Una muestra de autos para no perdérsela: Neuquén rinde homenaje a la historia sobre ruedas

La Isla 132 se convirtió en el epicentro de un evento para deleitar a los amantes de los vehículos.

La ciudad de Neuquén vive una jornada a puro motor con la llegada del 121° aniversario de su fundación . Este domingo, la Isla 132 se convirtió en el epicentro de un evento para deleitar a los amantes de los autos: el Encuentro de Autos Antiguos, Clásicos y Especiales , que organiza el municipio junto a Classic Cars . La muestra, que tiene entrada libre y gratuita, exhibe una colección de vehículos que superan los 50 años de antigüedad, con algunos ejemplares que datan de hace 60 o 70 años.

Se trata de una oportunidad para disfrutar en familia de una jornada que celebra la pasión por los autos y rinde homenaje a la historia rodante de la ciudad. Como parte de la revalorización del patrimonio, la gestión del intendente Mariano Gaido ha impulsado el registro municipal de autos clásicos y antiguos , un programa único en la Patagonia que permite a estos vehículos obtener una patente histórica municipal y volver a circular, incluso si carecen de la documentación original.

En este sentido, el encuentro es una muestra de que "la historia sigue rodando en la ciudad de Neuquén", afirmó Francisco Baggio, subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana.

Autos Antiguos en Neuquén (1)

El funcionario destacó que esta actividad busca reflejar el gran esfuerzo que realizan los dueños de los vehículos y las familias que "deciden rescatarlo del olvido, acomodarlo, volverlo a poner en funcionamiento".

El evento cuenta con la participación de más de 200 vehículos clásicos y antiguos, junto a 100 vehículos especiales, en un espacio cercado y seguro para garantizar la tranquilidad de los dueños y la protección de sus máquinas. Este año se incorporó una nueva categoría de autos especiales, que incluye a los tuning más modernos y espectaculares.

La actividad se complementa con la extensa agenda del 121° aniversario de la ciudad con eventos e inauguraciones de obras realizadas íntegramente con fondos neuquinos.

Autos Antiguos en Neuquén (2)

Este sábado comenzó la segunda edición del festival gastronómico “Confluencia de Sabores y se inauguró la cancha de hockey de césped sintético consolidando la ciudad deportiva del barrio Confluencia.

Asimismo, el municipio presentó obras del Plan Orgullo Neuquino como el asfalto de las avenidas República de Eslovenia y Los Paraísos, y el nuevo ingreso y estacionamiento a la península Hiroki. También se inauguró el nuevo servicio de limpieza urbana, que cuenta con tecnología de avanzada y permitió alcanzar el 100% de la cobertura de recolección en la capital.

El 12 de septiembre se inaugurará el segundo edificio del Polo Tecnológico y comenzará la Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel”.