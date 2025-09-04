Entre tanto SUV, un auto es el más seguro: cuándo llega a la Argentina

Gracias a sus sistemas de asistencia y tecnologías incorporadas, logró la calificación máxima en protección de adultos, niños y peatones. Video.

El último informe de Latin NCAP sobre pruebas de choque en la región tuvo un protagonista excluyente: en su quinta prueba de 2025, el organismo le otorgó la máxima calificación de cinco estrellas al nuevo Kia K4, un sedán mediano que que se produce en México y que desembarcará en la Argentina antes de fin de año .

Los tests incluyeron impacto frontal, lateral, lateral de poste, latigazo cervical, protección a peatones y respuesta de los sistemas de asistencia, y el K4 logró un desempeño destacado en todas las categorías evaluadas : obtuvo 91,87% en protección a ocupantes adultos, 90,38% en ocupantes infantiles, 77,10% en peatones y usuarios vulnerables de las vías, y 84,30% en asistentes de seguridad.

Equipado con seis airbags y Control Electrónico de Estabilidad (ESC) de serie, el Kia K4 destacó por su robustez: en las pruebas (que siempre se realizan con los modelos de entrada de gama), su Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) mostró un rendimiento sobresaliente en todos los escenarios, mientras que el Sistema de Asistencia a la Velocidad (SAS), también estándar, cumplió con los requisitos técnicos.

La estructura del K4 demostró estabilidad en impactos frontales, con protección completa para cabeza, cuello y pecho de ocupantes adultos en pruebas frontales y laterales. También garantizó seguridad total para niños en los crash tests, aunque la instalación de sistemas de retención infantil en la plaza central trasera podría mejorarse. Y se detectaron pequeñas zonas débiles en la protección a peatones, especialmente cerca del parabrisas y los pilares A.

Seguridad vial: cinco estrellas que marcan un camino

“Felicitaciones a Kia por su sólido progreso hacia modelos cinco estrellas, lo que demuestra su compromiso con la máxima seguridad”, celebró el secretario general de Latin NCAP, Alejandro Furas. El organismo, en ese sentido, también destacó que la evaluación del K4 se hizo por decisión voluntaria de Kia, un hecho que, aseguraron, garantiza el compromiso de la marca con la seguridad de los pasajeros y el entorno que los rodea.

Kia-K4-latinncap-2 El Kia K4 garantizó seguridad total para niños, y demostró estabilidad y protección completa para ocupantes adultos en las pruebas frontales y laterales.

En la misma línea, el presidente de la Comisión Directiva de Latin NCAP, Stephan Brodziak, subrayó la evolución de la marca: “Mientras en el pasado obtuvo resultados muy bajos en modelos de alta venta como el Rio o el Picanto, en los últimos años ha dado pasos firmes hacia vehículos más seguros con buenos desempeños en pruebas como la mejora del Sportage, el K3 en 2024 y ahora el K4”.

Kia K4, un lanzamiento muy esperado en Argentina

El Kia K4 reemplaza al discontinuado Cerato y es uno de los autos 0km que llegará a nuestro país antes de fin de año. Aunque todavía no está definida la configuración mecánica para el mercado local, en México se comercializa con un motor 2.0 de 147 CV y caja manual de seis marchas o automática CVT, además de una variante 1.6 turbo –el mismo bloque que monta el Sportage– que alcanza los 190 CV con transmisión automática de ocho velocidades.

Kia K4 La amplitud de las plazas delanteras del Kia K4. Foto: Prensa Kia.

En diseño, el K4 de cuatro puertas (en el catálogo de la marca también hay una versión con carrocería hatchback) adopta un estilo fastback con líneas marcadas y detalles llamativos como las manijas traseras ocultas en el pilar C, en sintonía con la corriente global de la marca. De esta manera, se posicionará como alternativa frente a los pocos sedanes medianos que hoy siguen vigentes en la Argentina, entre ellos el Toyota Corolla y el Nissan Sentra.

Kia K4 El Kia K4, visto desde atrás. Foto: Prensa Kia.

Así, con la máxima calificación en seguridad y un planteo moderno, el K4 se perfila para convertirse en una de las novedades más relevantes del año dentro de un mercado desafiante, cada vez más dominado por los SUV.