Camionetas para trabajar: cuáles son las pickups que venden en cuotas y a tasa 0 en noviembre 2025

Ford ofrece opciones con tasa cero para casi todas las versiones de la Ranger, una de las pickups más vendidas del país. Foto: Ford

En un mercado automotor que mantiene un nivel de actividad alto, las opciones de financiación a tasa cero se redujeron , pero todavía hay oportunidades para quienes buscan una pickup específicamente como herramienta de trabajo. En noviembre, varias marcas mantienen planes especiales con cuotas fijas y sin interés , aunque con topes y condiciones específicas según el modelo.

El segmento de las camionetas (sobre todo las medianas pero también las compactas, que ganan terreno) sigue siendo uno de los más fuertes en la Argentina , tanto por su demanda local como por su peso en las exportaciones. Frente a la competencia entre terminales y la necesidad de sostener el ritmo de ventas , las automotrices optaron por conservar algunas líneas de crédito bonificado en modelos clave. La tendencia, sin embargo, es que los planes con tasa 0 se vuelvan cada vez más limitados.

De acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en octubre se patentaron 51.982 vehículos en el país, un 7,6% menos que en septiembre pero 16,9% más que en el mismo mes del año anterior. El acumulado entre enero y octubre muestra un crecimiento del 55,1% frente a 2024, con más de 552 mil 0km registrados . En ese escenario, las marcas que ofrecen planes de financiación sin interés intentan capitalizar el buen momento del mercado y atraer a los compradores que aún dudan en concretar la compra.

Pickups a tasa cero: Volkswagen, Ford y Chevrolet, entre las más activas

Volkswagen Amarok (2).jpg Volkswagen Amarok: se pueden financiar hasta $20 millones a tasa cero a 18 meses. Foto: Volkswagen

Volkswagen mantiene alternativas de financiación para su Amarok, uno de los modelos más demandados del segmento. La versión Trendline puede adquirirse con tasa fija 0% a 12 meses y un monto máximo a financiar de $16 millones, mientras que el resto de las versiones amplía el plazo a 18 meses y eleva el tope hasta $20 millones.

En el caso de Ford, la Ranger también se ofrece con planes bonificados. Las versiones XLS V6 y LTD+ pueden financiarse con tasa 0 a 12 meses por hasta $30 millones, mientras que el resto de la gama (excepto la Raptor) dispone de créditos UVA a 24 meses con tasa nominal y efectiva anual 0% que permiten financiar montos cercanos a $46,8 millones. Se trata de una de las propuestas más amplias dentro del rubro, tanto por los plazos como por los montos.

Chevrolet conserva sus propias opciones. La pickup Montana, de perfil urbano y tamaño compacto, tiene financiación a tasa 0 en 12 meses hasta $12 millones. Para quienes buscan una opción más robusta, la S10 permite financiar hasta $20 millones también en 12 meses sin interés. En todos los casos, los planes están sujetos a cupos y a disponibilidad según concesionario.

Fiat y RAM mantienen planes con tasa bonificada

Fiat Toro También hay opciones en pickups compactas: la Fiat Toro ofrece créditos de 12 meses tanto a tasa cero fija como UVA. Foto: Stellantis.

El grupo Stellantis también ofrece financiación sin interés en varias de sus pickups. En Fiat, la Titano (presentada este año) puede financiarse con tasa fija 0% a 12 meses por hasta $30 millones. La Toro y la Strada, dos de las más elegidas en sus segmentos, suman alternativas tanto a tasa fija como en UVA: se pueden financiar hasta $10 millones en hasta 12 meses o $12 millones en hasta 24 meses, respectivamente.

Por su parte, RAM mantiene la posibilidad de adquirir la Rampage con dos esquemas distintos. Uno de ellos permite financiar hasta $10 millones a 12 meses a tasa 0, mientras que el otro eleva el monto máximo a $30 millones bajo modalidad UVA, también con tasa 0% y el mismo plazo.