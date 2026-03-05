Cuánto sale una Toyota Hilux 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Se destaca en el rubro de las pickups producidas en Argentina por su fortaleza, confiabilidad y servicio de posventa.

Toyota Hilux es la “reina” de las pickups en Argentina: desde hace años lidera los patentamientos del segmento y en cuatro ocasiones (2019, 2020, 2021 y 2025) también fue el vehículo más vendido del mercado general de los autos 0km ¿Cuál es su precio actualizado en marzo 2026?

Esta chata se produce en la planta bonaerense de Zárate de 1997 y ya lleva más de 600.000 unidades vendidas , una cifra que refleja su éxito comercial sostenido , que atravesó distintos rediseños y generaciones del vehículo.

La Toyota Hilux es la pickup más elegida de Argentina debido a su robustez y durabilidad, su amplia gama de versiones -chasis, cabina simple y doble- junto con opciones de tracción 4x2 y 4x4, cajas manuales y automáticas, y motores turbodiésel de distintas potencias, además de su gran valor de reventa, como sus competidora de segmento Ford Ranger y Volkswagen Amarok.

Nueva generación de Hilux: ¿Cuándo llega a Argentina?

La nueva Toyota Hilux 2026 ya fue presentada a nivel global en Tailandia, pero por ahora su lanzamiento está limitado a mercados de Asia y Europa. Mientras tanto, en Argentina seguirá comercializándose la generación actual, que se produce en la planta de Zárate y que desde hace años lidera cómodamente el segmento de las pickups medianas.

Desde la propia marca confirmaron que la nueva Hilux no se fabricará en Argentina durante 2026, por lo que el modelo actual continuará en producción regional al menos durante el próximo año. De todos modos, Toyota ya comenzó a realizar pruebas con unidades camufladas en rutas del país, lo que indica que el desarrollo para el mercado sudamericano ya está en marcha.

Nueva Toyota Hilux 2026 La nueva Toyota Hilux fue presentada al mundo en Tailandia. Toyota

En ese contexto, todo apunta a que la nueva generación de Hilux recién llegaría al mercado argentino en 2027, posiblemente con la incorporación de tecnologías más modernas como el sistema Mild Hybrid de 48V junto al conocido motor turbodiésel 2.8. Será el próximo gran paso para la pickup más vendida del país.

Toyota Hilux: modelos y ficha técnica

Toyota Hilux es la pickup más elegida por los argentinos desde hace casi dos décadas. Producida en Zárate, la gama local está compuesta por 18 configuraciones, que incluyen versiones cabina simple, cabina doble y chasis, con transmisiones manuales o automáticas de seis marchas y opciones de tracción simple o integral.

La oferta mecánica se apoya en tres motores turbodiésel:

2.4 litros de 150 CV y 400 Nm , orientado al trabajo diario y aplicaciones laborales.

, orientado al trabajo diario y aplicaciones laborales. 2.8 litros de 204 CV y hasta 500 Nm , con mejor respuesta para uso mixto y viajes largos.

, con mejor respuesta para uso mixto y viajes largos. 2.8 litros de 224 CV y 550 Nm (GR-Sport), con puesta a punto específica de suspensión y dirección.

Toyota Hilux GR Sport.jpg Toyota Hilux GR-Sport Toyota

En seguridad, desde las versiones de entrada incorpora siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad (ESP), control de tracción y asistencias para arranque y descenso en pendientes. Las variantes más equipadas suman el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta y mantenimiento de carril.

Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con valor actualizado en marzo 2026

Toyota Hilux es considerada una de las pickups más robustas del mercado local. En Argentina ofrece garantía de hasta 10 años o 200.000 kilómetros, junto con una de las redes de posventa más extensas del país.

Este mes no hubo ajustes, por lo que estos son los precios actualizados de la Toyota Hilux en marzo 2026: