Los pasajes de Aerolíneas Argentinas saldrán más caros: cuál es el cambio que aplicarán

Esta modificación clave marca el fin de una era, y tendrá un impacto importante en el costo de los pasajes.

La nueva disposición dejará atrás un esquema histórico y sumará al país a una tendencia de otras empresas low cost.

Aerolíneas Argentinas avanza con una transformación que cambiará la experiencia de vuelo de millones de pasajeros . La nueva disposición, que se aplicará en las próximas semanas, dejará atrás un esquema histórico y sumará al país a una tendencia que ya domina los cielos del mundo.

Lo que antes era un servicio all inclusive con la compra del pasaje (comida, entretenimiento, equipaje de mano y bodega, y la libre elección del asiento) se fue desgranando en un menú de costos adicionales, impulsado por la necesidad de las aerolíneas de optimizar ingresos y ofrecer tarifas base más competitivas.

Hoy, es habitual pagar extra por el equipaje facturado, por el servicio de comidas en vuelos cortos, o incluso por tener acceso a la cabina antes que el resto.

En este contexto de "tarifas desagregadas", uno de los últimos reductos de comodidad gratuita que quedaban era la selección de asientos sin costo en algunas pocas compañías tradicionales. Aerolíneas Argentinas se destacaba como una de ellas, permitiendo a sus pasajeros elegir su ubicación preferida (ventanilla, pasillo o centro) al momento de la compra o del check-in sin que esto representara un desembolso adicional. Esta modalidad, sin embargo, está a punto de cambiar para siempre.

Una comunicación que se conoció en las últimas horas, confirmó lo que muchos temían: la aerolínea de bandera se acopla a la tendencia global y comenzará a cobrar la asignación de asientos. Los viajeros deberán adaptarse a esta nueva política que rige desde la semana próxima.

Aerolíneas Argentinas comienza a cobrar por elegir asiento en los vuelos

La información difundida indica que el cobro por la selección de asientos en Aerolíneas Argentinas se implementará a partir del próximo miércoles 12 de noviembre. De esta manera, se pone fin a la que probablemente era una de las últimas grandes compañías que ofrecían este beneficio de forma universal sin cargo dentro del precio base del pasaje.

Este cambio sigue el modelo de la mayoría de las aerolíneas internacionales, donde los pasajeros que no desean pagar por un asiento específico son asignados aleatoriamente por el sistema durante el check-in, lo que a menudo implica no poder viajar junto a sus acompañantes o quedar en asientos centrales si no se realiza el check-in con suficiente antelación.

La nueva disposición apunta a establecer la elección del asiento como un servicio ancillary (accesorio), lo que significa que el pasajero tendrá la opción de abonar una tarifa extra si desea garantizar un lugar en particular o viajar junto a su grupo. Aquellos que prefieran no incurrir en este gasto recibirán una asignación automática sin costo, tal como ocurre en otras aerolíneas.

Cómo se implementará por la elección de asientos

El proceso de implementación del nuevo cobro comenzará a regir a partir de la fecha mencionada, aunque con un esquema gradual.

Según el agente de viajes, durante el mes de noviembre la asignación de asientos con costo solo podrá realizarse y abonarse a través de la web oficial de la compañía. Esto implica que las agencias de viajes no podrán gestionar directamente este cobro en un principio.

a-avion-aerolíneas.jpg

Recién a partir de diciembre, las agencias de viajes tendrán la posibilidad técnica de emitir estos servicios accesorios (ancillaries) y sumarlos al paquete total del pasaje.

Esta segmentación en la forma de cobro busca permitir a la empresa ir adaptando sus sistemas a la nueva modalidad. Para el pasajero, el mensaje es claro: si se viaja a partir de noviembre y se desea elegir el asiento, deberá considerarse un nuevo costo adicional en la planificación del viaje, marcando un antes y un después en la experiencia de volar con Aerolíneas Argentinas.