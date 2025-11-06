Rescataron un cóndor andino herido en Huinganco y sospechan que podría haber sido rozado por una bala

Es un ejemplar de hembra adulta, que fue atendido por guardafaunas y veterinarios del norte neuquino. Los detalles del operativo de rescate.

Los guardafaunas de Chos Malal y Tricao Malal rescataron este jueves a un cóndor herido en un paraje del norte neuquino. Tras un llamado que los alertó sobre su presencia, el personal realizó un traslado ágil para rescatar al ave, hacerle estudios veterinarios y aplicar el tratamiento adecuado. El animal presentaba una hemorragia y un orificio y presumen que podría haberlo rozado una bala, porque no detectaron plomo en su cuerpo.

El área de Guardafaunas de Tricao Malal recibió esta tarde un pedido de ayuda. A través de un llamado, los alertaron de la presencia de un cóndor andino herido en el paraje Cancha Huinganco.

De inmediato se concurrió al lugar junto con Guardafaunas de Chos Malal. Se constató la presencia de un ejemplar de cóndor andino hembra adulta, que presentaba signos de sangrado y una aparente herida.

condor herido norte nqn

Después de coordinar el traslado del ave a Chos Malal, donde se dio aviso al veterinario Gustavo González, quien se hizo presente acompañado por la veterinaria Magalí López, ambos profesionales de Chos Malal.

Los estudios veterinarios

Durante la revisión se aplicaron anticoagulantes y se recomendó la realización de una radiografía, ya que el ejemplar presentaba un orificio y se buscaba descartar la presencia de plomo. Dado que el veterinario que cuenta con equipo de radiografía no se encontraba disponible en Chos Malal, se trasladó al ejemplar hasta la localidad de Andacollo, donde se le efectuó la placa correspondiente.

El estudio no evidenció presencia de plomo, aunque sí se observó una pequeña hemorragia interna. Las causas de la herida no pudieron determinarse con certeza; se presume que podría haberse tratado de un impacto de bala que no llegó a ingresar.

Posteriormente, los veterinarios Gustavo González y Magalí López aplicaron antibióticos y analgésicos al ejemplar. Ambos profesionales acompañaron a los Guardafaunas durante todo el procedimiento, incluido el viaje hasta Andacollo, demostrando una gran predisposición y compromiso con el rescate.

El ejemplar permanecerá en observación en la oficina de Fauna de Chos Malal, donde será cuidado y controlado periódicamente por los mencionados profesionales. Se espera su pronta recuperación para poder ser liberado nuevamente en su hábitat natural.

condor herido norte

“Se agradece especialmente la colaboración y dedicación de los veterinarios Gustavo González y Magalí López, quienes realizaron toda su labor de manera desinteresada y sin costo alguno“, indicaron desde las oficinas de Chos Malal.

“Asimismo, se destaca la participación y trabajo conjunto de los Guardafaunas de Chos Malal y Tricao Malal, quienes coordinaron el operativo de rescate, traslado y atención del ejemplar“, agregaron.