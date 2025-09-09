Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) septiembre 2025: monto vigente y próximo aumento

Según lo estableció el Gobierno Nacional, este es el monto vigente correspondiente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) en septiembre de 2025 . ¿Cuándo habrá aumento?

Según se precisa en el sitio oficial Argentina.gob.ar, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) permite, entre otras funciones, determinar el piso salarial así como también calcular deducciones y contribuciones. Además, representa un elemento para evaluar aumentos y negociaciones y constituye una base para beneficios y prestaciones y establece una equidad salarial . ¿De cuánto es el SMVyM en septiembre de 2025 ? ¿Cuándo habrá aumento?

A principios de mayo de 2025 –mediante la Resolución 5/2025-, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil determinó los montos mensuales correspondientes al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) para todo el territorio nacional.

En septiembre de 2025 , el importe correspondiente al SMVyM es de $322.000, el mismo monto que se fijó para el mes de agosto de 2025 . Aún no se sabe con certeza de cuánto será el aumento del SMVyM previsto para octubre de 2025.

A principios de mayo de 2025, se determinaron los últimos montos mensuales correspondientes al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) para todo el territorio nacional.

Cabe recordar que en la resolución 5/2025, emitida por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, fechada el 8 de mayo de 2025, se determinó el SMVyM para los meses de abril; mayo; junio; julio y agosto de 2025.

Desde entonces, no se produjeron avances en relación a la reformulación de los nuevos importes correspondientes al SMVyM de cara al último cuatrimestre del año. En los considerando de la resolución mencionada arriba, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil detalló que “luego de un extenso intercambio de opiniones, durante el cual cada sector realizó sus exposiciones y deliberaciones, no hubo consenso en los términos de lo establecido en el artículo 137 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias”. Ante esta situación, la presidencia del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fijó los importes citados precedentemente.

Es oportuno señalar que el SMVyM es fundamental para el cálculo de la Prestación por Desempleo. Según la resolución aludida más arriba, esta prestación “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo".

Cabe recordar que la denominación Vital hace hincapié en la importancia de que el salario mínimo sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia. En tanto, el término Móvil implica que el monto fijado debería ajustarse de forma periódica para que puedan mantener así su poder adquisitivo frente a la inflación.

Cuánto es el salario mínimo de marzo 2024 y cuándo serán los próximos aumentos 1200x678.png En septiembre de 2025, el importe correspondiente al SMVyM es de $322.000, el mismo monto que se fijó para el mes de agosto de 2025.

En los últimos 6 meses, el monto del SMVyM registró los siguientes importes: