Una marca aliada de Toyota y Honda llegó Argentina: cómo son y cuánto cuestan sus modelos

Una marca aliada de Toyota y Honda acaba de desembarcar en el país. Se trata de GAC Motors , una automotriz china creada en 1948 que llega a la Argentina con una gama formada por tres SUV (con propuestas híbridas) y un sedán 100% eléctrico , con una red de concesionarios que ya empezó a tomar forma.

GAC Motors no es una marca más dentro de la invasión de marcas chinas . La compañía fabrica vehículos para Toyota y Honda en China desde hace más de dos décadas y utiliza esa experiencia como carta de presentación: calidad, procesos compartidos con los gigantes japoneses y un fuerte foco en tecnología y seguridad. A eso se suma una presencia en más de 70 países y una producción anual cercana a los 2 millones de unidades , lo que la coloca entre los grupos más grandes de la industria de su país.

La marca llega, además, con el respaldo de haber sido el primer fabricante chino en vender autos en mercados considerados de “primer mundo”, como Estados Unidos y Europa.

En Argentina, el responsable de la importación es Avantek S.A., una empresa con larga trayectoria en el negocio local, que en los años 90 fue importadora oficial de Toyota antes de que la marca japonesa se convierta en fabricante nacional. Esa experiencia es clave para sostener la posventa de GAC Motors, que arranca con una red de 10 concesionarios y el objetivo de llegar a unos 40 puntos de venta en tres años, con cobertura federal.

El portfolio inicial incluye los SUV GS3 Emzoom, GS4 Emkoo HEV y GS8, además del sedán eléctrico Aion ES. La marca promete combinar motores nafteros turbo, tecnología híbrida y un sedán cero emisiones, apuntando a diferentes perfiles de uso.

Modelos y precios de GAC Motors en el mercado local

El GAC GS3 Emzoom es el SUV de entrada de gama de la marca. Se ubica entre el final del segmento B y el arranque del segmento C, con un largo de entre 4,41 y 4,44 metros, dimensiones similares a las de modelos como Toyota Corolla Cross o Chevrolet Tracker. Debajo del capot tiene un motor 1.5 turbo de 177 CV y 270 Nm, asociado a una caja automática de doble embrague de siete marchas y tracción delantera. Hay tres versiones (GB, GL Plus y GL R Style), con los siguientes precios:

GAC GS3 Emzoom GB: US$ 31.900.

GAC GS3 Emzoom GL Plus: US$ 34.000.

GAC GS3 Emzoom GL R-Style: US$ 36.500.

Un escalón más arriba aparece el GAC GS4 Emkoo HEV, el SUV híbrido que la marca presenta como uno de sus modelos clave. Mide 4,68 metros de largo, compite en el corazón del segmento C y se lo compara por tamaño con Hyundai Tucson, Kia Sportage o Toyota RAV4, aunque por precio queda más cerca de los regionales como Corolla Cross, Volkswagen Taos o Jeep Compass. Utiliza un sistema híbrido que combina un motor 2.0 naftero de 140 CV con uno eléctrico de 182 CV, para llegar a unos 237 CV y 300 Nm, gestionados por una caja automática DHT. El precio de lista informado se ubica en US$33.800.

En la cima de la gama está el GAC GS8, un SUV grande con tres filas de asientos que se ofrece como buque insignia de la marca. Con casi 5 metros de largo, 1,95 m de ancho y 1,78 m de altura, ofrece capacidad para siete pasajeros y un baúl que puede superar los 1.800 litros con los asientos rebatidos. El motor es un 2.0 turbo de 251 CV y 400 Nm, asociado a una caja automática de ocho marchas y un sistema de tracción integral inteligente. El precio se ubica cerca de los US$60.000.

La apuesta por los sedanes llega de la mano del GAC Aion ES, un sedán 100% eléctrico que se posiciona por tamaño en la liga de un Toyota Camry o un Honda Accord. Está equipado con un motor de 100 kW (136 CV) y 225 Nm, alimentado por una batería de 55,2 kWh que declara una autonomía de hasta 440/442 km según el ciclo NEDC. Llega en un primer lote amparado por el régimen que exime del 35% de arancel a cierto cupo de eléctricos importados, lo que ayuda a que su precio esté en los US$33.800.

El GAC Empow, un sedán deportivo con estética fastback que compite frente a Toyota Corolla y Nissan Sentra, llegará en diciembre.

En toda la gama, GAC Motors ofrece garantía de cinco años o 150.000 kilómetros para los autos, y ocho años o 160.000 kilómetros para los componentes eléctricos e híbridos, un dato clave para quienes miran con recelo las nuevas tecnologías y buscan respaldo a largo plazo.