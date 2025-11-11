Cuánta agua cayó en Neuquén y cómo sigue el alerta por viento

El lunes Neuquén sufrió un genuino diluvio durante un breve periodo de 20 minutos. Este martes hay alerta por viento.

La ciudad de Neuquén enfrentó este lunes una lluvia excepcional: en solo 20 minutos cayeron 15 milímetros de agua, “casi un milímetro por minuto”, describió el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio. Para este martes se esperan fuertes vientos en la capital provincial.

El funcionario calificó la lluvia como “un diluvio de características inusuales para la región. Lluvias convectivas, como se llaman, que son aquellas que se descargan rápidamente Y con mucho volumen de agua”, explicó Baggio, y confirmó que estos datos fueron medidos con precisión por la Estación Meteorológica de Defensa Civil.

En este marco, Baggio destacó que frente a la situación inusual la ciudad tuvo una capacidad de recuperación inmediata: “En apenas una hora Neuquén había superado la contingencia y el agua había escurrido correctamente”.

Calles anegadas, Illia e Independencia

Cómo sigue el viento en Neuquén

A medida que avance la jornada del martes el viento irá en aumento. Si bien el promedio se mantendrá entre 32 y 41 km/h, las ráfagas irán en progresivo aumento hasta rozar los 90 km/h durante la tarde. La temperatura llegará a un máximo de 21°C y se espera de 10% a 40% de probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche se despejará progresivamente.

Para el miércoles por la mañana, estará despejado y las ráfagas llegarán a 50 km/h. A partir de ahí el viento será de calmo a leve.

El operativo de la Municipalidad

Sin embargo, el funcionario reconoció que hubo algunos focos de anegamiento puntuales causados por la acumulación de residuos.

“El conflicto estuvo dado por la costumbre que tienen algunas personas desaprensivas que sacan residuos en carretilla o en bolsas en cualquier lugar y es lo que ayer generó alguna situación de acumulación de agua”, lamentó Baggio, quien detalló que ocho equipos municipales trabajaron inmediatamente para despejar las obstrucciones.

El operativo involucró a personal de Defensa Civil, Tránsito, Ambiente, Limpieza Urbana, Espacios Verdes, Mantenimiento Vial y Movilidad y Servicios al Ciudadano, “todos en la calle como nos pide el intendente Mariano Gaido en las contingencias climáticas”.

El subsecretario comentó que este tipo de contingencias dejan demostrado que en una ciudad que crece constantemente y ante el cambio climático palpable “urgen otras obras” y señaló la necesidad de “la construcción de un sistema de desagüe bajo la Ruta 22 que aproveche la pendiente natural hacia el río Neuquén”.

“Para poder comenzar esta obra necesitamos las autorizaciones administrativas para el traspaso dominial de la ruta. El proyecto ejecutivo está listo”. “Esta obra va a resolver por los próximos 50 años estas cuestiones del cambio climático que venimos sufriendo”, afirmó el subsecretario.

Aclaró que el proyecto cuenta con fondos asignados en el presupuesto municipal, pero está a la espera de estas autorizaciones. "Es importantísimo hacer esta obra. Hay que ponerla en conocimiento de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Estamos haciendo todos los esfuerzos para poder tener esta autorización y construirla2.

Por último, contó que la lluvia de ayer se concentró principalmente en la zona centro y centro-este de la ciudad, “los reclamos recibidos en la línea 103 de Defensa Civil provinieron mayormente de la zona norte y noreste”.