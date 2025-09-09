Vecinos cortan y bloquean el acceso al CAM: cuál es su reclamo

Desde las 5 de la mañana está interrumpido el acceso. Son de la ex toma Auka Mawida y creen que las autoridades podrían resolver su problema fácilmente.

Vecinos se manifiestan en las puertas del Centro Administrativo Ministerial (CAM) e impiden el acceso. Se trata de residentes del barrio Auka Mawida, ubicado a metros del edificio gubernamental. Están allí asentados desde las 5 de la mañana y afirman que no se retirarán hasta que los atienda un representante gubernamental.

El barrio Auca Mahuida está recientemente regularizado y, por lo tanto, no cuenta con una red de gas ni de electricidad. Son 120 las familias que tienen que utilizar garrafas provistas por un camión de YPF. En diálogo con el móvil de LU5, el presidente de la comisión barrial, Matías Cabrera, afirmó que están "hace dos años peleando que el camión de garrafa se mueva unas cinco o seis cuadras, por lo menos hasta la Colón".

Originalmente una toma, el barrio está ubicado en el área centro oeste y linda con la calle Colón. Comenzó su proceso de regularización en 2023, cuando decenas de familias obtuvieron la tenencia de las tierras, tras 20 años de reclamos.

Desde ese momento comenzó la obra de la red de agua y, finalizada esta, el municipio continuó con una obra de cloaca "inmensa", según Cabrera. Luego de la finalización de las cloacas comenzará la creación del tendido eléctrico.

Mariano Gaido agua Auka Mawida Inauguración de la obra de agua en el barrio Auka Mawida

La obra de gas está planteada, según dijo Cabrera, "muy a futuro". Hasta entonces, subsisten con garrafas de 10 kg cada 15 días. "Las vamos a buscar a la comisión vecinal del barrio Islas Malvinas".

"Estamos muy agradecidos con el barrio, porque nos han recibido desde siempre para buscar las garrafas". Actualmente, al menos un representante por familia debe acercarse a la sede vecinal con su DNI y una planilla cada 15 días para retirar el gas.

"El señor ministro Lucas Castelli tendría que llamarme y decirme: 'Mira, Matías, podemos hacer eso'. Me están poniendo una traba que es solamente que al camión lo autorice YPF, a que cambie la ruta y nada más, es moverlo cinco o cuatro cuadras, no es tanto problema", reclamó el vecino.

Cabrera afirmó que, hasta que se les dé una solución "van a permanecer las puertas cerradas. Esperamos tener una respuesta de alguien de la provincia".

CAM

El drama de quienes tienen que esperar afuera del CAM

Respecto a la fila de personas que buscan entrar al edificio para hacer trámites, Cabrera usó como ejemplo a un vecino que se trasladó desde Loncopué hasta la capital para hacer un estudio médico: "Está acá afuera parado. Yo entiendo que él quiere entrar. Le dije que Si a él lo autorizan adentro que lo van a atender, yo lo dejo entrar al hombre porque viene por un estudio médico.", dijo.

"No hay problema con que el vecino entre, pero bueno, yo le estoy diciendo que desde la 5 de la mañana estamos acá afuera y no ha entrado nadie. Si él entra no va a haber nadie adentro", expresó.

"Yo quiero aclarar que avisé al CAM ayer que hoy cortábamos el ingreso. Ellos no avisaron a su gente", dijo Cabrera. Explicó que hasta no obtener una respuesta no van a levantar el corte. Las garrafas se entregan hoy mismo a las 14, expresó.