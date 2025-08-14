Estos son los cuatro nuevos scooters que se pueden comprar en Argentina

Hay con tres ruedas y también eléctricos. Son grandes lanzamientos que llegan al mercado para quienes buscan uso urbano.

El ZEEHO AE8 S+, uno de los scooters que acaban de lanzarse en Argentina.

En un mercado de motos que no deja de sumar opciones urbanas, los scooters volvieron a ganar terreno por practicidad, bajo consumo y costos de uso contenidos. En las últimas semanas se presentaron cuatro modelos que ya están disponibles en el país, con propuestas bien distintas: dos italianos del Grupo Piaggio -uno incluso con tres ruedas- y dos eléctricos chinos que traen conectividad y aceleración inmediata. La novedad: algunos se ofrecen con planes de financiación que alivian el acceso.

El desembarco más fuerte vino de la mano de Motoplex, la red que comercializa Piaggio y Aprilia en Argentina. Por un lado, llegó el Piaggio MP3 , un scooter de tres ruedas habilitado para autopistas que apuesta por seguridad y tecnología; por el otro, el Aprilia SXR160 , pensado para el uso diario con estilo deportivo y equipamiento completo. Ambos ya se venden en concesionarios oficiales.

En paralelo, la avanzada eléctrica no se detiene. CFMOTO extendió su línea local con dos scooters de su marca global ZEEHO : el AE6+ y AE8 S+ , enfocados en movilidad urbana con app, modos de manejo y tiempos de carga competitivos. Son alternativas “enchufables” que apuntan a quienes quieren reducir emisiones sin resignar prestaciones.

Para el comprador prudente, más allá del “efecto novedad”, el atractivo está en la relación precio-producto, la seguridad activa y la financiación disponible. A continuación, el detalle de los cuatro scooters que ya se pueden encontrar en la Argentina.

Scooters: los cuatro lanzamientos que ya se venden en Argentina

Piaggio MP3 (tres ruedas, homologado para autopistas). El pionero del tren delantero basculante y doble rueda frontal ofrece más adherencia en piso húmedo o irregular, con ABS, control de tracción (ASR), freno de estacionamiento, tablero TFT, USB y conectividad mediante Piaggio MIA. Es una opción para quienes priorizan estabilidad y confort sin salir del formato scooter. Precio de referencia: $18.350.000. Plan: 50% de anticipo y 12 cuotas UVA.

Piaggio MP3 Piaggio MP3, con ABS, control de tracción (ASR).

Aprilia SXR160 (urbano con ADN deportivo). Con motor de 160 cc de tecnología i-get (eficiencia y bajas emisiones), suma freno a disco delantero con ABS, iluminación LED de tres módulos, tablero digital, USB y gran espacio bajo el asiento. Está pensado para moverse ágil en la ciudad con una postura cómoda. Precio de referencia: $5.990.000. Plan: 50% de adelanto y 18 cuotas sin interés, una facilidad poco común en el segmento.

Aprilia Aprilia SXR160, scooter urbano con ADN deportivo.

ZEEHO AE6+ (eléctrico urbano). El AE6+ llega como un scooter eléctrico compacto y versátil, con conectividad total vía app ZEEHO RIDE para geolocalización, control remoto y funciones de seguridad. Por prestaciones, se ubica a la par de un 125 cc naftero, pero con la suavidad y el bajo mantenimiento propios de la propulsión eléctrica. Precio sugerido: $5.900.990. Ideal para quien prioriza costos de uso y silencio mecánico.

cfmoto El ZEEHO AE6+ y el ZEEHO AE8 S+, de CFMOTO.

ZEEHO AE8 S+ (eléctrico de mayor desempeño). Pensado para usuarios que piden un plus, declara 0–50 km/h en 2,6 s y 12,5 kW de potencia. Incorpora carga rápida (80% en 2,5 h), frenos Brembo, ABS Bosch y modos Eco/Street/Sport. En equipamiento y empuje, se posiciona a la altura de un 250 cc convencional, pero con emisiones locales cero. Precio de referencia: $9.950.990. Una alternativa moderna para el que viene de motos mayores y quiere electrificarse sin perder respuesta.

¿Qué conviene mirar antes de decidir?