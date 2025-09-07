Estos son los diez autos más caros del mundo y tres tienen sello argentino

Llegan hasta los €30 millones. Combinan fabricación artesanal, tecnología y materiales inéditos. La huella del fabricante argentino.
En el exclusivo universo de los autos más caros, el precio no sólo refleja lujo: también sintetiza artesanía, tecnología y series limitadas pensadas para coleccionistas. Esta selección reúne las piezas que hoy marcan el techo del mercado, con valores oficiales o de lanzamiento que superan con holgura el millón de euros.
Son máquinas que casi nunca se ven en la calle: muchas se fabrican a mano, con materiales nobles —fibra de carbono, aluminio, titanio, maderas seleccionadas— y un nivel de personalización que explica por qué integran el club de los autos más caros. En varios casos, el precio sube aún más por ser one-off (unidades únicas).
Otra particularidad de este ranking: tres modelos llevan firma argentina, la de Horacio Pagani. Nacido en Casilda (Santa Fe), Horacio Pagani se formó en diseño e ingeniería y a comienzos de los años ’80 se radicó en Italia. Trabajó en Lamborghini (participó en el Countach 25º, Diablo y el prototipo P140) y se especializó en materiales compuestos cuando casi nadie en la industria hablaba de fibra de carbono.
En los ’90 fundó Modena Design y luego Pagani Automobili, con sede en Módena. Su filosofía une “arte y ciencia”. La producción es artesanal y ultralimitada (decenas de autos al año), con control obsesivo de calidad.
El Zonda C12 (1999) puso a Pagani en el mapa de los autos más caros y exclusivos. Luego llegaron variantes icónicas (F, Cinque, R) y el Huayra (2011), que introdujo chasis carbo-titanio y un nivel de personalización extrema. En 2022 presentó Utopia, su tercer gran modelo.
Autos más caros: el top 10 de Car and Driver, uno por uno
10) Red Bull RB17 (€7,1 millones)
El proyecto de Adrian Newey en Red Bull para pista: un hipercar de 900 kg con efecto suelo extremo y prestaciones de monoplaza. La promesa: que un piloto bien entrenado pueda girar a ritmo de F1.
Ficha técnica: V10 Cosworth (1.200 CV, corte a 15.000 rpm); tracción trasera; caja secuencial; 50 unidades; Velocidad máxima: aprox. 350 km/h; uso track-only.
9) Pagani Huayra Codalunga (€7 millones)
Interpretación “cola larga” del Huayra, el Pagani Huayra Codalunga está inspirado en los prototipos de los ’60. Sólo cinco unidades firmadas por Pagani Grandi Complicazioni y un tratamiento de peso que roza los 1.280 kg.
Ficha técnica: V12 AMG biturbo (840 CV); 7AMT; tracción trasera; 5 unidades; aerodinámica optimizada para alta velocidad.
8) Mercedes-Maybach Exelero (aprox. €7,2 millones)
Coupé gigantesco creado junto a Fulda para ensayar neumáticos de alta velocidad. Su presencia y su cifra de prestaciones lo convierten en un clásico contemporáneo entre los autos más caros.
Ficha técnica: V12 biturbo (700 CV y 1.020 Nm); 1 unidad; 0–100 km/h 4,4 s; Velocidad máxima: 351 km/h; peso aprox. 2.660 kg.
7) Bugatti Centodieci (€8 millones)
Tributo moderno al EB110: estética de los ’90 reinterpretada, 20 kg menos que un Chiron y un motor de 1.600 CV. Serie cerrada y completamente adjudicada.
Ficha técnica breve: W16 8.0 (1.600 CV); 7DCT; 10 unidades; 0–100 km/h: 2,4 s; Velocidad máxima: 380 km/h (limitada).
6) Bugatti Chiron Profilée (€9,79 millones)
Un one-off rescatado y subastado en 2023 que se distingue por su aerodinámica afinada y el alerón “cola de pato”. Mezcla del Pur Sport con puesta a punto específica; es el Bugatti Chiron más singular.
Ficha técnica: W16 8.0 quad-turbo (1.500 CV); 7DCT; 1 unidad; calibración de chasis y aerodinámica propias.
5) Bugatti La Voiture Noire (€11 millones)
Homenaje al mítico Type 57 SC Atlantic perdido. Carrocería de carbono vista con tratamiento Black Carbon Glossy y seis salidas de escape para un hiperdeportivo único.
Ficha técnica: W16 8.0 quad-turbo (1.500 CV); 7DCT; 1 unidad; 0–100 km/h: 2,4 s; Velocidad máxima: 420 km/h (según configuración).
4) Rolls-Royce Sweptail (€11,5 millones)
Coupé one-off de la marca inglesa inspirado en los fastback náuticos de los años 20/30. Techo panorámico de una pieza y compartimento refrigerado para champagne; un ícono del lujo a medida dentro de los autos más caros.
Ficha técnica: V12 6.75 (aprox. 460 CV); 1 unidad; base Phantom Coupé; 2+2 plazas.
3) Pagani Zonda HP Barchetta (€15,4 millones)
La despedida más exclusiva del Zonda: parabrisas recortado, carbo-titanio a la vista y detalles “uno-a-uno”. Sólo tres autos, uno para el propio Horacio Pagani.
Ficha técnica: V12 AMG atmosférico (hasta 800 CV); caja manual; tracción trasera; 3 unidades; peso ultrabajo.
2) Rolls-Royce Boat Tail (aprox. €23 millones)
El famoso “yate sobre ruedas”: tapa de baúl tipo mariposa con set de picnic integrado, maderas navales y acabados de sastrería. Tres unidades comisionadas para clientes específicos.
Ficha técnica: V12 6.7/6.75 biturbo (600 CV); 8AT; 3 unidades; enfoque gran turismo descapotable.
1) Rolls-Royce Droptail (aprox. €30 millones aprox.)
Roadster biplaza de extremo. Cada ejemplar es una obra única (La Rose Noire, Amethyst, Arcadia), con maderas de altísima factura, pinturas a medida y un tratamiento artesanal que lo coronan entre los autos más caros de la historia reciente.
Ficha técnica: V12 6.75 biturbo; tracción trasera; transmisión automática; carrocería roadster; producción: encargos individuales (serie ultralimitada).
