Empresarios de AmChan y del IAPG elogiaron el Polo Tecnológico de Neuquén

La delegación fue recibida por autoridades municipales. Destacaron el impacto de Vaca Muerta en el desarrollo de la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) , del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) , y de operadoras petroleras, con el objetivo de fortalecer los lazos entre el sector público y privado vinculados al desarrollo del hidrocarburo.

La reunión se llevó a cabo en la Sala de Situación del municipio y contó con la participación de la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , quien destacó la importancia de este tipo de encuentros para la capital neuquina.

“Estas iniciativas son muy valiosas para la ciudad. Nos permiten seguir posicionando a Neuquén como la capital de Vaca Muerta y afrontar los desafíos que ello implica”, expresó.

iapg2

Pasqualini explicó que durante el encuentro “se compartió la situación actual de la ciudad, resaltando su crecimiento ordenado, planificado y participativo, con un equilibrio económico que sostiene su desarrollo futuro”.

Vinculación

“El crecimiento de Neuquén se fortalece cuando existe una vinculación sólida entre lo público y lo privado”, agregó.

También comentó que se espera “una nueva visita para que recorran la ciudad y quedamos en contacto por avances de proyectos en conjunto”.

Por su parte, Martín Kaindl, director del IAPG, señaló que desde 2012 AmCham e IAPG impulsan este tipo de actividades para acercar a funcionarios y representantes del sector privado con el objetivo de promover una mirada integral sobre el desarrollo energético.

“Tuvimos una reunión muy enriquecedora, donde abordamos los desafíos del crecimiento municipal. Vaca Muerta no solo requiere infraestructura y equipos petroleros, sino también atender las necesidades de las personas que trabajan allí, y en eso los municipios son clave”, afirmó.

iapg3

El director destacó además la creación del Polo Tecnológico de Neuquén, al que definió como “una excelente iniciativa del municipio y del sector privado”.

“La ciencia aplicada al ámbito petrolero es una herramienta fundamental que acompaña el desarrollo de la industria y genera recursos para el crecimiento local”, sostuvo.

Encuentro con Provincia

Antes de la reunión en el municipio, el gobernador Rolando Figueroa mantuvo una serie de reuniones con representantes de la empresa norteamericana Brigham Exploration y con directivos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), con el objetivo de fortalecer vínculos y atraer nuevas inversiones hacia la Cuenca Neuquina.

Durante la jornada de este miércoles, el gobernador se reunió primero con el presidente ejecutivo de Brigham Exploration, Bud Brigham, junto al vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Exploración, Dav McDavid; el director general, Michael Voss; y el vicepresidente ejecutivo de Ingeniería y Operaciones, Stacy Shivers.

Ya en anteriores encuentros, la compañía estadounidense había manifestado su interés en participar con inversiones en tierras neuquinas. Con una amplia trayectoria en la adquisición y gestión de participaciones en Texas y Nuevo México, Brigham Exploration busca expandirse.

“Desde hace años mantenemos un intercambio permanente con empresas que operan en Houston, para compartir experiencias, conocimientos y promover nuevas oportunidades de inversión. Porque cada alianza que se consolida significa más desarrollo y crecimiento para Neuquén”, destacó Figueroa.