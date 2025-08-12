Mariano Gaido abrió la llave de paso: 120 familias de Auka Mawida tienen agua potable

El sistema fue ejecutado a través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). "Hacía 20 años que las familias estaban esperando”, aseguró el intendente.

Después de muchos años de espera, 120 familias del sector Auka Mawida viven un día histórico: ahora tienen servicio de agua potable. El intendente Mariano Gaido fue el encargado de abrir la llave de paso de un sistema que fue ejecutado a través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) y que asegura la provisión del vital líquido.

Luego del corte de cintas, Gaido celebró junto a los vecinos esta inauguración y anunció que los trabajos continuarán con las obras de cloacas y la red eléctrica. “Esto es lo que nos pasaba en la ciudad, había barrios muy cerca del centro sin los servicios básicos, barrios que necesitan de obras neuquinas. Hacía 20 años que las familias estaba esperando que le llegue el agua”, resumió el jefe comunal.

“Esta fue una obra financiada íntegramente con presupuesto municipal, sin aportes del gobierno nacional. Esto es lo que hacemos cuando tenemos las cuentas ordenadas, cuando llevamos adelante un presupuesto eficiente con superávit”, agregó Gaido.

En este punto, valoró la importancia de este proyecto que “incluyó el desarrollo completo de infraestructura con un tanque de almacenamiento, cisternas, cañerías, y toda la infraestructura necesaria para garantizar que las familias tengan acceso a los mismos servicios que el resto de los barrios neuquinos”.

“Un proyecto que hoy inauguramos y que continuará con las obras de cloacas y red eléctrica; un plan integral que es orgullo neuquino y da respuesta a las necesidades de cada barrio de la ciudad de Neuquén”, desarrolló el intendente y reafirmó su compromiso de seguir trabajando: "Los neuquinos demostramos que somos eficientes”.

Sobre los detalles de la obra, Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, contó que se ejecutó un tanque elevado con capacidad para 25 mil litros, una cisterna de 50 mil litros y un sistema de automatización que permitirá contar con el servicio de agua con buena presión. Previamente, se realizó el tendido de 1.170 metros de cañería de agua para distribuir el servicio en todos los domicilios.

Se montó un tanque de 14 metros de alto con una cisterna y un sistema de bombas eléctricas que permiten un correcto funcionamiento. Además, se instalaron grupos electrógenos para evitar la falta del suministro cuando haya cortes eléctricos.

Luis Arrieta, presidente de la comisión vecinal del barrio Centro Oeste, agregó: “Hace más de 20 años que los vecinos esperaban una obra de esta naturaleza". El vecino agradeció especialmente al intendente Mariano Gaido y al equipo del IMUH por la concreción “de esta tremenda obra que incluye un sistema automatizado de bombeo de agua financiado con presupuesto netamente neuquino".

Por último, Matías Cabrera, referente del barrio y vecino beneficiado, relató el proceso que llevó a ejecución de esta obra: "Llevamos tres años como vecinos autoconvocados. Ahí nos conocimos con Marco Zapata y nos conocimos con el intendente Mariano Gaido, y ahí empezamos a trabajar juntos”.

"Nosotros teníamos una lucha continuamente en verano, en invierno. Veníamos sufriendo muchísimo con el agua", sumó. "Hoy cada cual tiene su red en la puerta de su casa. Es muy importante para todos los vecinos, muy importante esta obra. Nosotros estamos más que agradecidos", expresó Cabrera, quien también se mostró expectante por las obras anunciadas por el intendente.