábiles desde la fecha de la operación.

En la mayoría de las operaciones, el comprador es quien asume el pago de la transferencia y la gestión en el registro. El vendedor, por su parte, debe presentarse o validar su firma para que el trámite se concrete.