Cuánto sale un Fiat Cronos 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Es el sedán más exitoso y uno de los líderes en patentamientos de los autos 0km en Argentina. El retoque en su precio que estableció la terminal en este mes.

Fiat Cronos, el sedán que pelea por ser el auto más patentado del año. Foto Stellantis

El Fiat Cronos es el “rey de los sedanes” en Argentina: se destaca en un segmento que hoy tiene menos presencia que años atrás, e igualmente se mantiene en el podio de los autos 0km más patentados del mercado. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

Las razones del éxito del Cronos , un modelo que se produce en la planta de Ferreyra, Córdoba, desde 2018, se relacionan con su precio de lista competitivo, su bajo costo de mantenimiento y sus buenas prestaciones para el uso urbano y en ruta, donde muestra buenos niveles de consumo .

Fiat Cronos ya lleva siete años en el mercado y es un producto insignia argentino que se exporta a Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela y República Dominicana. Desde su lanzamiento ha recibido dos actualizaciones, la última de ellas en abril de este año, dónde incorporó cambios en la trompa, nuevas llantas de acero y una flamante pantalla multimedia.

Fiat Cronos: así son sus patentamientos en 2025

El Fiat Cronos es uno de los vehículos más populares de Argentina y está peleando palmo a palmo con Toyota Yaris para ver cuál de los dos es el auto más patentado del año en Argentina.

Interior Cronos Así luce el interior del Fiat Cronos tras la útlima actualización recibida en abril. Stellantis

Según el informe presentado por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), Fiat Cronos fue el quinto auto más patentado del mes de octubre con 1.844 unidades, quedando por detrás de Toyota Hilux (2.523), Toyota Yaris (2.253), Pegueot 208 (2.232) y Ford Ranger (2.031).

Sin embargo, la foto a nivel anual cambia y ahí Fiat Cronos ocupa el segundo puesto entre los vehículos más patentados en 2025. El detalle, se reproduce a continuación

Los 5 autos 0km más patentados en Argentina en 2025:

Toyota Yaris - 28.286 unidades

Fiat Cronos - 27.866

Toyota Hilux - 27.211

Peugeot 208 - 26.887

Ford Ranger - 22.744

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Fiat Cronos: último rediseño y ficha técnica

El Fiat Cronos ha sido una de las grandes apuestas de Stellantis en en Argentina y dio sus frutos: lideró las ventas en el mercado local de manera ininterrumpida entre 2021 y 2023, hasta que Peugeot 208 le robó un cetro que ahora pretende recuperar. Además, mantiene un gran éxito a nivel internacional, dónde Brasil es la principal plaza de exportación.

Fiat Cronos.jpg Fiat Cronos, un auto pensado para el uso urbano que también rinde bien en ruta. Stellantis

Actualmente, el Cronos se ofrece con cuatro niveles de equipamiento en Argentina y todas las versiones tienen el mismo conjunto mecánico: el reconocido motor 1.3 Firefly de 99 CV de potencia y 127 Nm de torque. En las versiones de entrada viene asociado a una caja manual de cinco velocidades y en la tope de gama con una transmisión automática CVT con siete marchas preprogramadas, siempre con tracción delantera.

El Fiat Cronos tiene un tanque de combustible con capacidad para 48 litros y registra buenos niveles de consumo: en uso urbano gasta 9.1 litros cada 100 kilómetros y en ruta, si se lo utiliza a una velocidad estable de 100 km/h gasta unos 5.6 litros cada 100 kilómetros.

El nivel de equipamiento del Cronos en Argentina, según su versión, es el siguiente:

Cronos Like 1.3 GSE: versión de entrada. Motor naftero 1.3 de 99 CV con caja manual, llantas de aleación de 15”, aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, cierre centralizado, levantavidrios delanteros eléctricos, radio con USB, Bluetooth y computadora de a bordo.

versión de entrada. Motor naftero 1.3 de 99 CV con caja manual, llantas de aleación de 15”, aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, cierre centralizado, levantavidrios delanteros eléctricos, radio con USB, Bluetooth y computadora de a bordo. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: suma respecto a la Like detalles en “negro piano” en parrilla, espejos y manijas, llantas de diseño específico, volante multifunción, pantalla táctil de 7” con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas.

suma respecto a la Like detalles en “negro piano” en parrilla, espejos y manijas, llantas de diseño específico, volante multifunción, pantalla táctil de 7” con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: mantiene el mismo nivel de equipamiento que la versión manual, pero incorpora caja automática CVT , faros antiniebla y control de velocidad crucero.

mantiene el mismo nivel de equipamiento que la versión manual, pero incorpora , faros antiniebla y control de velocidad crucero. Cronos Precision 1.3 GSE CVT: tope de gama. Agrega llantas de 16”, tapizados mejorados, espejos plegables eléctricamente, sensor de lluvia y luz, acceso y encendido sin llave, espejo interior electrocrómico y mayor dotación tecnológica y de confort.

Cuánto sale un Fiat Cronos en noviembre 2025

Stellantis aplicó una suba del 5% para el Cronos este mes. Luego de los ajustes aplicados por la terminal en los precios de lista de toda su gama, estos son los precios del Fiat Cronos en noviembre 2025: