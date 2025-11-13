Se viene el nuevo Nissan Kicks: ya tiene fecha de llegada el SUV que va contra Volkswagen y Chevrolet

La marca nipona apuesta por una renovación total: será más grande que su antecesor y se inspira en modelos de mayor jerarquía. Cuándo lo presentan en Argentina.

Nissan prepara el desembarco en la Argentina de la nueva generación del Kicks , el SUV compacto que llega con una plataforma renovada, más tecnología y un diseño completamente distinto. Se trata de una de las grandes apuestas de la marca japonesa ( pero no la única ) para competir en un segmento cada vez más disputado .

La presentación oficial en la Argentina está prevista para el 10 de diciembre , momento en que se conocerán los precios y versiones que llegarán al país. Pero atención, que el modelo convivirá con la generación anterior (el actual Kicks Play) para abarcar distintos perfiles de usuarios , una estrategia que Nissan ya aplicó con el Versa .

La nueva Kicks ya se fabrica en el complejo de la marca en Resende, Río de Janeiro, en Brasil, donde invirtió US$ 540 millones para mejorar la calidad y capacidad productiva. Construida sobre la moderna plataforma CMF-B, la misma del Nissan Juke , creció en todas sus dimensiones: 4,36 metros de largo, 1,80 de ancho y 2,65 de distancia entre ejes . También amplió la capacidad del baúl , que ahora ofrece 470 litros gracias al sistema de doble fondo Flexible Board.

El nuevo Nissan Kicks mide 4,36 metros de largo y 1,80 de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,65 metros. Foto: Nissan

Nuevo Nissan Kicks: un salto en diseño y confort

Inspirada en modelos de mayor jerarquía, como el Pathfinder, la nueva generación del Kicks presenta una parrilla más ancha, faros segmentados y líneas más agresivas. El resultado es una imagen frontal moderna y robusta, con una clara ruptura respecto de la versión anterior.

nissan kicks 2026 1 El nuevo Nissan Kicks se presentará el 10 de diciembre de 2025. Foto: Nissan

El interior también se renovó por completo. Las variantes más equipadas, Exclusive y Platinum, incorporan un panel digital con doble pantalla integrada de 12,3 pulgadas, mientras que las versiones de entrada (Sense y Advance) mantienen un display más pequeño. La calidad de materiales mejoró notablemente y se sumó una tira de iluminación ambiental en la versión tope de gama.

nissan kicks 2026 4 La doble pantalla integrada de 12,3 pulgadas es una de las marcas distintivas del interior del nuevo Nissan Kicks. Foto: Nissan

Entre los principales elementos de confort se destacan el climatizador automático, el techo panorámico, los tapizados de cuero y un sistema de audio Bose con diez parlantes. Los asientos Zero Gravity y la consola con mandos electrónicos refuerzan el estilo moderno del habitáculo.

Tecnología, seguridad y motorización

Bajo el capó, el nuevo Nissan Kicks equipa un motor 1.0 turbo de tres cilindros fabricado en Brasil, con 120 CV y 220 Nm de torque, combinado con una caja automática de doble embrague (DCT) de seis marchas. Este conjunto prioriza la respuesta y la eficiencia, con un consumo promedio de 6,8 litros de combustible por cada 100 km recorridos.

nissan kicks 2026 2 Para el nuevo Kicks, Nissan se inspiró en modelos como el Pathfinder y en el frente presenta una parrilla más ancha, faros segmentados y líneas más agresivas. Foto: Nissan

El nuevo Kicks incorpora el paquete de asistencias Nissan Co-Pilot, que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo y cámara 360°. A esto se suman seis airbags, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y monitoreo de presión de neumáticos. En las pruebas de Latin NCAP, el modelo alcanzó las cinco estrellas.

Además, en las pruebas, la nueva Kicks demostró un equilibrio entre confort y estabilidad, además de una insonorización destacada. La dirección precisa y la rigidez de la plataforma CMF-B aportan una conducción ágil tanto en ciudad como en ruta o autopista.

nissan kicks 2026 3 Confort total: el Nissan Kicks incorpora un sistema de audio Bose con diez parlantes. Foto: Nissan

Aunque los precios aún no fueron confirmados, se espera que se ubiquen por encima del actual Kicks Play, que hoy se ofrece entre $34,7 millones y $45,4 millones. Es que, con su diseño renovado, mayor equipamiento y un completo paquete de seguridad, el nuevo Kicks buscará consolidarse como una de las opciones más fuertes del segmento B y competir de igual a igual con los pesos pesados de esa categoría.