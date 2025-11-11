Una automotriz subasta autos, SUV y 4x4 desde $12 millones: cómo participar

En noviembre asoma otra oportunidad para comprar autos, SUV y 4x4 con precios por debajo del mercado. Stellantis , el grupo que abarca a Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, DS y RAM, organiza, a través de la plataforma de subastas online Narvaezbid , dos remates con valores base que arrancan cerca de los $12 millones , abiertos a particulares y empresas de todo el país.

Se trata de unidades usadas y seminuevas que formaron parte de la flota corporativa y que ahora salen a remate en un proceso 100% digital. La propuesta combina autos, SUV compactos, modelos con aire deportivo y pickups de trabajo y recreación, todos con documentación lista para transferir y con su historial de mantenimiento disponible.

El esquema de venta está dividido en dos subastas que se realizarán el 19 de noviembre : una enfocada en pickups y SUV cotizados en dólares , y otra que abrcará autos compactos, sedanes y SUV con precios en pesos . En todos los casos, los compradores abonarán en pesos al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación.

Las unidades se encuentran en depósitos del grupo ubicados en Zárate y El Palomar, provincia de Buenos Aires, y pueden ser visitadas con turno previo.

Subastas de Stellantis: qué autos, SUV y 4x4 se ofrecen

En la subasta en dólares, Stellantis pondrá bajo el martillo algunas de sus propuestas más aspiracionales dentro del mundo de las pickups y los SUV. Habrá un Jeep Gladiator Rubicon 3.6L patentado en 2024, con poco más de 20.000 kilómetros, con un valor base que arranca en torno a los US$56.000, pensado para quienes buscan un 4x4 extremo de uso recreativo. También se ofrecerán varias RAM 1500 con motor V8 5.7, con diferentes niveles de equipamiento, cuyos valores mínimos parten desde unos US$28.000, una cifra tentadora para una full size.

Fiat Argo Fiat Argo. Narvaezbid

La oferta en dólares se completa con dos Jeep Wrangler Rubicon (uno 2024 y otro 2025) y un Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 2023, para quien busque un SUV de alta gama con verdadera capacidad 4x4. Son unidades con pocos kilómetros, con tracción integral, cajas automáticas modernas y un nivel de equipamiento que incluye asistentes de conducción, sistemas multimedia actualizados y terminaciones de calidad.

Jeep Renegade Jeep Renegade, uno de los SUV que se subasta. Narvaezbid

En la subasta en pesos aparecen las opciones más cercanas. El lote arranca con compactos como el Peugeot 208, cuyo precio base más bajo se ubica en $12.992.558. A eso se suman unidades de Fiat Argo (dos unidades que parten de los $13.889.120) y Fiat Fastback (18.824.750), este último un SUV con estética deportiva y motor turbo, y varios ejemplares del nuevo Citroën Basalt (13 unidades que parten desde los $17.180.172 en su versión VTI Live Pack), uno de los SUV más accesibles dentro del portfolio regional de la marca.

Fiat 500 Fiat 500 Abarth. Narvaezbid

Entre los SUV medianos se destacan varias unidades de Jeep Compass 1.3 T, con menos de 100.000 kilómetros y precios base que rondan los $20 millones, una cifra que se ubica por debajo del valor de lista de muchas alternativas cero kilómetro del segmento. Para quienes buscan algo distinto, también hay Fiat 500 Dolce Vita Hybrid y Abarth (2022), citycars con estilo retro y mecánicas eficientes, con menos de 20.000 kilómetros recorridos.

Paso a paso, cómo participar de las subastas de Stellantis

Para entrar en carrera en estas subastas, el primer paso es registrarse en la plataforma Narvaezbid y crear un usuario con datos personales o de empresa. El alta se realiza de manera gratuita y totalmente online; una vez validada la información, el postulante debe solicitar habilitación específica para la subasta de Stellantis en la que quiera participar, aceptando las condiciones y los gastos asociados a la operación (comisiones, impuestos y aranceles administrativos).

Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Narvaezbid

Una vez habilitado, el usuario puede navegar por todos los lotes de autos, SUV y 4x4, revisar la ficha de cada vehículo, ver fotos en detalle, chequear el kilometraje, el estado general, la documentación y el precio base. Además, es posible coordinar una visita a los depósitos de Stellantis de Zárate o El Palomar para ver el auto en persona antes de ofertar.

Peugeot 208 Peugeot 208. Narvaezbid

Las ofertas se reciben hasta el día y horario de cierre de cada subasta. Cuando se acerca el final, si entra una nueva oferta, el sistema suma automáticamente tres minutos al reloj. Ese mecanismo evita las “ofertas relámpago” de último segundo y da margen para que cada interesado decida si sube su apuesta o se baja del remate. La puja termina cuando, pasado ese tiempo extra, no aparece una nueva oferta y el sistema declara un ganador. Todo el proceso queda registrado, desde la primera puja hasta el cierre.

Jeep Gladiator Rubicon Jeep Gladiator Rubicon. Narvaezbid

Al momento de ganar un lote, el comprador debe completar el pago en el plazo fijado en las condiciones: abonar el precio final en pesos, más la comisión de la plataforma, tasas, sellos y gastos de transferencia. Luego se coordina el retiro del vehículo en la sede donde está ubicado.