Cuánto sale una Motomel Blitz 110 con valor actualizado en septiembre 2025

Es la tercera moto más patentada del año en Argentina y una de las más buscadas para uso urbano. Cuál es el precio que Motomel dispuso para este mes.

En el segmento de las motos más populares de Argentina se destaca Motomel Blitz 110 : un modelo económico, fácil de mantener y de mucha durabilidad, lo que la convirtió en una opción interesante para el mercado local ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Esta moto, producida en la planta bonaerense de La Emilia, tiene buena maniobrabilidad, presenta un diseño funcional pensado para el uso urbano e incorpora el sistema de frenado CBS en todas sus versiones. Su autonomía aproximada con tanque lleno es de 120 kilómetros.

Según los registros de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Motomel Blitz 110 es la cuarta moto más patentada de agosto con 3.164 unidades, por debajo de Honda Wave (5.327), Gilera Smash (5.121) y Keller KN 110-8 (4.153).

Motomel Blitz 110.jpg La maniobrabilidad, uno de los puntos destacados de Motomel Blitz 110. Foto: Motomel

En la foto anual, este modelo figura como el tercero más patentado de 2025. El ránking se reproduce a continuación:

Gilera Smash - 37.030 patentamientos Honda Wave - 36.450 Motomel B110 - 32.203 Keller KN 110-8 - 30.348 Corven Energy 110 By Corven - 22.176

A nivel general, el mercado de la motos se mantiene estable en Argentina en agosto se vendieron 54.560 unidades y en julio habían sido 54.599, por lo que la caída es casi imperceptible: del 0,1%.

Motomel Blitz 110: ficha técnica y características

Motomel Blitz 110 es una moto de baja cilindrada y que se destaca por contar con el sistema de frenado combinado (CBS) en todas sus versiones, un ítem destacado a nivel seguridad.

A nivel motorización, estas son las características principales de Motomel Blitz 110:

Motor monocilíndrico de 4 tiempos, 110 cc. Potencia de 7 caballos a 8.000 RPM. Velocidad máxima: 80 km/h. Refrigeración por aire. Tanque de combustible de 3,5 / 3,8 litros Autonomía aproximada: 120 km.

La versión base incluye embrague automático, arranque eléctrico y por pedal, freno delantero a disco con sistema combinado (CBS) y suspensión hidráulica delantera con horquilla telescópica, más doble amortiguador trasero. Además, incorpora un compartimento bajo el asiento con espacio suficiente para guardar un casco chico.

MOTOMEL_TABLERO.jpg El tablero de la Motomel Blitz 110, de motor monocilíndrico de 4 tiempos.

Las variantes más avanzadas de este modelo, como la Tunning y la Plus, ofrecen una potencia de hasta 7,1 HP a 8500 rpm, mientras que los modelos estándar mantienen un rendimiento cercano a los 7 HP a 8000 rpm. El tanque de combustible varía según la versión, con una capacidad que va de los 3,5 a los 3,8 litros.

Según la versión, puede venir con llantas de rayos o de aleación. El tamaño de las ruedas delanteras va de 13 a 17 pulgadas, mientras que las traseras pueden ser de 13 o 14. En cuanto al sistema de frenado, puede combinar tambor en la rueda trasera con disco en la delantera, dependiendo del nivel de equipamiento.

Cuánto sale una Motomel Blitz 110 con precio actualizado en septiembre 2025

En septiembre de 2025, la Motomel Blitz que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios: