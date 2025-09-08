El insólito gol errado en el fútbol regional que recorrió el mundo y se hizo viral

Un futbolista se perdió un gol impensado cuando buscaba su hat trick en la victoria de su equipo por la Liga Chajarí.

La Liga Chajarí de Entre Ríos fue testigo de una de las situaciones más insólitas en el deporte argentino con un errado que rápidamente se convirtió en meme en las redes sociales, dando vueltas en Argentina como en el resto del mundo. Fue el encuentro entre Vélez Sarsfield e Independiente (Villa del Rosario) , ambos de la Federación Entrerriana de Fútbol, en la lucha por la fecha 20 de uno de los torneos federales más prestigiosos del país.

Enzo Salas fue el autor de una jugada que quedará grabada a fuego. Un error en el fondo de Independiente puso en jaque a al arquero que fue eludido sin problemas por el delantero que se acomodaba para marcar a favor de su equipo, mientras que los rivales tenían la sentencia marcada y se preparaban para sacar del medio otra vez. Salas enfrentó al arquero, lo esquivó, quedó a metros del arco vacío, pero contra todo pronóstico terminó enviando el balón por encima del travesaño.

Rápidamente, las tribunas reaccionaron con sorpresa tras haber visto el fallido que, a su vez, era el tercero en la cuenta de Salas que había hecho una gran actuación, apañada por un momento debido a la jugada que recorrió el mundo. Finalmente, el Fortín terminó venciendo 5-3 a Independiente.

Otro viral que sorprendió a todos

Luego de ver el resultado de su hijo en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1, la mamá de Franco Colapinto sorprendió en Pilar al aparecer públicamente con una vestimenta inusual cuando se dirigía a emitir su voto por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Es que Andrea Trofimczuk, mamá deFranco, se acercó a un establecimiento en el cual la señal televisiva TN estaba transmitiendo el minuto a minuto de los comicios. Lo llamativo fue cuando a la salida una señora se subió a una motocicleta, se puso un casco y después de darle el ok al conductor emprendió el regreso a su domicilio.

Lo que parecía una historia de cualquier ciudadano se convirtió en una historia particular debido a que no se trataba de un casco tradicional, sino que era el utilizado por Colapinto durante su estadía en la escudería Williams en la F1. Rápidamente la imagen captada se volvió viral y recorrió el mundo.