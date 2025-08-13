Una mini Hummer contra Hilux, Ranger y Amarok: cómo es la novedosa pickup que vendrá a la Argentina

La coreana Kia confirmó la llegada de un modelo rupturista, con mucha tecnología, para pelear con las camionetas tradicionales.

En un segmento históricamente dominado por Hilux , Ranger y Amarok , aparece la Kia Tasman como la nueva candidata a plantarse de igual a igual. La pickup mediana de la marca coreana -apodada por muchos como “mini Hummer” por su impronta cuadrada- se presentó en la región y llegará a la Argentina en 2026 , con ambición de competir en prestaciones y presencia.

Para Latinoamérica, el d ebut regional fue en Chile y la propuesta es clásica en su base: chasis de largueros y foco en trabajo real, sin descuidar confort. En nuestro mercado arribará importada desde Corea del Sur , algo que puede incidir en el posicionamiento por el arancel del 35% frente a las referentes producidas localmente. Un enfoque tradicional de construcción (carrocería sobre bastidor) para un público que valora la robustez de siempre.

En diseño, la Tasman apuesta por una estética bien recta, con faros LED verticales y la conocida Tiger Face que refuerza la identidad de marca. Es un conjunto moderno pero sobrio, pensado para durar: líneas limpias, guardabarros marcados y una trompa con parrilla amplia que le da personalidad sin estridencias.

Kia Tasman La pickup Kia Tasman. Foto: Kia.

Por dentro mantiene esa filosofía de funcionalidad cuidada: tablero con doble pantalla de 12,3" más un panel táctil de 5" para el clima, materiales resistentes y soluciones prácticas de guardado (incluye 33 litros de espacio oculto), siempre con la premisa de durabilidad antes que modas pasajeras.

La gama contempla versiones Base, x-Line y x-Pro, esta última pensada para uso off-road con mayor despeje, llantas específicas y neumáticos de terreno. Hay tracción 4×4 con selector de terrenos y bloqueo de diferencial. En capacidades, declara hasta 1.145 kg de carga y 3.500 kg de remolque, números que la ponen a la altura de los pesos pesados del segmento.

Kia Tasman: cuándo llega a la Argentina y con qué motores

La Kia Tasman tiene arribo confirmado para 2026 en el mercado local. La marca ya la fabrica para la región, aunque aún no está confirmada la motorización para la Argentina. Pueden ser dos: 2.2 turbodiésel y 2.5 turbo naftero, combinadas con caja manual de 6 o automática de 8 y sistemas 4x2 o 4x4 desconectable. La diésel alcanza los 210 CV y la naftera, los 277 CV, siempre con la mira en rendimiento y confiabilidad.

Frente a las referentes, la coreana llega con una receta clásica y probada: bastidor resistente, despeje generoso y electrónica al servicio de la seguridad. Suma ayudas como mantenimiento de carril, alerta de punto ciego y control crucero adaptativo, un combo que no abandona el ADN de trabajo pero eleva la barra en asistencias.

Desde el lado del equipamiento “de campo”, la marca habla de un set de modos de conducción (arena, barro, nieve), bloqueo de diferencial electrónico y soluciones de carga pensadas para herramientas o recreación.

El calendario local todavía no tiene mes definido, aunque en la presentación regional deslizaron que podría mostrarse en exhibiciones de verano antes del lanzamiento comercial. Un anticipo que buscará medir el pulso de un público exigente, fiel a las pickups nacionales.

Kia Tasman, ¿mini Hummer? Diseño rupturista con espíritu de trabajo

Más allá del apodo, la Tasman combina proporciones cuadradas con una firma lumínica vertical que la diferencia sin perder sobriedad. Ese equilibrio entre modernidad y practicidad puede ser su carta de presentación: una estética contundente, pero al servicio del uso diario.

En tamaño, supera levemente a Hilux y se alinea con las otras dos referentes, algo que le permitirá competir frente a las pickups tradicionales con argumentos concretos: capacidad, despeje y una plataforma pensada para durar. El desafío será el precio, por su condición de importada y la carga impositiva.