Cuánto sale una Motomel Blitz 110 con valor actualizado en agosto 2025

Figura en el podio de las motos más patentadas en lo que va del año en Argentina. Cuál es el precio que Motomel dispuso para este modelo en este mes.

Una de las motos más vendidas de Argentina: ¿Cuánto sale la Motomel Blitz 110 en agosto 2025?

La Motomel Blitz 110 continua siendo una de las motos más patentadas de Argentina : sus buenas prestaciones para circular a nivel urbano, el hecho de que sea económica y fácil de mantener son prestaciones que la vuelven ideal para el tránsito urbano ¿Cuál es su valor actualizado en agosto 2025?

Esta motocicleta, que pertence al Segmento Cub (Cheap Urban Bike), viene equipada con un tanque de combustible de 3.5 o 3.8 litros, según la versión, tiene una autonomía aproximada de 120 kilómetros y registra una velocidad máxima de 80 km/h , entre sus principales características.

La Motomel Blitz 110 es la tercera moto más patentada en los primeros siete meses del año, con 28.715 unidades, según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA). El ránking anual -parcial- se reproduce a continuación:

Gilera Smash - 31.847 unidades Honda Wave - 30.084 Motomel Blitz 110 - 28.715 Keller KN-110 - 26.168 Corven Energy 110 - 20.982

En lo que respecta a los patentamientos de julio, Gilera Smash resultó líder con 4.828 unidades y el resto de los modelos se ubicaron así: Honda Wave (4.739), Keller KN-110 (4.183) y Motomel Blitz 110 (3.770).

Motomel Blitz 110: ficha técnica y características

La Motomel Blitz 110 se produce en la planta bonaerense de La Emilia (en el partido de San Nicolás), monta un motor monocilíndrico de cuatro tiempos de 110 cc, que entrega 7 caballos de fuerza a 8.000 RPM y alcanza una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. La refrigeración es por aire, el tanque de combustible de 3.5 litros y registra una autonomía de 120 kilómetros.

Motomel_Blitz_110 (2) Motomel Blitz 110, una moto con buenas prestaciones para el uso urbano.

La versión base incluye embrague automático, arranque eléctrico y por pedal, freno delantero a disco con sistema combinado (CBS) y suspensión hidráulica delantera con horquilla telescópica, más doble amortiguador trasero. Además, incorpora un compartimento bajo el asiento con espacio suficiente para guardar un casco chico.

Las variantes más avanzadas de este modelo, como la Tunning y la Plus, ofrecen una potencia de hasta 7,1 HP a 8500 rpm, mientras que los modelos estándar mantienen un rendimiento cercano a los 7 HP a 8000 rpm. El tanque de combustible varía según la versión, con una capacidad que va de los 3,5 a los 3,8 litros.

Motomel Blitz 110.jpg La Motomel Blitz 110 tiene una autonomía de 120 kilómetros.

Según la versión, puede venir con llantas de rayos o de aleación. El tamaño de las ruedas delanteras va de 13 a 17 pulgadas, mientras que las traseras pueden ser de 13 o 14. En cuanto al sistema de frenado, puede combinar tambor en la rueda trasera con disco en la delantera, dependiendo del nivel de equipamiento

Cuánto sale una Motomel Blitz 110 con precio actualizado en agosto 2025

En agosto de 2025, la Motomel Blitz que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios: