Elías Piccirillo desarrolló una "patología grave" en la cárcel y le dieron prisión domiciliaria

El exmarido de Jesica Cirio está acusado de haber "plantado" un arma de fuego y drogas en el vehículo de un socio empresarial. Los detalles sobre su salud.

La Justicia le concedió la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo , el exmarido de Jesica Cirio , quien está acusado de haber "plantado" un arma de fuego y drogas en el vehículo del empresario Francisco Hauque.

La medida, que fue firmada este jueves por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, se llevó adelante debido a que "el avanzado estado de la investigación da cuenta de la disminución del riesgo de entorpecimiento considerado oportunamente".

Desde el Tribunal se consideró que actualmente los riesgos subsistentes puede ser neutralizados a través del arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Este pedido había sido presento por el abogado del acusado, Gastón Francone.

Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico decidieron, así, que Piccirillo acceda a la morigeración de la prisión preventiva que le dictó en abril pasado el juez federal Sebastián Casanello por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

En aquel momento, Casanello resolvió dictarle prisión preventiva y un embargo por 100 millones de pesos por un falso procedimiento policial donde está imputado junto a ocho efectivos policiales.

Piccirillo había desarrollado una "patología psiquiátrica grave" en la cárcel

El abogado del exmarido de Jesica Cirio, Gastón Francone, apeló ante la Cámara la decisión del juez Sebastián Casanello, quien el pasado 24 de octubre había rechazado concederle a Martín Piccirillo una morigeración de la prisión preventiva.

En su presentación, Francone argumentó que su defendido desarrolló durante su detención en una cárcel común un "trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso", al que calificó como una "patología psiquiátrica grave".

Según el letrado, esta condición sería "directamente atribuible al factor estresante único y abrumador de la privación de libertad en el contexto penitenciario".

El cuadro clínico, de acuerdo con la descripción incluida en la apelación, se caracteriza por "una actitud de sumisión y derrota, ánimo marcadamente depresivo, afecto disfórico y lábil con llanto espontáneo, pensamiento monopolizado por la desesperanza y la impotencia, hipervigilancia e insomnio de conciliación grave".

¿Cuál es la causa que desencadenó la detención de Piccirillo?

El caso comenzó cuando el empresario Francisco Hauque y su pareja, Anahí Aquino Laprida, fueron detenidos en un falso operativo realizado por un comisario y oficiales, que cumplían funciones en la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento los uniformados requisaron su vehículo y encontraron en el baúl 1,200 kilos de cocaína y una pistola nueve milímetros escondida bajo la butaca del conductor. Tras el hallazgo, los policías se comunicaron con el juzgado federal de turno para solicitar instrucciones. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó la detención de la pareja.

Luego de ser señalado como narcotraficante, el empresario sostuvo que había sido Piccirillo quien le armó una causa con la Policía de la Ciudad por una deuda millonaria que tenía con él.

En una entrevista televisiva, Hauque comentó que habían trasladado al marido de Cirio en su auto tras haber cenado los tres juntos en el Palacio Duhau, en el corazón de Recoleta.