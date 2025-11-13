Se viene el nuevo Nissan Kicks: ya tiene fecha de llegada el SUV que va contra Volkswagen y Chevrolet

La marca nipona apuesta por una renovación total: será más grande que su antecesor y se inspira en modelos de mayor jerarquía. Cuándo lo presentan en Argentina.
Nissan prepara el desembarco en la Argentina de la nueva generación del Kicks, el SUV compacto que llega con una plataforma renovada, más tecnología y un diseño completamente distinto. Se trata de una de las grandes apuestas de la marca japonesa (pero no la única) para competir en un segmento cada vez más disputado.
La presentación oficial en la Argentina está prevista para el 10 de diciembre, momento en que se conocerán los precios y versiones que llegarán al país. Pero atención, que el modelo convivirá con la generación anterior (el actual Kicks Play) para abarcar distintos perfiles de usuarios, una estrategia que Nissan ya aplicó con el Versa.
La nueva Kicks ya se fabrica en el complejo de la marca en Resende, Río de Janeiro, en Brasil, donde invirtió US$ 540 millones para mejorar la calidad y capacidad productiva. Construida sobre la moderna plataforma CMF-B, la misma del Nissan Juke, creció en todas sus dimensiones: 4,36 metros de largo, 1,80 de ancho y 2,65 de distancia entre ejes. También amplió la capacidad del baúl, que ahora ofrece 470 litros gracias al sistema de doble fondo Flexible Board.
Nuevo Nissan Kicks: un salto en diseño y confort
Inspirada en modelos de mayor jerarquía, como el Pathfinder, la nueva generación del Kicks presenta una parrilla más ancha, faros segmentados y líneas más agresivas. El resultado es una imagen frontal moderna y robusta, con una clara ruptura respecto de la versión anterior.
El interior también se renovó por completo. Las variantes más equipadas, Exclusive y Platinum, incorporan un panel digital con doble pantalla integrada de 12,3 pulgadas, mientras que las versiones de entrada (Sense y Advance) mantienen un display más pequeño. La calidad de materiales mejoró notablemente y se sumó una tira de iluminación ambiental en la versión tope de gama.
Entre los principales elementos de confort se destacan el climatizador automático, el techo panorámico, los tapizados de cuero y un sistema de audio Bose con diez parlantes. Los asientos Zero Gravity y la consola con mandos electrónicos refuerzan el estilo moderno del habitáculo.
Tecnología, seguridad y motorización
Bajo el capó, el nuevo Nissan Kicks equipa un motor 1.0 turbo de tres cilindros fabricado en Brasil, con 120 CV y 220 Nm de torque, combinado con una caja automática de doble embrague (DCT) de seis marchas. Este conjunto prioriza la respuesta y la eficiencia, con un consumo promedio de 6,8 litros de combustible por cada 100 km recorridos.
El nuevo Kicks incorpora el paquete de asistencias Nissan Co-Pilot, que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo y cámara 360°. A esto se suman seis airbags, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y monitoreo de presión de neumáticos. En las pruebas de Latin NCAP, el modelo alcanzó las cinco estrellas.
Además, en las pruebas, la nueva Kicks demostró un equilibrio entre confort y estabilidad, además de una insonorización destacada. La dirección precisa y la rigidez de la plataforma CMF-B aportan una conducción ágil tanto en ciudad como en ruta o autopista.
Aunque los precios aún no fueron confirmados, se espera que se ubiquen por encima del actual Kicks Play, que hoy se ofrece entre $34,7 millones y $45,4 millones. Es que, con su diseño renovado, mayor equipamiento y un completo paquete de seguridad, el nuevo Kicks buscará consolidarse como una de las opciones más fuertes del segmento B y competir de igual a igual con los pesos pesados de esa categoría.
