Un pueblo en shock: detuvieron a una maestra por abuso sexual pero era un desafío viral

La mujer vivió un calvario, perdió su trabajo y quedó marcada por la condena social. La confesión que dio un giro en la causa.

La maestra mendocina quedó en el centro de un escándalo por un reto viral que no cometió.

En un pueblo de poco más de 32 mil habitantes , se desató un escándalo que cambió por completo la rutina de la comunidad. La protagonista involuntaria fue una maestra que, de un día para el otro, pasó de ser una docente respetada a estar detenida bajo acusaciones de abuso infantil.

Todo ocurrió en Tupungato, Valle de Uco , cuando una ONG estadounidense detectó que se i ntentó subir a YouTube un video catalogado como sensible. La alerta llegó de inmediato a las autoridades mendocinas, quienes rastrearon la publicación hasta un dispositivo vinculado con la mujer. Esa conexión bastó para que la Justicia dispusiera un allanamiento y su detención.

La sorpresa en el pueblo fue inmediata: muchos no podían creer que una figura conocida en el ámbito educativo quedara envuelta en una acusación tam grave. Sin embargo, lo que parecía una prueba irrefutable dio un giro inesperado pocas horas después.

La confesión que lo cambió todo

En una sesión de Cámara Gesell, la nieta de la docente, de apenas 11 años, confesó que ella misma había grabado el video. Lo hizo sin saber el alcance de sus actos, como parte de un desafío viral que circulaba entre sus compañeras de escuela.

tupungato vinos El caso de la maestra de Tupungato, Valle de Uco, Mendoza. .

El celular incautado en la casa de la vicedirectora no era el que utilizaba a diario, sino que se trataba de un aparato viejo, guardado en un cajón, que la niña encontró y usó para realizar la filmación. Al intentar subir el contenido a la plataforma, se activó la alerta internacional y el caso escaló hasta convertirse en un proceso penal contra la mujer.

La confesión de la menor, sumada a la entrega voluntaria del dispositivo, demostraba que la acusación carecía de fundamento. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: la vicedirectora había pasado por el calabozo, su nombre se había visto manchado y la condena social en Tupungato era imposible de revertir.

Una vida profesional destruida

Aunque recuperó la libertad al poco tiempo, las consecuencias fueron devastadoras. La docente fue suspendida sin goce de sueldo, perdió la oportunidad de competir por la dirección titular de la escuela y quedó relegada a tareas administrativas. A tan solo dos años de jubilarse, vio truncados sus planes laborales y personales.

El abogado defensor, Juan Ferrari, destacó que su clienta no puede ni siquiera salir a hacer compras en el pueblo sin sentir el juicio de los vecinos. Remarcó además que se trató de un enorme malentendido amplificado por la rapidez con la que se difunden los rumores en una comunidad pequeña y por la presión de las redes sociales.

El fiscal Pablo Fossarolli pidió el sobreseimiento de la mujer, a la espera de pericias informáticas que terminarán de confirmar lo relatado por la menor. Lo que sí quedó definido es que la niña no volverá a ser sometida a nuevas declaraciones, para evitar un daño mayor.

El poder y el peligro de los retos virales

El caso de Tupungato sirve como ejemplo del alcance que puede tener un simple reto viral. Lo que comenzó como un juego inocente entre chicas de primaria se transformó en una denuncia internacional, con la detención de una docente y la ruptura de su reputación.

Las autoridades educativas de Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas, sostuvieron que su prioridad es proteger a los menores y a las familias. Pero la situación abrió un debate sobre hasta dónde deben llegar los protocolos y qué rol cumplen las redes sociales en la vida de los adolescentes.

Ahora la vicedirectora espera que la Justicia confirme su inocencia de manera definitiva. Para ella y su familia, el calvario ya dejó marcas difíciles de borrar. El episodio muestra con crudeza cómo, en la era digital, una confusión puede arrasar con la vida de una persona en cuestión de horas.