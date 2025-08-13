Cuánto sale un Toyota Corolla 0 kilómetro con valor actualizado en agosto 2025

Es el modelo más vendido del mundo. A la Argentina llega procedente de Brasil, en seis versiones. Toyota aplicó un aumento en este mes.

El Toyota Corolla es, desde hace años, el rey indiscutido en la industria automotriz mundial. El modelo más vendido del planeta, se mantiene como una de las banderas del éxito de la marca japonesa con su duodécima generación. Es la misma que en la Argentina lo tiene como uno de los sedanes más elegidos del mercado, que en agosto de 2025 presentó un aumento en los precios definidos por la compañía.

En el país, el Toyota Corolla es el segundo sedán más vendido , sólo superado por el Fiat Cronos , y el que más patentamientos suma en el segmento C, de los autos medianos. En julio se vendieron 807 unidades del auto japonés, que aportaron a las 6.289 acumuladas en 2025, de acuerdo a los registros de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) sobre la venta de autos 0km.

La misma entidad tiene a Toyota como la marca con mayor cantidad de ventas en lo que va del año, con 62.761 unidades, producto del éxito que tienen varios de sus modelos: el hatchback Yaris (el ganador de julio) , la pickup Hilux y el SUV Corolla Cross. A la marca japonesa la sigue Volkswagen en los patentamientos globales de 2025, con 61.740.

La vigencia del Toyota Corolla

En medio de aumentos generalizados en la industria automotriz local, que llegaron hasta el 12% en el caso de las marcas de Stellantis, Toyota también aplicó un ajuste en agosto, que llegó al 3,5% promedio en su gama. Entre ellos, el Corolla se mantiene como una opción en el mercado por su combinación de confiabilidad, buen equipamiento de seguridad y versiones híbridas que están entre las más elegidas.

Fabricado en Brasil, el Corolla tampoco tiene demoras en los plazos de entrega, por el flujo constante de los dos mercados más grandes de la región, que concentran la mayoría de la producción automotriz; del mismo modo, la pickup Hilux y el SUV SW4 (que comparten plataforma) son exportados desde la planta de Zárate a la mayoría de los países de América Latina.

Toyota Corolla El interior del Toyota Corolla. Foto: Toyota.

En su gama, el Toyota Corolla ofrece su entrada con la versión XLI con motor 2.0 naftero, hasta las opciones deportivas GR-Sport y los híbridos e-CVT, que en la actualidad representan cerca del 35% de las ventas del modelo en la Argentina. A su vez, cuenta con una batería de asistencias activas (Toyota Safety Sense), lo que supone un plus de seguridad. Y la marca mantiene su política de garantía de 5 años o 150.000 kilómetros (8 años para los híbridos).

Y se viene la nueva generación

El Toyota Corolla fue lanzado en 1966 y lleva más de 50 millones de unidades vendidas en el mundo. Para celebrar su 60 aniversario, el gigante japonés ya trabaja en el desarrollo de la décimo tercera generación. Según trascendió, combinará una estética más afilada y aerodinámica -inspirada en modelos como el Prius y la gama Crown- con un interior de doble pantalla y mayor conectividad.

Toyota Corolla 2026 Un estudio de diseño desarrolló el render de cómo podría ser el Toyota Corolla 2026. Foto: Theottle.

En cuanto a la plataforma de fabricación, se sabe que se apoyará en una evolución de la TNGA-C, lo que permitirá alojar trenes motrices híbridos de nueva generación y, por primera vez, una variante híbrida enchufable (PHEV). El chasis mejorará la rigidez estructural y la seguridad, pero también le permitirá ofrecer más espacio interior.

Se proyecta la continuidad de la producción en la planta brasileña de Indaiatuba. Ofrecerá motores híbridos convencionales que superarán los 110 kW de potencia combinada, así como una versión híbrida enchufable de unos 223 CV (basada en la mecánica del SUV C-HR) con hasta 80 km de rango eléctrico puro.

El precio del Toyota Corolla en agosto 2025

Con el ajuste del 3,5% que en promedio aplicó la terminal japonesa en su gama, los precios del Toyota Corolla en agosto 2025 son los siguientes: