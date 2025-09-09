Uno de los autos más vendidos del mundo cumple 50 años y vuelve a la Argentina

Es uno de los modelos con mayor historia. En su versión más rabiosa ya tiene fecha de regreso a la Argentina.

El Volkswagen Golf —símbolo global del auto compacto europeo— celebra 50 años de historia y prepara su regreso a la Argentina con la nueva generación del Golf GTI en el segundo semestre de 2026 . Se trata del retorno de un clásico moderno que dejó huella entre los entusiastas locales y que ahora vuelve con más potencia, tecnología y equipamiento .

Después del cese de la producción de la generación anterior en 2020, el mercado local se quedó sin este modelo icónico. La novedad es que Volkswagen reordenó su estrategia industrial y confirmó la vuelta del GTI a la región, lo que habilita su arribo a los concesionarios argentinos. En una primera etapa, las unidades que lleguen al país serán importadas desde Europa, y luego vendrá de México, de donde provenía hasta que se suspendió su importación.

El histórico hatch vuelve armado con su receta clásica: motor 2.0 turbo (TSI) , tracción delantera y carácter deportivo . En su última actualización, el GTI llevó la potencia a 265 CV y mantiene 370 Nm de torque, cifras que permiten una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos , la mejor de su historia sin paquetes especiales. Todo gestionado por la caja automática de 7 marchas (doble embrague) y un diferencial delantero bloqueable con gestión electrónica.

Nuevo VW Golf GTI Nuevo VW Golf GTI: faros y ópticas traseras rediseñadas, el emblema frontal iluminado.

En diseño, el Volkswagen Golf incorpora faros y ópticas traseras rediseñadas, el emblema frontal iluminado, y llantas de 17” de serie (con opción a 19”). Por dentro apuesta por una cabina cien por ciento digital: instrumental configurable, pantalla central de 12,9” para la multimedia y asistente por voz con integración de IA. Una puesta al día que respeta la tradición GTI pero la lleva al estándar tecnológico de 2026.

En materia de posicionamiento y precios, en Europa el modelo parte de 47.000 euros y ya se habilitó una preventa en Brasil a 430.000 reales (unos 79.000 dólares). Para la plaza local, la marca aún no comunicó cifras, pero todo indica que el GTI se ubicará por encima del Vento GLI (hoy con precio de lista de referencia en torno a 45.000 dólares), replicando la estrategia regional.

Nuevo VW Golf GTI Nuevo VW Golf GTI: llantas de 17" de serie.

Volkswagen Golf: cuándo llega, motor y equipamiento

El Volkswagen Golf GTI aterriza en Argentina en el segundo semestre de 2026. Por calendario industrial, la fabricación en México —clave por el arancel cero con nuestro país— comenzará recién a partir de 2027, así que las primeras unidades serán europeas. Esta ventana agiliza el regreso del modelo sin esperar el inicio de la producción en Puebla.

Nuevo VW Golf GTI Nuevo VW Golf GTI: aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos.

El corazón del GTI mantiene la fórmula que lo hizo famoso: 2.0 TSI de 265 CV y 370 Nm, con respuesta plena desde 1.600 rpm. La caja DSG de 7 relaciones prioriza la entrega continua de par, mientras que el diferencial autoblocante electrónico optimiza la tracción en curvas. Según el modo de manejo, el sistema ajusta su intervención para combinar estabilidad y agilidad, sin renunciar a la usabilidad diaria.

La actualización del Volkswagen Golf suma tablero digital, pantalla táctil de 12,9”, conectividad ampliada y asistente por voz con funciones de IA. En seguridad incorpora los asistentes ya habituales en el segmento (control de estabilidad, frenado autónomo, etc.), y ofrece, según mercado, la suspensión de dureza variable para afinar el comportamiento dinámico. En estética, los detalles GTI —asientos, costuras, volante— refuerzan el legado del emblema rojo y negro.

LfFpUgY4j_720x0__1 Nuevo VW Golf GTI: tablero digital, pantalla táctil de 12,9”.

Hoy, con la referencia de Europa y la preventa brasileña, el escenario sugiere un posicionamiento premium deportivo dentro del portafolio de la marca en el país. La adopción posterior de la producción mexicana podría favorecer el abastecimiento y la oferta de versiones.

Al cumplir medio siglo, el Volkswagen Golf reafirma su lugar en la cultura automotriz: un auto equilibrado, fiable y práctico, que en su variante GTI combina la tradición deportiva alemana con la versatilidad de un cinco puertas. Su retorno es una buena noticia para un público fiel que valora la continuidad de una receta probada, ahora con el plus de más potencia y conectividad.