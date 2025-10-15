Qué dice Stellantis sobre la baja nota en seguridad que sacaron sus modelos

El Citroën Basalt acaba de lograr muy bajo puntaje en pruebas de choque, al igual que otros modelos del grupo.

La polémica se encendió tras los últimos ensayos de Latin NCAP , donde el Citroën Basalt —un SUV del grupo Stellantis — obtuvo cero estrellas en las pruebas de choque . La difusión del resultado generó repercusión inmediata en redes y en el mercado local, porque el Basalt se vende en la Argentina y forma parte de la nueva ofensiva regional de la automotriz. En ese contexto, Stellantis publicó su postura oficial y apuntó a despejar dudas sobre el alcance de las pruebas y el equipamiento disponible en las distintas versiones.

Desde el organismo de evaluación hubo críticas directas. Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, afirmó que “Stellantis se expone como un fabricante que no prioriza la seguridad de sus clientes”, e instó a la compañía a “adoptar estándares globales” para garantizar la misma protección en todos los mercados. La declaración subió el tono del debate y puso bajo la lupa la estrategia regional del grupo.

En su comunicado, Stellantis respondió con un mensaje de defensa: “Stellantis reafirma su compromiso con la seguridad vehicular, garantizando que todos los modelos comercializados cumplen con las normativas vigentes y los protocolos internacionales, y que sus vehículos están debidamente homologados”.

La empresa remarcó que "la seguridad es una prioridad que se considera desde el inicio del desarrollo de cada vehículo, y trasciende la simple incorporación de elementos de seguridad activa y pasiva. Es importante destacar que los modelos se ofrecen en distintas versiones y niveles de equipamiento, adaptados a las necesidades del mercado". También aclaró que "Stellantis no financia ni es patrocinadora de las evaluaciones realizadas por la mencionada entidad."

Citroën Basalt Citroën Basalt, el SUV que fue lanzado en Argentina en enero de 2025. Stellantis

El caso Basalt evidenció además otro punto sensible: Latin NCAP evalúa la versión menos equipada cuando hay múltiples configuraciones. En el ensayo reciente, el SUV fabricado en Brasil fue medido con cuatro airbags y control de estabilidad (ESC), sin bolsas de aire de cortina, lo que, según el protocolo vigente, impacta fuerte en la nota final. Latin NCAP indicó que en el choque frontal la estructura fue “inestable” y que se verificó asimetría en refuerzos; también señaló falencias en el pretensionador del cinturón del acompañante y, en el impacto lateral, contacto de cabezas en el dummy infantil, entre otras observaciones técnicas.

La respuesta oficial de Stellantis y qué está en discusión

Para Stellantis, el punto central es que sus autos cumplen con las reglas de homologación aplicables en la región y que el equipamiento varía según versión y mercado. La compañía enfatiza que “la seguridad trasciende la simple incorporación de elementos” y se integra desde el desarrollo, una forma de recordar que la performance no depende solo de sumar ADAS o más airbags, sino del diseño estructural y de los sistemas activos y pasivos en su conjunto.

Citroën C3 Aircross en LatinNCAP El Citroën C3 Aircross también había sacado la peor calificación en las pruebas de LatinNCAP. LatinNCAP

Del otro lado, Latin NCAP presiona para que el equipamiento de base eleve el estándar: seis airbags, alerta de cinturón en todas las plazas y ADAS a partir de cierto volumen. En esta ronda de pruebas, el contraste fue evidente: Hyundai Tucson obtuvo cinco estrellas, mientras que el Basalt se quedó en cero.

En las pruebas de noviembre del año pasado, el Citroën C3 Aircross también sacó 0 estrellas, mientras que en otras rondas de evaluaciones el Jeep Renegade y el Peugeot 2008 obtuvieron solo una estrella bajo el mismo protocolo.