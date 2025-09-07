Estos son los diez autos más caros del mundo y tres tienen sello argentino

Llegan hasta los €30 millones. Combinan fabricación artesanal, tecnología y materiales inéditos. La huella del fabricante argentino.

En el exclusivo universo de los autos más caros , el precio no sólo refleja lujo: también sintetiza artesanía , tecnología y series limitadas pensadas para coleccionistas. Esta selección reúne las piezas que hoy marcan el techo del mercado, con valores oficiales o de lanzamiento que superan con holgura el millón de euros.

Son máquinas que casi nunca se ven en la calle: muchas se fabrican a mano , con materiales nobles —fibra de carbono, aluminio, titanio, maderas seleccionadas— y un nivel de personalización que explica por qué integran el club de los autos más caros . En varios casos, el precio sube aún más por ser one-off (unidades únicas).

Otra particularidad de este ranking: tres modelos llevan firma argentina , la de Horacio Pagani . Nacido en Casilda (Santa Fe) , Horacio Pagani se formó en diseño e ingeniería y a comienzos de los años ’80 se radicó en Italia. Trabajó en Lamborghini (participó en el Countach 25º, Diablo y el prototipo P140) y se especializó en materiales compuestos cuando casi nadie en la industria hablaba de fibra de carbono.

El diseñador argentino Horacio Pagani, creador de los autos más exclusivos del mundo.

En los ’90 fundó Modena Design y luego Pagani Automobili, con sede en Módena. Su filosofía une “arte y ciencia”. La producción es artesanal y ultralimitada (decenas de autos al año), con control obsesivo de calidad.

El Zonda C12 (1999) puso a Pagani en el mapa de los autos más caros y exclusivos. Luego llegaron variantes icónicas (F, Cinque, R) y el Huayra (2011), que introdujo chasis carbo-titanio y un nivel de personalización extrema. En 2022 presentó Utopia, su tercer gran modelo.

Autos más caros: el top 10 de Car and Driver, uno por uno

10) Red Bull RB17 (€7,1 millones)

Red Bull RB17 Red Bull RB17.

El proyecto de Adrian Newey en Red Bull para pista: un hipercar de 900 kg con efecto suelo extremo y prestaciones de monoplaza. La promesa: que un piloto bien entrenado pueda girar a ritmo de F1.

Ficha técnica: V10 Cosworth (1.200 CV, corte a 15.000 rpm); tracción trasera; caja secuencial; 50 unidades; Velocidad máxima: aprox. 350 km/h; uso track-only.

9) Pagani Huayra Codalunga (€7 millones)

Pagani Huayra Codalunga Pagani Huayra Codalunga.

Interpretación “cola larga” del Huayra, el Pagani Huayra Codalunga está inspirado en los prototipos de los ’60. Sólo cinco unidades firmadas por Pagani Grandi Complicazioni y un tratamiento de peso que roza los 1.280 kg.

Ficha técnica: V12 AMG biturbo (840 CV); 7AMT; tracción trasera; 5 unidades; aerodinámica optimizada para alta velocidad.

8) Mercedes-Maybach Exelero (aprox. €7,2 millones)

Mercedes Maybach Exelero Mercedes Maybach Exelero.

Coupé gigantesco creado junto a Fulda para ensayar neumáticos de alta velocidad. Su presencia y su cifra de prestaciones lo convierten en un clásico contemporáneo entre los autos más caros.

Ficha técnica: V12 biturbo (700 CV y 1.020 Nm); 1 unidad; 0–100 km/h 4,4 s; Velocidad máxima: 351 km/h; peso aprox. 2.660 kg.

7) Bugatti Centodieci (€8 millones)

Bugatti Centodieci Bugatti Centodieci.

Tributo moderno al EB110: estética de los ’90 reinterpretada, 20 kg menos que un Chiron y un motor de 1.600 CV. Serie cerrada y completamente adjudicada.

Ficha técnica breve: W16 8.0 (1.600 CV); 7DCT; 10 unidades; 0–100 km/h: 2,4 s; Velocidad máxima: 380 km/h (limitada).

6) Bugatti Chiron Profilée (€9,79 millones)

Bugatti Chiron Profilée Bugatti Chiron Profilée.

Un one-off rescatado y subastado en 2023 que se distingue por su aerodinámica afinada y el alerón “cola de pato”. Mezcla del Pur Sport con puesta a punto específica; es el Bugatti Chiron más singular.

Ficha técnica: W16 8.0 quad-turbo (1.500 CV); 7DCT; 1 unidad; calibración de chasis y aerodinámica propias.

5) Bugatti La Voiture Noire (€11 millones)

Bugatti La Voiture Noire Bugatti La Voiture Noire.

Homenaje al mítico Type 57 SC Atlantic perdido. Carrocería de carbono vista con tratamiento Black Carbon Glossy y seis salidas de escape para un hiperdeportivo único.

Ficha técnica: W16 8.0 quad-turbo (1.500 CV); 7DCT; 1 unidad; 0–100 km/h: 2,4 s; Velocidad máxima: 420 km/h (según configuración).

4) Rolls-Royce Sweptail (€11,5 millones)

Rolls Royce Sweptail Rolls Royce Sweptail.

Coupé one-off de la marca inglesa inspirado en los fastback náuticos de los años 20/30. Techo panorámico de una pieza y compartimento refrigerado para champagne; un ícono del lujo a medida dentro de los autos más caros.

Ficha técnica: V12 6.75 (aprox. 460 CV); 1 unidad; base Phantom Coupé; 2+2 plazas.

3) Pagani Zonda HP Barchetta (€15,4 millones)

Pagani Zonda HP Barchetta Pagani Zonda HP Barchetta.

La despedida más exclusiva del Zonda: parabrisas recortado, carbo-titanio a la vista y detalles “uno-a-uno”. Sólo tres autos, uno para el propio Horacio Pagani.

Ficha técnica: V12 AMG atmosférico (hasta 800 CV); caja manual; tracción trasera; 3 unidades; peso ultrabajo.

2) Rolls-Royce Boat Tail (aprox. €23 millones)

Rolls Royce Boat Tail Rolls Royce Boat Tail

El famoso “yate sobre ruedas”: tapa de baúl tipo mariposa con set de picnic integrado, maderas navales y acabados de sastrería. Tres unidades comisionadas para clientes específicos.

Ficha técnica: V12 6.7/6.75 biturbo (600 CV); 8AT; 3 unidades; enfoque gran turismo descapotable.

1) Rolls-Royce Droptail (aprox. €30 millones aprox.)

Rolls-Royce Droptail Rolls-Royce Droptail.

Roadster biplaza de extremo. Cada ejemplar es una obra única (La Rose Noire, Amethyst, Arcadia), con maderas de altísima factura, pinturas a medida y un tratamiento artesanal que lo coronan entre los autos más caros de la historia reciente.

Ficha técnica: V12 6.75 biturbo; tracción trasera; transmisión automática; carrocería roadster; producción: encargos individuales (serie ultralimitada).