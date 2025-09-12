Contra Nissan y Toyota: el SUV japonés que fue récord en Brasil ahora se renovó en Argentina

Se vende en dos versiones a partir de los 44.900.000 pesos, una opción muy tentadora en su categoría.

La Honda HRV volvió a escena en el país con una actualización que apuesta por la fórmula clásica: calidad , seguridad y sobriedad . Es el SUV japonés que viene de marcar un récord de ventas en Brasil -en mayo, con su versión anterior- y que ahora llega al mercado local con cambios puntuales y una estrategia más cercana al bolsillo argentino. Una propuesta que se posiciona frente al Nissan Kicks y el Toyota Corolla Cross en el segmento B, con una puesta al día pensada para el uso urbano cotidiano.

Sin estridencias, la renovación mantiene el espíritu conocido. Hay retoques de diseño en parrilla y llantas, además de mejoras en la ergonomía interior que apuntan a un manejo cómodo, sello histórico de la marca. La apuesta es conservadora: refuerza lo que ya funcionaba y suma detalles útiles.

En la parte mecánica no hay sorpresas, y eso, para muchos usuarios, es una buena noticia. La Honda HRV conserva el motor 1.5 de 121 CV asociado a caja CVT y tracción delantera, un conjunto que privilegia suavidad y consumo contenido. Es la receta tradicional de la casa: confiabilidad, mantenimiento simple y respuestas progresivas.

Honda HR-V 2026 Honda HR-V 2026. Foto: Honda.

Puertas adentro se ven los cambios que hacen diferencia en el uso real. Estrena puertos USB-C, cargador inalámbrico y una pantalla multimedia actualizada, junto con mejoras en la cámara de retroceso. En seguridad, el tope de gama suma Honda Sensing, el paquete de ADAS que aporta asistentes clave para la conducción diaria sin perder la sensación de control.

Honda HRV en Argentina: versiones, precios y qué cambió

La gama local está compuesta por dos versiones, LX y EXL, ambas con garantía de 3 años o 100.000 km. Los precios oficiales de lanzamiento son $ 44.990.000 para la LX y $ 50.235.000 para la EXL, un esquema que “pesifica” la oferta y la deja mejor posicionada frente a rivales directos del segmento.

En equipamiento, la LX apunta al uso cotidiano con cargador por inducción, Smart Entry, llantas de 17” y detalles Black Piano. La EXL eleva la vara con asientos de cuero, sensor de lluvia, climatizador bizona, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, tablero TFT de 7” y el completo Honda Sensing. La idea es simple: una opción equilibrada para quien busca confort esencial y otra más completa para quien prioriza tecnología y seguridad activa.

Frente al Nissan Kicks, su rival histórico por tamaño y enfoque, la Honda HRV se posiciona con una presentación más sobria, un interior mejor terminado y un paquete de asistencias más amplio en la variante EXL. Para el uso urbano, donde mandan la comodidad, la conectividad, el diferencial pasa por los detalles prácticos y el plus de ayudas a la conducción.

Otro punto a favor es el respaldo regional. Producida en Brasil, la Honda HRV llega con un flujo de repuestos y una red de posventa aceitada, algo que pesa a la hora de pensar en reventa y costos a largo plazo. Es un argumento clásico, pero vigente: la continuidad de producto y la coherencia de marca siguen teniendo valor.

Quien busque un SUV urbano con mecánica probada, terminaciones sólidas y seguridad de última generación encontrará en la Honda HRV una alternativa consistente. La LX es la entrada racional con lo necesario bien resuelto; la EXL, en cambio, agrega el plus tecnológico y las ADAS que elevan la tranquilidad en ruta y ciudad.