Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Es una de las pickups preferidas de los argentinos y más patentada del mercado local cuál es el aumento que definió la terminal para este mes.

Volkswagen Amarok lleva 15 años en el mercado automotor local y es una de las pickups preferidas de los argentinos, tanto que se convirtió en un referente de su segmento ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

En lo que respecta a su ciclo de vida , VW Amarok recibió su segundo rediseño en agosto de 2024, en el que sumó equipamiento de seguridad : seis airbags de serie (antes venían cuatro). Las versiones tope de gama también incorporaron más asistencias a la conducción (ADAS).

Este fue el último rediseño o “restyling” que recibió esta pickup mediana, debido a que Volkswagen destinará una gran parte de su planta de General Pacheco para producir la nueva Amarok South America, un clon de la SAIC Maxus Interstellar X china, que se lanzará al mercado en 2027 y reemplazará a la actual Amarok.

Volkswagen Amarok: auge de patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Volkswagen Amarok es la tercera pickup más patentada del país en lo que va de 2025 con 18.388 unidades.

Esa cifra la coloca apenas por detrás de Ford Ranger, que ocupa el segundo puesto con 18.468 unidades y del líder, Toyota Hilux (22.077). El segmento de las pickups es muy fuerte en el mercado automotor local y todos estos modelos también figuran en el top-ten de vehículos más patentados en el país.

Los 10 vehículos más patentados en 2025, según ACARA:

Fiat Cronos: 23.294 unidades

Toyota Yaris: 22.981

Peugeot 208: 22.901

Toyota Hilux: 22.077

Ford Ranger: 18.468

Volkswagen Amarok: 18.388

Volkswagen Polo: 16.550

Toyota Corolla Cross 14.165

Volkswagen Taos: 13.152

Chevrolet Tracker: 12.806

En lo que respecta a los números de agosto 2025, Volkswagen Amarok fue el tercer vehículo más patentado con 2.367 unidades, por detrás del líder Toyota Yaris (3.781) y Toyota Hilux(2.375).

Volkswagen Amarok: ficha técnica y características

La Volkswagen Amarok tiene 11 versiones. Ofrece tres tipos de motorizaciones: los 2.0 TDI de 140 o 180 caballos de fuerza, y el 3.0 V6 TDI de 258 CV, el impulsor que desde hace años se mantiene como el más potente del mercado en el segmento de las pickups medianas.

La variante de entrada de gama es la versión Comfortline, seguida de la Highline, que cuenta con luces LED y tapizados de cuero, ambas con motores de 180 CV. El tope de gama de la Volkswagen Amarok lo ofrece la versión con propulsor V6 258 CV, asociado a tracción integral y caja automática de 8 velocidades en tres configuraciones: Extreme, Hero y Black Style. Estas últimas incluyen llantas de mayor tamaño y detalles estéticos exclusivos.

Interior Amarok Así es el interior de la Volkswagen Amarok que se vende en el mercado local. Foto: VW Argentina

En materia de seguridad, la Amarok 2025 incorpora seis airbags de serie (frontales, laterales y de cortina), además de refuerzos estructurales en las puertas. Las versiones más equipadas suman el sistema Safer Tag, con asistencias como alerta de cambio de carril, detección de peatones, frenado autónomo de emergencia, control de velocidad máxima y monitoreo de tránsito.

En el interior, todas las versiones traen pantalla multimedia de 9 pulgadas con App-Connect compatible con Android Auto y Apple CarPlay. La versión Trendline incluye de serie volante multifunción en cuero, apoyabrazos delantero, puertos USB tipo A y tipo C, y tapizados de cuero sintético.

Cuánto sale una Volkswagen Amarok con precio actualizado en septiembre 2025

Toda la gama de Volkswagen Amarok ofrece una garantía de 6 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero. En el noveno mes del año la terminal aplicó un ajuste del 3.5% en los precios de lista.

Luego de ese retoque, esto vale la Volkswagen Amarok 0km con valor actualizado a septiembre 2025: